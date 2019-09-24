Promosyon Show İstanbul 25 Eylül’de başlıyor!



Çin, Tayvan, Malezya, Singapur gibi ülkelerle rekabet eden Türk promosyon sektörü, İstanbul'da dev buluşmaya hazırlanıyor. Kurumsal pazarlama ve tanıtım ürünleri sektörünün en önemli organizasyonlarının başında yer alan Promosyon Show İstanbul (Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Ürünleri Fuarı); 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında, SKY Fuarcılığın organizasyonuyla Pullman Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Matbaa, tekstil, elektronik, cam ve seramik eşya, 3d baskı sistemleri, UV baskı sistemleri, ahşap tasarım ürünleri, kalem, hediyelik eşya gibi binlerce üründen oluşan fuar, geniş bir profil ile ziyaretçilerin karşısına çıkıyor.

17 bin TL ödüllü promosyon ürünleri yarışması

Fuarda bu yıl, toplam 17 bin TL ödüllü PROMODESIGN adlı promosyon ürünleri yarışması da gerçekleştiriliyor. Katılan yarışmacıların ürünlerinin fuarda özel alanda sergileneceği yarışmaya özellikle endüstri tasarımı öğrencileri büyük ilgi gösterdi.



Bu yıl üçüncü defa organize edilecek Promosyon Show’un organizatör kuruluşu Sky Fuarcılık; iş birliği gerçekleştirdiği PROMASİAD, MOBASDER, ETMK gibi derneklerle birlikte konferans, seminer ve yarışma organizasyonlarına da imza atıyor.

Promosyon sektörünün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı

PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz, “Bugün 20 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan promosyon sektörümüzün ihracatı da 2 milyar dolara ulaştı. Sektörümüz 2009-2018 döneminde, 2018 yılı hariç tutulduğunda sürekli olarak büyüme eğiliminde olmuştur. Son dört yılda sektörümüz yüzde 33 oranında büyüme sağlamıştır. Pazarın büyüklüğü son birkaç yıldan bu yana artan üretim yatırımlarıyla birlikte orta vadede 5 milyar dolara ulaşacaktır.” dedi.

100’den fazla kuruluşun katılım göstereceği Promosyon Show İstanbul’a ziyaretçi olmak için aşağıdaki linli kullanabilirsiniz:

http://promosyon.ftsonlineregistry.com/index.php



