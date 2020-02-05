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Promosyon sektörü, matbaa sanayiine destek olacak

Ek gümrük vergileri yüzünden yerli üretime yönelen promosyon sektörü, Gaziantep’ten Anadolu’ya ve Ortadoğu pazarına yayılmak istiyor

05 Şubat 2020 Çarşamba 01:22
Promosyon sektörü, matbaa sanayiine destek olacak

Promosyon sektörü, basım sanayine destek olacak



Matbaa ve basım sanayinin daraldığı bugünlerde promosyon sektöründe ise durum tam tersi. "Özellikle Çin’den getirilen ürünlere uygulanan ek vergi, promosyoncuları yerli üretime teşvik etti" diyen PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz, "Son zamanlarda kağıt ve kağıt türevi promosyon malzemelerine artan talep, daralan matbaa ve basım sanayine güçlü bir destek olacaktır" ifadesini kullandı.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Buluşmaları Sektörel İstişare Toplantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi. 

Promosyon ve matbaa sektörünün Anadolu’ya ve Ortadoğu’ya açılan kapısı olması için özellikle Gaziantep’te yapılan toplantıda konuşan PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, "Bu etkinlik vesilesi ile sektörümüzün İstanbul merkezli olan geleneksel yapısının Anadolu’ya yayılması ve dağılması bakımından bu buluşmaların oldukça önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

"Gaziantep, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sanayi ve ticaret alt yapısıyla Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutmakta olan bir şehrimizdir" diyen Ömer Karatemiz, "Suriye’de devam eden savaş; siyasi, ekonomik, diplomatik ve güvenlik alanlarında Gaziantep’i doğrudan etkilemiş ve Ortadoğu ile olan ticaret hacmi düşmüştür. Fakat bu olumsuz durumda dahi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş kenti olan Gaziantep birçok sektörde ülkemiz için bir üretim üssü olma özelliğini sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİM AVANTAJI İSTANBUL’A GÖRE DAHA GÜÇLÜ

Basım sanayi ve promosyon ürünleri alanında son bir-kaç yıldan bu yana ülkemizin, oldukça güçlü bir şekilde uluslararası rekabet gücü kazandığını belirten Başkan Karatemiz, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul’a göre daha güçlü olan üretim avantajlarının bu şehirde değerlendirilmesi gerekiyor. Gaziantep’in başta ülkemiz büyük şehirlerinin olmak üzere tüm Ortadoğu’nun basım sanayi ve promosyon ürünler alanında üretim üssü olması şeklinde konuşlanmasını arzu ediyoruz. Bu alanda bizlerin, gerek pazar imkanları, gerekse know-how ve Ar-Ge olmak üzere tüm boyutları ile buradaki meslektaşlarımızla birlikte hareket etme arzusunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

PROMOSYON SEKTÖRÜ, MATBAA VE BASIM SANAYİNİ KALKINDIRACAK

Başkan Karatemiz, e-arşiv ve e-fatura uygulamaları ile matbaalarımızın iş imkânlarının daraldığı bir dönemde, promosyon sektöründe son bir-kaç yıldan bu yana önemli bir ölçüde kağıt ve kağıt türevi ürünlere talep artmaya başladığını söyledi.  Karatemiz, "Çin’den ithal edilen ürünlere getirilen ek vergiler ile üretim yatırımları daha da artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Artık matbaa mesleğinin bittiğinin söylendiği bu dönemde promosyon ürünlerde kağıt ve kağıt türevi olan ürünlere olan talep artmaya devam ediyor. Bu bağlamda promosyon sektörünün matbaa ve basım sanayine önümüzdeki dönemde daha güçlü destek olacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

ORTADOĞU’YA HİTAP ETMELİYİZ

Toplantıda konuşan Gaziantep Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa ise,  "Matbaa ve promosyon gerçekten birbirine eşdeğer sektörler. Gaziantep Ortadoğu’nun ticaretteki en önemli merkezi. Gaziantep’te Ortadoğu’ya hitap eden ihracatçılara çalışan firmalar istiyoruz. Fakat bir organize sanayi bölgesine çalışırken sorunlarımız oluyor. Müşteriye gittiğimiz an promosyonla alakalı katalog, ürün veya numuneler gitmiş oluyor. Bunları orada gördüğümüz zaman biz promosyon harici ürün satmaya çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki organizedeki veya buradaki büyük firmalar tespit edilip oralarda diğer firmaların katalogları değil de şehrimizdeki kataloglar gitsin. Yoksa burada kimse o ürünleri satma yolunda hamle yapmıyor. Gaziantep Matbaacılar Odası olarak bu derneğe destek veririz ama biz piyasamızın içerisinde başka yerleri görürsek  o zaman tepkimiz daha farklı olur. Yani bizleri çalıştırın. Şu yaptığımız işin devamını getirelim. Sizler bizi destekleyin. Biz de çıkalım promosyonlarımızı satalım" dedi.

YAPILMASI GEREKEN; DIŞARIYA AÇILMAKTIR

Lider Patronlar Birliği Başkanı Mustafa Karademir de, "Öncelikle iç piyasadaki daralma aşikârdır. Yapılması gereken mutlaka dışarıya açılmak. Bunun için de bazı iyileştirmeler ve gereklilikler karşımıza çıkar. Bu yüzden sadece yurtdışına açılacak firmalarda değil kurumsal iç piyasa müşterilerine de hitap edebilmenin tek şartı yüksek kalite standartlarıdır. Matbaacılık saygın ve ciddi bir meslektir. Kesinlikle en prestijli işlerden biridir. Ancak son zamanlarda piyasa matbaacılığı, merdivenaltı üretim, çantacı matbaacılar bu prestiji sarsmakta ve zarar vermektedir." Diye konuştu.

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Son Güncelleme: 05.02.2020 01:36
Anahtar Kelimeler:
PROMASİAD
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