QNB Finansinvest Türkiye’nin en iyi yatırım bankası oldu
Konuyla ilgili açıklamada bulunan QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz şunları söyledi; “QNB Finansinvest olarak, sektörümüzü derinleştirmek ve müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl, liderlik ettiğimiz halka arzlarla yenilenebilir enerji, tekstil, demir-çelik ve teknoloji sektörlerinde önemli şirketleri sermaye piyasalarına kazandırdık. 2022’de gerçekleştirdiğimiz Sun Tekstil ve Kocaer Çelik’in halka arz süreçlerinde lider, Smart Güneş ve Aztek Teknoloji’nin halka arzlarında ise eş lider konumunda bulunarak toplamda 3,1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaştık. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar, müşterilerimiz tarafından güçlü bir şekilde benimsendiğimizi gösteriyor. World Finance Banking Awards 2023’te kazandığımız; Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası ödülüyle de başarılarımızın tanınmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu başarıda gösterdikleri olağanüstü performans nedeniyle çalışma arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.” dedi.