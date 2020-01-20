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QNB Finansbank 1.250TL’ye varan emekli promosyonu sunuyor

QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

20 Ocak 2020 Pazartesi 12:01
QNB Finansbank 1.250TL’ye varan emekli promosyonu sunuyor

QNB Finansbank 1.250TL’ye varan emekli promosyonu sunuyor

QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Banka ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank’a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2.500TL’ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek.

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye’deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.

Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS’larından yapacakları50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecekler.

Anahtar Kelimeler:
EmekliPromosyon
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