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Renault 2019 yılı temettü dağıtımını iptal 

Renault koronavirüsle mücadelede önemli kararlar alarak uygulamaya koydu. Tedbirler arasında temettü dağıtımı ile üst düzey yöneticilerin maaşlarında düzenlemeler var.

10 Nisan 2020 Cuma 16:20
Renault 2019 yılı temettü dağıtımını iptal 

Renault 2019 yılı temettü dağıtımını iptal 


Renault Yönetim Kurulu, Koronavirüs salgınına bağlı olarak dünya genelinde yaşanan krizin etkilerinin aşılması için bir dizi yeni kararlar aldı.

Buna göre: 
 Yıllık Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

. 2019 mali yılı için temettü dağıtımı iptal edilecek

. Yönetim Kurulu Başkanı ve geçici CEO’nun ücreti yüzde 25 azaltılacak

. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 huzur haklarında yüzde 25 kesintiye gidilecek

Boulogne-Billancourt’da 9 Nisan 2020 tarihinde, Jean-Dominique Senard başkanlığında toplanan Renault Yönetim Kurulu, daha önce 24 Nisan 2020 olarak planlanan Yıllık Olağan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı’nı 19 Haziran 2020 tarihine erteledi. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın detayları, hissedarlara ileri bir tarihte bildirilecek. Alınan karar gereği, kâr paylı hissedarlar Genel Kurul Toplantısı ise 12 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

Renault Yönetim Kurulu, Koronavirüs salgınına bağlı olarak dünya genelinde yaşanan krizin etkilerinin aşılması yönünde çaba gösteren grubun, tüm paydaşlarına karşı sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı’nda temettü dağıtılmasını teklif etmeme kararı aldı.

Aynı anlayışla Renault Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, ücretlerinin düşürülmesine karar verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, 2020 yılı ikinci çeyreği için ücretini en az yüzde 25 düşürürken, yönetim kurulu üyeleri de 2020 mali yılı için huzur haklarının yüzde 25 oranında azaltılmasına oy birliğiyle karar verdiler.

Kesintilerden elde edilecek tasarruf miktarı, 2 Nisan 2020 tarihinde imzalanan Dayanışma ve Gelecek Sözleşmesi kapsamında dayanışma fonuna aktarılacak.

Geçici bir dönem için Renault SA İcra Kurulu Başkanlığını yürüten Clotilde Delbos’un da 2020 yılının ikinci çeyreği için alacağı ücret, en az yüzde 25 oranında azaltdı.

Groupe Renault Hakkında

1898'den beri otomobil üreten Groupe Renault, 2019'de 134 ülkede 3,8 milyona yakın otomobil satışı gerçekleştirmiş, 40 üretim tesisi ve 12.800 satış ve satış sonrası noktasıyla 180.000'den fazla kişiyi istihdam eden uluslararası çok markalı bir gruptur. Groupe Renault, kârlı büyüme stratejisini devam ettirirken geleceğin teknolojik zorluklarına çözümler getirmek için uluslararası genişlemeye odaklanmaktadır. Bu doğrultuda Grup, beş markasının (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine ve LADA), elektrikli araçlarının ve Nissan ve Mitsubishi Motors ile ittifakın sinerjisinden faydalanmaktadır. 2016'dan bu yana Formula 1 Dünya Şampiyonası'na tamamı Renault bünyesindeki ekibiyle katılan marka, inovasyon ve bilinirliğin itici gücü olan motor sporlarında varlığını sürdürmektedir.

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