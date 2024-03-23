Prof. Dr. Sağlamer: | Okullar sürdürülebilirliği odağına almalı





İTÜ GVO Dr. Sedat Üründül Anaokulu 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Küresel Okullar Programı’na (Global Schools Program) kabul edildi. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucusu ve Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer yarının okullarının erken çocukluk döneminden itibaren sürdürülebilirliği odağına almak zorunda olduğuna dikkat çekti.

İTÜ İnşaat Fakültesi Mezunu ve İTÜ Üstün Hizmet Madalyası sahibi hayırsever iş insanı Dr. Sedat Üründül’ün bağışı ve İTÜ Geliştirme Vakfı desteğiyle, 2000-2001 eğitim yılında, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in rektörlüğü döneminde faaliyete geçen Dr. Sedat Üründül Anaokulu 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Küresel Okullar Programı’na (Global Schools Program) kabul edildi. Küresel Okullar Programı (Global Schools Program) Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (UN SDSN) tarafından yürütülüyor. Türkiye'nin 1., Dünya'nın 47. en yeşil kampüsü İTÜ Yeşil Kampüs içerisinde bulunan anaokulu İTÜ’nün köklü geçmişinden geleceği aydınlatan bilimsel gücüne uzanan; yaratıcı, sorgulayan, çağdaş ve sorumlu bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Anaokulu 2009’dan bu yana Yeşil Bayraklı Bir Eko-Okul

Sürdürülebilirlik prensiplerinden çevre konusuna uzun yıllardır özel bir önem veren Dr. Sedat Üründül Anaokulu 2009 yılından bu yana Yeşil Bayraklı bir Eko-Okul olarak faaliyet gösteriyordu. Eko-Okullar Programı, okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan ve katılımcı bir program. Program kapsamında okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi ediniyor, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alıyor. İnşa edildikten sonraki 2000 ve 2002 yıllarında ulusal ve uluslararası çok sayıda mimari ödüle layık görülen anaokulu binasında çevre konusunda birçok proje eşzamanlı olarak yürütülebiliyor.



Okul bugüne dek 7 kez Avrupa Kalite Etiketi’ne layık görüldü

Donanımlı bir eğitimci kadrosuna sahip olan okulda uzun yıllardır uluslararası işbirlikleri de gerçekleştiriliyor. Çok sayıda Comenius ve Erasmus+ projeleri yürütülen anaokulunda bugüne dek 16 eTwinning projesi geliştirildi. Okul bu kapsamda 2021-2022 öğretim yılında 4 eTwinning projesiyle, eTwinning Avrupa Kalite Etiketi (eTwinning European Quality Label), 2022-2023 yılında 8 eTwinning projesiyle eTwinning Okul Etiketi (eTwinning School Label) ile ödüllendirildi.

"Okullar yarının bilim insanlarını ve liderlerini yetiştiriyor’’

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucusu ve Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer okulların yarının bilim insanlarını ve liderlerini yetiştirdiğine vurgu yaptı. Okulların sorumlu davranması ve sürdürülebilirliği odağına alması gerektiğine dikkat çeken Sağlamer, erken çocukluk döneminden itibaren sürdürülebilirlik prensipleriyle tanışan bireylerin geleceğin politika koyucuları ve bilim insanları olarak dünyanın çözüm arayan pek çok sorununa yapıcı ve yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşacağının altını çizdi.



Dr. Sedat Üründül Anaokulu Müdürü İlkay Yılmaz, çocukların çevre, iklim krizi, yoksulluk gibi dünyanın başlıca sorunları karşısında sanılandan çok daha duyarlı olduğunu belirterek, onların kendi geleceklerini daha bilinçli inşa edebilmeleri için erken çocukluk döneminde kazandırılan becerilerin ve farkındalığın önemini vurguladı.

Dr. Sedat Üründül Anaokulu Hakkında

Dr. Sedat Üründül Anaokulu ana binası İTÜ Ayazağa Yerleşkesi içinde yaklaşık bir dönümlük arazi üzerine bodrum, zemin ve normal kat olmak üzere 3 katlı, 2 bin 840 metrekare betonarme karkas bir yapıdır. 3 bin 500 metrekare bahçe ve oyun park alanı bulunmaktadır. 2009 Yılında betonarme, 2 katlı 1323 metrekare alanlı ek bina da eklenince, toplam kapalı alan 4 bin 163 metrekare olmuştur. Sınıflar yaklaşık olarak 50 metrekare olup her sınıf, laboratuvar bilgisayar ve internet bağlantısı imkanına sahiptir. Anaokulu,yüzde Koleksiyon’un 2000 Yılının En İyi Binaları” ve “OECD PEB 2nd Compendium of Exemplary Educational Facilities, 2000” yarışmalarında ödül almıştır. 2002 yılında School Construction News tarafından “En İyi Dizayna Sahip Okul” ünvanı ile ödüllendirilmiştir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Hakkında

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, 250 yıllık köklü geçmişi ile dünyanın en eski teknik üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak, 2000 yılında İTÜ 1996-2004 dönemi Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, tarafından İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde kurulmuştur. Bugün, İstanbul’da Maslak ve “Erken Müzik Eğitimi” sertifikası sunan Mini Konservatuvarın yer aldığı Beylerbeyi Kampüsünün yanında, franchising sözleşmesiyle de İzmir’de; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde toplam 2395 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Okullar; bireysel farklılıklara saygılı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda zenginleştirilmiş akademik programı ile; Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine aktif katkıda bulunmaya hazır, özgürlüklere ve insan haklarına saygılı, meraklı, hoşgörülü, genç aydınlar yetiştirmek için çalışmaktadır. Okulun mezunları Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitimlerine devam ederken; bilimden, sanata, girişimcilikten spora pek çok alanda önemli başarılara da imza atmaktadır. 9 branşta faaliyet gösteren İTÜ GVO Spor Kulübü bedenen ve zihnen sağlıklı bireyler yetiştirmenin yanı sıra etik değerleri yüksek, örnek insanî becerilere sahip sporcular yetiştirmeyi hedeflemektedir.



