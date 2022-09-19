Rasyotek ve Benefits ile Şirketlere 20 Milyar Liralık Doğrudan Kazanç

Çok sayıda sektörde; İş Başı Eğitim Programı, Bordro Outsource Desteği, Kurumsal SGK Danışmanlığı, KVKK Hizmetleri, Bilişim ve İnsan Kaynakları alanında danışmanlık hizmeti veren Türkiye'nin öncü bilişim ve insan kaynakları şirketlerinden Rasyotek Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, "Bilgi ve teknolojiyi ithal eden değil ihraç eden olmayı hedefledik" dedi.

Günümüzde iş dünyasının kendi sektörlerinde hızla uzmanlaştığına dikkat çeken Haldun Pak, Rasyotek'in binden fazla şirketin üstünden bürokrasi yükünü aldığına dikkat çekerek; "Bordro sürecinden SGK teşviklerine, dev hastanelere yazılım desteğinden, işbaşı eğitim programlarına kadar pek çok alanda, şirketlerin itici gücü haline gelirken doğrudan milyarlarca liralık tasarruf sağladık." dedi.

KARAR ALMA SÜREÇLERİ

Pak açıklamasında şu noktalara değindi:

"İşletmeler; kendi uzmanlık alanlarında derinleşirken karar alma süreçlerinde danışmanlık alma ihtiyacı duyuyor. Bu süreç akışında, verimliliği sağlamanın yolu “bağlantısal bütünsellik” kavramının kusursuz işlemesine bağlıdır. Bu bütünsellik için bilginin güvenirliliği ve hızının yanı sıra, bilgiyi işleme kapasitesi de hiç olmadığı kadar önem kazanmaktadır.

İşte bu sebeple; güvenilir bilgiyi teknolojiyle işleyen, esnek, çevik, yeni nesil bir danışmanlığa ihtiyaç olduğu ortadadır.

Tüzel kişilik isimleri ile de anlaşılacağı üzere, Benefits ve Rasyotek firmaları; faydayı, rasyonelliği, teknolojiyi ve global bakış açısını merkezine almaktadır. İsim manasına bakarak bile bu buluşmanın hiç de tesadüf olmadığı ortadadır.

Benefits ve Rasyotek firmaları, kuruldukları günden bu yana; her sektör ve her ilde bulunan binlerce işletmeye, 1 milyondan fazla dönem dosyasında 3 milyon çalışanı inceleyerek, hizmet verdikleri işletmelere 20 milyar TL’den fazla doğrudan kazanç sağlamıştır. Danışmalık kapsamında ise verimliliği arttıran birçok düzenleme ile işletmelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenmiş referans kuruluşlar olmuşlardır. Bu ve bunun gibi başarılı tecrübelere sahip iki kuruluş, bilgi ve bilişim kabiliyetini birleştirerek, tecrübe ve dinamikliğiyle geleceğin yeni nesil danışmanlığını başlatacak gerekli donanım ve kararlılığa sahiptir.

Bilgi ve bilgiyi işleme becerisinin bir araya geldiği bu buluşma ile hayata geçecek bu yeni nesil danışmanlık modeli; sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da rol model olacaktır. Buna inancımız tamdır.

Bilgiyi ve teknolojiyi ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmamız için çalışma ve hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz."