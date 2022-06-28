Rasyotek Dijital Ürün Yelpazesini Hızla Büyütüyor

Türkiye'nin en büyük ilk 500 şirketinde 150 kuruluş ve 40 farklı holding ile 1000’den fazla kuruma hizmet veren Rasyotek, SGK ve İŞKUR teşvik danışmanlığı başta olmak üzere Bordro Outsource, KVKK Danışmanlığı, Veri Güvenliği, Kurumsal SGK Danışmanlığı ve Sağlık Bilişim Çözümleri ve Rasyotek Akademi gibi çok sayıda iş kolları ile Türkiye'nin en büyük şirket ve holdinglerine referans projeler sunmaktadır.

Yeni dönemde sosyal medya mecraları ile tanıtım ve reklama daha fazla ağırlık vereceklerini söyleyen Rasyotek Grup Şirketleri Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müjde Korkut: "Rasyotek kendi bünyesinde, kendi kaynaklarını kullanarak geliştirdiği teşvik yazılımı ile sektör kurucusu ve aynı zamanda sektör lideridir" dedi. Korkut, 2015 yılında teşviklerle başladıkları hizmetlerini kısa zamanda çeşitlendirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bordro Outsource hizmetinden Kurumsal SGK Danışmanlığına, KVKK’dan Akademi platformuna, Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi’nden Sağlık Bilişim Çözümlerine kadar pek çok alanda hizmet vermeye başladık. Bu noktada, marka bilinirliği ve hizmetlerimizin tanıtımında Türkiye’nin ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 150 kuruluş ve 40 farklı holding ile kurduğumuz paydaşlıklar büyük önem taşımaktadır. Rasyotek, hizmet kalitesi ve güçlü referansları ile fark yaratmasının yanı sıra profesyonel anlamda pazarlama faaliyetleri ile de marka bilinirliğini ve bütünleşik pazarlama iletişimini sürdürmektedir.

ARAMALARDA HEP İLK SIRADAYIZ

Dijital pazarlama faaliyetleri Rasyotek için oldukça büyük öneme sahiptir. Google’da tüm hizmetlerinde organik olarak ilk sırada yer almakta, paydaşı olan PR ajansı ile gerçekleştirdiği planlamalar dahilinde kurum sözcüleri üzerinden basın bültenleri, radyo ve TV konuklukları, dergi ve gazete röportajları, ilan çalışmaları, sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Sosyal medya platformlarında da her gün yükselen bir ivme ile hem hizmetleri hakkında farkındalık yaratmakta hem de sektörel infografikler paylaşarak gündemin nabzını tutmaktadır.

YERLİ VE GÜVENİLİR YAZILIM

Rasyomed Yoğun Bakım Yoğun Bakım Bilgi Yönetim sistemine ayrı bir başlık açtıklarını belirten Korkut şu bilgileri paylaştı: "Rasyomed %100 yerli yatırımla, Rasyotek yazılım ekibi tarafından geliştirildi. Rasyomed’in Tele-ICU, Dijital Arşivleme Sistemi (DAS) ve merkezi monitör sistemine sahip olması, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması, yüksek entegrasyon kabiliyeti, güçlü raporlama sistemi ve sepsis kaynaklı ölüm oranlarının azaltılmasına fayda sağlayacak anlık uyarı sistemi konularına vurgu yapıyoruz. Devlet tarafından zorunlu kılınması ise konunun önemini daha da vurguluyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE SPONSORLUKLARA AĞIRLIK VERECEĞİZ

Kurumsal tanıtımı, tüm medya mecraları ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklarla destekleyeceklerini belirten Korkut, yeni dönemde 2.5 milyon liralık kaynağın bu amaçla kullanılacağını ifade etti ve bu konuda şu bilgileri verdi: "Rasyotek'in yeni dönemde, 2022 yılının son çeyreği için hali hazırda da planladığımız sponsorluk faaliyetlerimiz devam edecek ve her zaman önemle üzerinde durduğumuz kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimize de ağırlık vermeyi planlıyoruz.

Aynı zamanda yoğun bakım bilgi yönetim sistemlerinin 1 Eylül itibariyle zorunlu hale gelecek olması gerek ana akım medyada gerekse sektörel programlarda kurum sözcülerimizin görüş bildirmesi bakımından önem taşıyor. Bu sebeple olası bir değişiklikte her daim kamuoyunu bilgilendiren ve kamuoyunda farkındalık oluşturmaya gayret eden çizgimizle paralel olarak pazarlama faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."