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Renault 2020’nin ilk çeyreğinde 10 milyar 125 milyon avro ciro

Renault Grubun global satışları 2020 ilk çeyreğinde, 2019’un aynı dönemine kıyasla, yüzde 25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu.

23 Nisan 2020 Perşembe 17:56
Renault 2020’nin ilk çeyreğinde 10 milyar 125 milyon avro ciro

Groupe Renault 2020’nin ilk çeyreğinde 10 milyar 125 milyon avro ciro gerçekleştirdi

Global pazarın yüzde 24,6 daraldığıilk çeyrekte, Grup’un araç satışları da yüzde 25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu.

•Grubun cirosu ilk çeyrekte toplam 10 milyar 125 milyon avro oldu (yüzde -19,2). Sabit döviz kuru ve şartlarile gerileme yüzde 18,3 oranında gerçekleşecekti.

•Renault Yönetim Kurulu 9 Nisan 2020’de aldığı kararla, 19 Haziran 2020’de yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında temettü ödenmesi yönünde tavsiyede bulunma kararından vazgeçti.

•Covid-19 pandemisi sebebiyle Grup, Mart 2020’de 2020 yılı mali sonuçları konusunda yönlendirme yapmamaya karar vermişti. Güncel olarak, pandeminin grubun mali sonuçları üzerindeki etkisini tahmin etmek imkânsız olmasından dolayı, Groupe Renault, mali sonuçları konusunda değerlendirmesini mümkün olan ilk fırsatta açıklayacaktır.

Boulogne-Billancourt, 04/23/2020

TİCARİ SONUÇLAR: İLK ÇEYREKTEN SATIR BAŞLARI

Covid-19 pandemisi gölgesinde geçen 2020 yılının ilk çeyreğinde, global otomotiv pazarı 2019 ilk çeyreğine kıyasla yüzde 24,6’lık bir daralma yaşadı. Çalışanlarını korumak ve hükûmetlerin aldığı önlem kararları doğrultusunda, Groupe Renault Mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari faaliyetlerini durdurdu. Grubun global satışları 2020 ilk çeyreğinde, 2019’un aynı dönemine kıyasla, yüzde 25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu.

Avrupa pazarı yüzde -26.2 küçülürken, Groupe Renault’nun satışları %36,0 düşüşle 321 bin 756 adet olarak gerçekleşti. Bu daralma özellikle ilk çeyreğin sonunda, grubun endüstriyel ve ticari faaliyetlerinin çoğunu durdurması nedeniyle, önemli ölçüde hız kazandı.

Ağırlıklı olarak perakende satış yapan Dacia markası, bu kanalda özellikle Fransa’da (yüzde -41) yaşanan sert daralma sonucu, ciddi şekilde etkilendi ve satışları yüzde 44,5 azaldı. Öte yandan Renault markasının satışlarında yüzde 32,3 oranında düşüş yaşandı.

Avrupa’daki elektrikli araç segmentinde, Renault markası ilk çeyrekte yüzde  17,3’lük pazar payına ulaştı ve özellikle yeni ZOE sayesinde 22 bin 810 adetlik satış gerçekleştirdi.

Avrupa dışındaki bölgelerde, Grubun satışları ilk çeyrekte yüzde 13,4 düştü.

Bu kriz ortamında, 2019 yılı ikinci yarısında lansmanı yapılan modeller bazı ülkelerde başarılı sonuçlar alıyor. Rusya’da Renault markasının satışları Arkana sayesinde yüzde 9,2 yükselirken, toplam pazar da yüzde 1,8 oranında büyüdü. Hindistan’da Triber’in katkısıyla grup satışları yüzde 3,5 artarken, toplam pazar yüzde 22,8 oranında küçüldü. Güney Kore’de, Grup satışları Şubat 2020’de piyasaya çıkan XM3 sayesinde yüzde 20,1 yükselirken, toplam pazar yüzde 6,8 oranında küçüldü.

