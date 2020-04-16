Ramazan kolisi seçerken bunlara dikkat | Ramazan kolisinde neler olmalı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, marketler ve e-ticaret siteleri ramazan kolilerini satışa sunmaya başladı. Bu yıl üç farklı Ramazan kolisini tüketicinin ihtiyaçlarına sunan Avansas; erzak kolisi alan kişiler üzerinde yaptığı bir araştırma ile de tüketici davranışlarını ortaya koydu. Sonuçlara göre tüketiciler, Ramazan kolisi alırken sadece uygun fiyata değil, kaliteli ürün çeşidi ve hızlı teslimata da büyük önem veriyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Ramazan’a özel kampanyaları takip etmeye ve özenle hazırlanacak sofralar için uygun fiyatlı erzak paketlerini araştırmaya başladı.

Ramazan Kolisi Tercihinde Ürün Kalitesi Öne Çıkıyor

“Temizlikten gıdaya neye ihtiyacınız varsa; Avansas dağıtım araçlarıyla 1 iş gününde ister evinizin ister işyerinizin kapısında!” diyen Avansas, toplumun Ramazan kolisi tercihindeki satın alma davranışlarını araştırarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl Ramazan kolisi satın almış ortalama 3 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre; erzak kolisi satın alanların yüzde 85’i kendi çalışanlarına, yüzde 30’u ihtiyaç sahiplerine, yüzde 7’si ise kendileri için satın alma yapıyor. Bu kişilerin ortalama yüzde 85’i ise kendisi bir paket oluşturmadan markalar tarafından hazırlanmış paketleri tercih ediyor.

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre; Ramazan kolisi tercihinde, tüketici davranışındaki en önemli belirleyici erzak kolisinin içeriği. Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yağ, un, şeker, bakliyat, kahve, salça, reçel, tuz ve zeytin gibi temel gıda ürünlerinin yer almasını istiyor.

Ramazan kolisinde neler olmalı

Avansas, tüketicilerin erzak kolisi tercihi yaparken fiyatların yanı sıra dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıralıyor:

Kolinin güvenilir markalardan oluşturulması,

Ürün çeşitliliğinin Ramazan’da en fazla tüketilen gıdaları içerecek şekilde oluşturulması,

Ürünlerin gramajlarına dikkat edilmesi ve son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi,

Teslimatın sorunsuz ve hızlı olması,

Gönderim ve ürün seçiminin pratik olması.

Avansas Ramazan Kolileri Yüzde 20 Tasarruf Sağlıyor

Geniş ürün gamının yanı sıra teslimat sürecinde de yeni dönem başlatan Avansas, Ramazan ayında güvenilir markalardan oluşturduğu 3 farklı koli içeriğiyle hem iftar hem de sahurda tüketicilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Çorbadan bakliyata, reçelden çaya kadar geniş ürün yelpazesiyle 3 farklı koli olarak hazırlanan Avansas Ramazan kolileri, 54,80 TL ile 129,90 TL aralığında satışa sunuluyor.

“Avansas Ramazan kolileri ile siz gidemeseniz de desteğiniz herkese ulaşır” sloganıyla Ramazan ayında yardımlaşmanın sağlık önlemlerinden ödün vermeden de yapılabileceğine dikkat çeken platform; uygun koli fiyatlarıyla tüketicilere tekli alımlara göre yüzde 20 tasarruf imkanı sağlıyor.

Ramazan kolisi alacak tüketicilerin beklentilerini en sağlıklı şekilde karşılayabilmek için satın alma davranışlarını gözlemlediklerini belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Ülkemizin içinde bulunduğu “EvdeKal” döneminde oluşan talepten dolayı Ramazan kolilerini Ramazan’dan iki hafta önce satışa sunduk ve her geçen gün artarak devam eden bir rağbet gözlemliyoruz. Biz de Avansas olarak bu yoğun talebe istinaden araç filomuzu genişlettik ve temel tüketim ürünlerindeki stok seviyemizi artırdık. Böylelikle İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde kendi araç ve personelimiz ile 1 iş gününde; diğer bölgelere ise ertesi gün kargo çıkışı sağlayarak 1-3 iş gününde ücretsiz teslimat hizmetine devam ediyoruz” diye konuştu.

Avansas Ramazan Kolisi Çeşitleri

RAMAZAN KOLİSİ - 54,80 TL

1 adet 1L Orkide Ayçiçek Yağı

1 adet 1 KG Yayla Pilavlık Pirinç

1 adet 1 KG Yayla Pilavlık Bulgur

1 adet 500 GR Doğuş Karadeniz Tiryaki Çayı

1 adet 750 GR Torku Küp Şeker

1 adet 410 GR Tukaş Salça

1 adet 500 GR Tat Burgu Makarna

1 adet 500 GR Tat Fiyonk Makarna

1 adet 72 GR Bizim Mutfak Mercimek Çorbası

1 adet 1 KG Eriş Un

1 adet 750 GR Cevher Tuz

BÜYÜK BOY RAMAZAN KOLİSİ - 78,90 TL

1 adet 1L Orkide Ayçiçek Yağı

1 adet 1 KG Yayla Pilavlık Pirinç

1 adet 1 KG Yayla Pilavlık Bulgur

1 adet 1 KG Yayla Kırmızı Mercimek

1 adet 500 GR Doğuş Karadeniz Tiryaki Çayı

1 adet 750 GR Torku Küp Şeker

1 adet 1 KG Irmak Toz Şeker

1 adet 830 GR Tukaş Salça

1 adet 500 GR Tat Arpa Şehriye

1 adet 500 GR Tat Burgu Makarna

1 adet 500 GR Tat Fiyonk Makarna

1 adet 500 GR Tat İrmik

1 adet 200 GR Marmarabirlik Zeytin

1 adet 72 GR Bizim Mutfak Mercimek Çorbası

1 adet 51 GR Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası

1 adet 100 GR Bizim Toz Puding

1 adet 1 KG Eriş Un

1 adet 750 GR Cevher Tuz

MEGA BOY RAMAZAN KOLİSİ - 129,90 TL

1 adet 2L Orkide Ayçiçek Yağı

1 adet 1 KG Yayla Pilavlık Pirinç

1 adet 1 KG Yayla Pilavlık Bulgur

1 adet 1 KG Yayla Kırmızı Mercimek

1 adet 700 GR Yayla Haşlanmış Fasulye

1 adet 700 GR Yayla Haşlanmış Nohut

1 adet 1000 GR Doğuş Karadeniz Tiryaki Çayı

1 adet 750 GR Torku Küp Şeker

1 adet 1 KG Irmak Toz Şeker

1 adet 830 GR Tukaş Salça

1 adet 500 GR Tat Arpa Şehriye

2 adet 500 GR Tat Burgu Makarna

2 adet 500 GR Tat Fiyonk Makarna

1 adet 500 GR Tat İrmik

1 adet 200 GR Marmarabirlik Zeytin

1 adet 72 GR Bizim Mutfak Mercimek Çorbası

1 adet 51 GR Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası

1 adet 100 GR Bizim Toz Puding

1 adet 180 GR Ülker Çokokrem

1 adet 380 GR Tukaş Reçel

1 adet 100 GR Kocatepe Türk Kahvesi

1 adet 2 KG Eriş Un

1 adet 750 GR Cevher Tuz