Rasyotek ile 1.200 Şirket Türkiye'de Tasarruf Rekoru Kırdı

SGK teşvikleri denildiğinde, birçok farklı kanun türü içerisinde çok sayıda maddenin titizlikle incelenmesi gerektiğini söyleyen Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, derin matematiğe ve algoritmaya sahip yazılım çözümleri ile SGK teşviklerinde 1.200 civarında işletmeye 6 milyar TL'nin üzerinde tasarruf sağlandığını ifade belirterek; “Sadece pandemi döneminde birlikte çalıştığımız şirketler 900 milyon liralık tasarruf yaparak zorlukları aştı.” dedi.

ALGORİTMA İLE EN YÜKSEK FAYDA

Sigortalı olarak çalışan 2.5 milyon kişinin görev aldığı işletmelerin yararlandıkları teşvik tutarlarının şirketler için can suyu olduğunu söyleyen Pak, şu bilgileri verdi; "Her teşvikin amacı farklı olabiliyor. Her işletme için onlarca teşvik başlığı var. Söz konusu teşvikler için her ay yeniden yapılan hesaplamalarda matematiksel derinlik söz konusu. İşletmelerin kendi içindeki yoğun operasyonları sebebiyle kendi iç hesaplamalarında bazı eksik ya da yanlış faydalanmalar söz konusu olabilir. Rasyotek bu anlamda personel teşvik sistemleri yazılımıyla şu anda Türkiye'nin en büyük kurumları da dahil olmak üzere ilk 5 bindeki 1.000'den fazla firmaya hizmet veriyor." dedi.

Her ay yaklaşık 2.5 milyon sigortalı çalışanın analizini işletmelere yönlendirdiklerini ve en yüksek fayda ile teşviklerden yararlanmalarını sağladıklarını kaydeden Pak, "SGK teşviklerinden bahsederken her sektörden her işletme için en önemli gider kalemlerinden birisinin personel maliyeti olduğu da atlanmamalıdır. Burada elde edilecek tasarruflar mali açıdan çok kıymetli oluyor. Biz faz 1 olarak gördüğümüz SGK teşviklerinin hesaplanmasının yanı sıra faz 2'de bir veri yönetimi gerçekleştirip işletmelere gelecek dönemde yeni stratejiler üretebilecekleri başlıklar da sunuyoruz. Bazen bir işletmeye iki kişi daha alındığında, içeride çalışan 15 çalışanın daha teşvikinden yararlanılabiliyor. Aslında bu iki kişinin maliyetinden daha fazla zarar etmek şöyle dursun üzerine kâr elde edilebiliyor. Ancak bu algoritmaları yönetebilmek için geliştirdiğimiz yazılım çözümü gibi derin matematiğe ve algoritmaya sahip yazılımlara ihtiyaç var. Bu anlamda Rasyotek bu ihtiyacı görüp işletmelere uzun yıllardır hizmet veriyor." diye konuştu.

'Süper Portal’ı 2022'de yurt dışı pazara açacağız.'

Kurumsal tarafta işletmelere hizmet verirken SGK teşvikleri ile başlayan iş kollarında veriyi sağlıklı bir şekilde yönetebildikleri için çok farklı stratejiler ve raporlamalar üretebildiklerinin altını çizen Pak şöyle devam etti: "Burada veri yönetimi ile ilgili başlayan sürecimizi daha sonra Süper Portal adını verdiğimiz bir B2B Dijital AVM projesine çevirdik. Dijital dönüşüm yolculuğunda finans, vergi gibi birçok başlığı AVM'deki bir dükkân gibi işletmelere açacağımız entegratör sistemlerle beraber hayata aldık. Bugüne kadar Dijital AVM'de aralarında insan kaynakları, KVKK, hukukun da bulunduğu 12 büyük dükkân açtık. Bir tüzel kişiliğin ihtiyaç duyabileceği her şey, bu AVM'de tümleşik bir veri yönetimiyle beraber sunuluyor ve işletmeler tüm ihtiyaçlarını Süper Portal ile karşılayabiliyor. Üstelik burası siber saldırılara karşı oldukça güvenli bir yer. Bu çalışmamızın dünyada da bir rol model olacağını düşünüyoruz. Süper Portal'ı 2022 yılında yurt dışı pazarına açmayı planlıyoruz.”