FAALİYET BÖLÜMLERİNE GÖRE BİRİNCİ ÇEYREK GELİRLERİ

2020 yılının ilk çeyreğinde Grubun gelirleri 10 milyar 125 milyon avroya ulaştı. (%-19,2). Sabit döviz kuru ve şartlar ile hesaplandığında düşüş yüzde 18,3 oranında gerçekleşecekti.

AVTOVAZ hariç otomotiv cirosu %21,3 düşüşle 8 milyar 591 milyon avro olarak gerçekleşti.

Bu düşüş esas itibariyle satış hacmindeki daralmadan kaynaklandı (-14,1 puan).

İş ortaklarına özellikle Nissan, Daimler ve Opel için yapılan araç ve parça üretimindeki düşüşler; satış sonuçlarını -6,1 puan olumsuz etkiledi.

Kurların -1,4 puanlık negatif etkisi büyük oranda Arjantin Peso’su ve Brezilya Real’indeki devalüasyondan kaynaklandı.

Fiyat etkisi +2,8 puanla, devalüasyona cevaben yapılan satış rakamındaki artışlar ve ürün gamı zenginleştirmeleri sonucu, pozitif oldu.

Ürün gamı etkisi ve diğer etkenlerin satışlara -1,0 puan ve -1,5 puan şekilde yansıması oldu.

AVTOVAZ’ın Groupe Renault’nun toplam gelirlerine katkısı ilk çeyrekte, 14 milyon avroluk pozitif döviz kuru etkisine rağmen, %8,6 düşüşle 701 milyon avro oldu.

Artık ayrı bir segment olarak raporlanan mobilite hizmet gelirleri 2020 ilk çeyreğinde 6 milyon avro olarak gerçekleşmiştir.

Satış Finansmanı (RCI Banque) gelirleri ilk çeyrekte 827 milyon avro oldu ve 2019’un ilk çeyreğine kıyasla %2,0 geriledi. Gerileme esas itibariyle Arjantin Peso’su ve Brezilya Real’inin

-19 milyon avroluk negatif kur etkisinden kaynaklandı. Yeni finansman kontratı sayısı, satışlardaki daralma sonucu, %10,4 oranında düşüş kaydetti. Portföydeki finansal kontratların ortalama süresinin üç yıl olması ve 2019’da alınan başarılı sonuçlar neticesinde, ortalama pozitif performans gösteren aktiflerin de (2019’un ilk çeyreğine kıyasla %46,1 artış) yükselmeye devam etmesiyle birlikte bu rakam Mart 2020 sonu itibariyle 49,3 milyar avroya ulaştı.

31 Mart 2020 itibariyle toplam stoklar (bağımsız ağdakiler dahil) 660 bin adet oldu; aynı veri Mart 2019 sonunda 656 bin adet olarak kaydedilmişti.

Otomotiv faaliyetlerinin 31 Mart 2020 itibariyle likit aktif kaynak rezervi 10,3 milyar avro oldu. (31 Aralık 2019’da aynı rakam 15,8 milyar avro olarak gerçekleşmişti).

Renault Yönetim Kurulu 9 Nisan 2020’de aldığı kararla, Grubun Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinden kedini korumak amacıyla eşi benzeri görülmemiş bu krizde çaba gösteren ve olumsuz şekilde etkilenen tüm paydaşlarına karşı sorumluluğunu göz önünde bulundurarak 19 Haziran 2020’de yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında temettü ödenmesi yönünde tavsiyede bulunma kararından vazgeçmiştir.

2020 ÖNGÖRÜLERİ

20 Mart 2020’de yayınlanan Evrensel Kayıt Dokümanında (Universal Registration Document) belirtildiği gibi Grup, Covid-19 pandemisi ile ortaya çıkan belirsizlik sonrasında çoğu ülkede fabrikaların üretimi durdurması ve ticari faaliyetlerin askıya alınması sebebiyle, 2020 öngörüsünü geri çekmiş bulunmaktadır. Grup iş güvenliği koşulları ve idari tedbirlerin müsaade ettiği ülkelerde üretim ve ticari faaliyetlerine ilk fırsatta başlama kararlılığındadır ve ticari talebe etkin şekilde cevap verebilmek üzere bütün adımları atmaktadır.

An itibariyle pandeminin Grubun mali sonuçları üzerindeki etkisini tahmin etmek halen mümkün değildir. Groupe Renault mali sonuçları konusunda öngörüsünü uygun gördüğü ilk fırsatta paylaşacaktır.

GROUPE RENAULT’NUN KONSOLİDE GELİRLERİ

(MİLYON € )

2020

2019

Değişim

2020/2019

Q1

AVTOVAZ hariç otomotivde

8,591

10,916

-21.3%

AVTOVAZ

701

767

-8.6%

Mobilite Servisleri

6

-

+++

Satış Finansmanı

827

844

-2.0%

Toplam

10,125

12,527

-19.2%

GROUPE RENAULT’NUN MEVCUT YILIN BAŞINDAN MART AYINA KADAR EN BÜYÜK 15 PAZARI

Yılbaşından bu yana 03-2020

Satış adedi(1)

Binek ve hafif ticari araç pazar payı

(adet)

(%)

1

Rusya

115,713

29.04

2

Fransa

110,467

24.38

3

Almanya

43,298

5.65

4

Brezilya

41,387

7.81

5

İtalya

33,413

8.83

6

İspanya + Kanarya Adaları

28,284

11.08

7

Türkiye

22,780

18.31

8

Çİn

21,100

0.65

9

Güney Kore

19,988

5.27

10

Hindistan

19,858

2.55

11

Birleşik Krallık

17,707

3.20

12

Belçika + Lüksemburg

16,733

10.42

13

Fas

13,523

42.07

14

Polonya

11,514

9.53

15

Arjantin

11,490

13.26

(1) Twizy hariç satışlar

GRUBU’NUN TOPLAM SATIŞLARI ( BİNEK OTOMOBİL+ HAFİF TİCARİ ARAÇ- BÖLGELERE GÖRE)

2020, 1.Çeyrek

2020

2019

% Değişim

Fransa

110,467

178,057

-38.0%

Avrupa (1) (Fransa hariç)

211,283

324,996

-35.0%

Fransa + Avrupa Toplam

321,756

503,072

-36.0%

Afrika,Orta Doğu, Hindistan, Pasifik

85,221

106,238

-19.8%

Avrasya

168,191

158,454

+6.1%

Kuzey ve Güney Amerika

76,637

97,935

-21.7%

Çin

21,157

42,703

-50.5%

Toplam(Fransa+Avrupa hariç)

351,206

405,330

-13.4%

Dünya

672,962

908,402

-25.9%

(1) Avrupa = Avrupa Birliği (Fransa ve Romanya hariç), Ada, Norveç, İsviçre, Sırbistan ve Balkan ülkeleri

MARKALARA GÖRE TOPLAM SATIŞLAR

Mevcut yılın başından Mart'a kadar

2020

2019

% değişim

RENAULT

BİNEK OTOMOBİL

353,599

471,076

-24.9%

HAFİF TİCARİ ARAÇ

74,330

105,968

-29.9%

BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ

427,929

577,044

-25.8%

RENAULT SAMSUNG MOTORS

BİNEK OTOMOBİL

19,535

15,690

+24.5%

DACIA

BİNEK OTOMOBİL

101,778

171,392

-40.6%

HAFİF TİCARİ ARAÇ

8,501

12,640

-32.7%

BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ

110,279

184,032

-40.1%

LADA

BİNEK OTOMOBİL

87,884

90,892

-3.3%

HAFİF TİCARİ ARAÇ

2,628

2,593

+1.3%

BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ

90,512

93,485

-3.2%

ALPINE

BİNEK OTOMOBİL

367

1,409

-74.0%

JINBEI&HUASONG

BİNEK OTOMOBİL

851

1,908

-55.4%

HAFİF TİCARİ ARAÇ

19,205

34,834

-44.9%

BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ

20,056

36,742

-45.4%

GROUPE RENAULT

BİNEK OTOMOBİL

568,298

752,367

-24.5%

HAFİF TİCARİ ARAÇ

104,664

156,035

-32.9%

BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ

672,962

908,402

-25.9%

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