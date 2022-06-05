Prs Kozmetik, Boom Butter ile sektöre yüksek teknoloji kattı
Türkiye'nin ilk kozmetik labratuarları arasında 2005 yılında yerini alan PRS Kozmetik, bitki özleri, bitki yağları, meyveler ve organik nebatilerden sağlıklı ürünleri yüksek teknolojiyle harmanlamayı başardı
2005 yılında Türkiye'de kurulan Prs Kozmetik Laboratuvarı, yarı kimyasal yarı bitkisel formüller kullanarak üretim yapan ilk laboratuvar olma özelliğine sahiptir. Prs Kozmetik, kendi laboratuvarında Herbal Science Technology sayesinde organik nebatiler, bitki özleri, bitki yağları, meyveler, doğal demir oksitli kırmızı killer, bitkisel boya ürün geliştirmektedir. Marka organik nebatiler, bitki özleri, bitki yağları, meyveler, doğal demir oksitli kırmızı killer, bitkisel boya pigmentleri ve termal sular kullanarak üretim yapmaktadır.
Prs Kozmetik, kozmetik sektöründe gösterdiği üstün başarı sonrasında 2021 yılı içerisinde Alaçatı Çiftliği markasını bünyesine katarak katkısız reçellerden ve doğal yağlardan oluşan ürün skalası ile gıda sektörüne giriş yapmıştır.
Son olarak Prs Kozmetik Boom Butter markası ile kozmetik sektöründe kanıtladığı başarısını bir adım ileriye taşıyarak, markayı 2021 yılı itibariyle gıda sektöründe de tescilleyerek ürün hazırlıklarına başlamıştır.