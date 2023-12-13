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Prometeon’dan İki Üst Düzey Atama

Prometeon iki üst düzey atama ile Türkiye’deki liderlik kadrosunu güçlendirdi. Uğur Aydın Prometeon Türkiye, Rusya, CIS Satış Direktörü, Altuğ Kesim ise Prometeon Türkiye ve AFME Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü olarak atandı.  

13 Aralık 2023 Çarşamba 16:26
Prometeon’dan İki Üst Düzey Atama






Prometeon’dan İki Üst Düzey Atama  

Tüm dünyada endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirket olan Prometeon Tyre Group bünyesinde faaliyet gösteren Prometeon Türkiye’deki liderlik takımına iki yönetici terfien atandı. Halihazırda Prometeon Türkiye, Rusya ve CIS Satış Müdürü olarak görev yapan Uğur Aydın, Türkiye, Rusya, CIS Satış Direktörü olarak atanırken, Prometeon Türkiye Bilgi Teknolojileri Ülke Müdürü Altuğ Kesim ise Türkiye ve AFME Bilgi ve İletişim Teknoloji Direktörlüğü’ne terfi etti.   

Uğur Aydın, Prometeon Türkiye, Rusya, CIS Satış Direktörü Oldu 

Prometeon Türkiye, Rusya, CIS Satış Direktörlüğü görevini üstlenecek olan Uğur Aydın, kariyeri boyunca Vestel ve Turkcell’in yanı sıra lastik sektöründe de uluslararası firmalarda çalıştı. 2016 yılında Adana Bölge Satış Müdürü olarak Prometeon’daki görevine başlayan Aydın, gösterdiği liderlik ve başarı ile Prometeon’un Türkiye’de tek markada pazar lideri olmasına ve satış performansına önemli katkılarda bulundu. Aydın, yeni görevinde, şirketin bu stratejik pazarlardaki konumunu daha da güçlendirecek. 

Altuğ Kesim, Prometeon Türkiye ve AFME Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Oldu 

Prometeon Türkiye ve AFME Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü pozisyonuna terfien atanan Altuğ Kesim, kariyerine 2004 yılında Pirelli’de başladı ve çeşitli görevlerde rol alarak yurt içi, yurt dışı projelerde görev almıştır. 2018 yılından bu yana Prometeon’un teknolojik dönüşümünde aktif rol alan Kesim, üretim süreçlerinin otomasyonunda ve dijitalleşmesinde önemli görevler üstlendi. Altuğ Kesim Prometeon Türkiye’nin teknolojik yapılanmasına ve dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek.   

Anahtar Kelimeler:
PrometeonAtamaPrometeon Tyre Group
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