REHAU’da Yapı Tekniği bölümüne yeni atama

REHAU’da Yapı Tekniği bölümüne yeni Türkiye ve Türk Cumhuriyetler Satış Direktörü atandı

2014 yılında REHAU Yapı Tekniği bölümünde Ankara Bölge Satış Yöneticiliği ve 2017 yılı itibarıyla Anadolu Bölge Satış Müdürü görevlerini üstlenen H. Arda Özer, REHAU Yapı Tekniği bölümü Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Satış Direktörlüğü’ne atandı.

1981 yılında Ankara’da doğan H. Arda Özer, TED Ankara Koleji’nde liseyi bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını da Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde tamamlayan Özer, önceki satış direktörü Burak Tekke’den görevi devraldı.

2003 yılından itibaren çeşitli üretim safhalarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Arbor Mining LLC firmasında satış kariyerine başlayan Özer, 2008 yılında AKG Gazbeton firmasında satış mühendisi olarak devam etti.