QNB Sigorta, Mono üzerinden Ferdi Kaza Sigortası hediye ediyor

QNB Sigorta, ürünlerini daha fazla kişiyle buluşturmak adına markalarla potansiyel müşterileri tek bir mobil uygulamada buluşturan Mono ile bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında; QNB Sigorta, Mono uygulaması üzerinden cüzdan açan müşterilerine 30.000 TL’ye kadar kaza sonucu daimi maluliyet ve vefat teminatı içeren Ferdi Kaza Sigortası hediye ediyor.

“Bugün, bugünü yaşa” söylemiyle; sağlık, hayat ve bireysel emeklilik sigortası branşlarında hizmet veren QNB Sigorta, kullanıcılarla markaları tek bir platformda bir araya getiren Mono ile bir iş birliği hayata geçirdi. QNB Sigorta, kullanıcılarını markalarla bir araya getirerek fırsatlar sunan bir mobil uygulama olan Mono üzerinden cüzdan açan kullanıcılara 3 ay boyunca ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası hediye ediyor. Bu ürün kapsamında kullanıcılar 30.000 TL’ye kadar kaza sonucu daimi maluliyet ve vefat teminatı sahibi oluyor.

Mono uygulamasında, kullanıcılar, seçtikleri markalardan bildirimler alırken puan kazanabiliyorlar. Sonrasında da kullanıcılar bu puanları cüzdanlarında nakite ya da seçilen markalarda geçerli indirim koduna dönüştürerek avantaj sağlayabiliyorlar.

Kullanıcılar aynı zamanda Mono ve QNB Cüzdan iş birliğinin farklı, akıllı ve çevreci kartı MonoKart ile yaptıkları alışverişlerde nakit iade fırsatlarından yararlanabiliyorlar.

Dijitalleşme alanında attığı adımlarla sigortalılara kolaylıklar sağlayan ve bugünlerini rahatça yaşamaları için çalışmalarını sürdüren QNB Sigorta, iş birlikleri ve projeler hayata geçirmeye devam edecek. Bu iş birlikleri ile marka, iş ortaklarına fayda sağlayacak sigorta çözümleri sunmayı hedefliyor.