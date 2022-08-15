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Qu Green Güzelbahçe| İzmir'in doğa dostu yıldızı

İzmir, yeşile kucak açan Qu Green projesi ile konut sektörünün en prestijli yatırımına hazırlanıyor. Seferihisar Yolu üzerinde inşa edilecek olan doğa dostu proje 23 apart ve 4 villadan oluşan projenin satış ve pazarlaması, sektörde 11 yılını geride bırakan Tower Life'in tarafından yürütülecek. Satış fiyatı 2 milyon TL'den başlayan projede yer alan evler 15 ay sonra teslim edilicek.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:32
Qu Green Güzelbahçe| İzmir'in doğa dostu yıldızı

Qu Green Güzelbahçe  Ege Bölgesi'nin en prestijli yatırımı

Ege Bölgesi'nin en prestijli doğa dostu konut projelerinden Qu Green Yelki için geri sayım başladı. Türkiye'nin köklü emlak franchies firmalarından TowerLife Kurucusu Selen  Almaç Deniz, Qu Green Yelki bölgede yatırımcısına en hızlı geri dönüş sağlayan araçlardan biri olduğunu belirterek projenin konumuna dikkat çekti.

Deniz Qu Green Yelki projesinin, mimari ve teknolojik açıdan son dönemde tasarlanmış son derece önemli detaylara sahip olduğunu belirterek "Ege Bölgesi'nde çok sayıda önce yeniliği getiriyor. Doğayla dost, çevreden bağımsız, Urla ve Çeşme'ye yakın, hem kentli hem de modern çizgileriyle öne çıkıyor. Tarihin ve turizmin doğayla kucaklaştığı bir yerde, son derece kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyoruz" dedi.

Qu Green Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Sinan Yöney, İzmir’deki yeni projesi Qu Green Yelki hakkında bilgiler verdi.

Yöney, Qu Green Yelki projesinin Seferihisar yolu üzerinde modern ve minimalist çizgide yer aldığını, aynı zamanda konforlu bir yaşam sunan konut projesi olduğunu vurguladı. Projenin satışları ise Towerlife Gayrimenkul tarafından yapılıyor.

Qu Green Yelki’nin çevreci bir konut projesi olduğunun altını çizen Sinan Yöney, projenin LEED Sertifikasına sahip olduğunu, 23 apartman ünitesi ve 4 villadan oluştuğunu aktardı. Towerlife Gayrimenkul’un Güzelbahçe’de kurduğu satış ofisinde proje, bilgi almak isteyenlere tanıtılıyor. Satış ofisi projeyi merak eden herkesin ziyaretine açık.

İstanbul’dan gelenler için özenilen bir yaşam olduğunu dile getiren Yöney, doğal, ferah ve modern olanaklara sahip yeni bir yaşam kurguladıklarını söyledi. Bölgedeki turistik ve doğal güzelliklerin ön planda olduğu lokasyonlara yakınlığına dikkat çeken Qu Green Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Sinan Yöney, “Qu Green Yelki lokasyon olarak Urla’ya, Çeşme’ye, İzmir’e yakın ayrıca çevredeki yaşam kalitesi ve çizgisi yüksek. Projenin kendi içerisinde kapalı otopark, spor salonu gibi tesisleriyle hem şehrin içinde dinamik, modern bir hayat aynı zamanda da özlenen, doğayla iç içe, kaçmak istediğimiz yerler çok yakın keyifli bir hayat sunuyor. Urla, Çeşme, Sığacık gibi bölgedeki turistik ve doğal güzellikleri ön planda olan lokasyonlara yakın bir proje.” İfadelerine yer verdi.

Qu Green Yelki projesini ‘arzu edilen yaşam’ olarak tanımlayan Yöney, şunları söyledi: “Biz Güzelbahçe’ye ve özellikle de Yelki bölgesine inanıyoruz. Arzu edilen yaşamın odak noktası olarak tanımlıyoruz burayı. Çünkü hem İzmir’deki iş olanaklarına hem de Urla, Çeşme, Seferihisar gibi çekim merkezlerine yakın. Bölge özellikle aileler için eğitim imkanlarının, ulaşım imkanlarının, çevredeki yaşam standartlarının kafelerin, restoranların, aktivitelerin çok zengin olduğu bir lokasyon. Bütün İzmir senaryosunun odak noktası diyebileceğimiz bir yer.”

Sinan Yöney, konut projesinin çok avantajlı bir lokasyonda olduğunu ve Bahçeşehir, Bilfen, ODTÜ gibi kolejlerin yer aldığı bölgelere yakın olduğunu bildirdi.

LEED Sertifikası hakkında da bilgiler veren Qu Green Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Sinan Yöney, şöyle devam etti: “Proje geliştirme sürecinin inşaat yönetiminden, malzeme seçimine, mekanik elektrik tasarımdan, araç şarj istasyonuna ve bisiklet park yerlerine kadar her noktasında sürdürülebilir enerji tasarrufu olan yeşile odaklı bir proje yönetimi yaptığınızı belgeleyen uluslararası bir sertifikadır. Yani tüm süreçlerde bu özellikle sağlamanızla beraber bu sertifikaya hak kazanırsınız. Biz de Yelki projemizde bu LEED Sertifikası’nın kriterleri çerçevesinde çalışmayı hedefliyoruz."
 

Anahtar Kelimeler:
Qu Green GüzelbahçeIzmir Proje
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