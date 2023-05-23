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Raif İnan | Gazlaştırma Teknolojisi Projesiyle Atıktan Enerji Üreteceğiz

Prof. Dr. Murat Doğru ve Aira Yönetim Kurulu Başkanı M. Raif İnan, Biyokütle ve Atık sektörüne yaptıkları teknoloji yatırımıyla, bu alanda dünyada öncü çalışmalara imza atıyor.

23 Mayıs 2023 Salı 15:45
Raif İnan | Gazlaştırma Teknolojisi Projesiyle Atıktan Enerji Üreteceğiz

Raif İnan: Ortağı Olduğumuz Gazlaştırma Teknolojisi Projesiyle Atıktan Enerji Üreteceğiz! 

Türk girişimci Raif İnan’ın ortağı olduğu GCL şirketinin patenti kendisine ait olan gazlaştırma teknolojisi, küresel enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Konuşmasında projenin detaylarından bahseden Raif İnan, “Potansiyeli yakma yöntemiyle değil ancak çevreyle uyumlu, verimli ve yenilikçi teknolojilerle enerjiye çevirmemiz gerekiyor.” sözleriyle projenin önemine değindi.

Yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Türk girişimci Raif İnan, gazlaştırma teknolojisinin uygulandığı tesislerin Avrupa’da bir ilk olma özelliğine ve projenin detaylarına değindi. Bu teknolojide kullanmak için Türkiye’de büyük bir potansiyel olduğundan söz etti.

Raif İnan: Biyokütle ve Atık Kaynakları Kullanarak Tüketilen Enerjinin 8 Mislini Üretebiliriz!

Prof. Dr. Murat Doğru ve Aira Yönetim Kurulu Başkanı M. Raif İnan, Biyokütle ve Atık sektörüne yaptıkları teknoloji yatırımıyla, bu alanda dünyada öncü çalışmalara imza attıklarını belirtiyor:

“Enerji sektöründe teknoloji ve Ar-Ge geliştirmek üzere bir ortaklık kurduk. Bu ortaklığın sonucu merkezi İngiltere’de olan şirketimiz Gasification Consultancy Limited (GCL) doğdu. GCL, 'Biyokütle ve Atık Gazlaştırma Teknolojisi' alanında kendi patentini geliştiren bir şirket. Geliştirdiğimiz bu gazlaştırma teknolojisiyle atıktan enerji üretimindeki potansiyeli değerlendirmeye odaklandık. Dünyaya baktığımızda, bütün biyokütle ve atık kaynakları kullanılsa, şu an tükettiğimiz enerjinin 8 misli fazlasının üretilebileceğini görüyoruz. Türkiye’ye baktığımızda ise Türkiye’de oluşan toplam atığın ortalama sadece %1’nin enerjiye dönüştüğünü görüyoruz. Bu aslında bu alanda ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor.  Bu potansiyeli yakma yöntemiyle değil ancak çevreyle uyumlu, verimli ve yenilikçi teknolojilerle enerjiye çevirmemiz gerekiyor.

İşte bu noktada, geliştirdiğimiz teknolojiyi global çapta 6 projeye uyguladık. Öncü bir uygulamasını ise Türkiye’de Trabzon'da hayata geçirdik. GCL gazlaştırma teknolojisinin uygulandığı Trabzon-Rize “Tam Entegre Atık Bertaraf Tesisi” Avrupa’da bir ilk olma özelliğine sahip. Amacımız bu öncü teknoloji ile tüm dünyada başarılı örnekleri çoğaltmak.”

Son Güncelleme: 23.05.2023 15:53
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