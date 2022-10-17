Resesyon kripto paraları nasıl etkileyecek?



Birçok kripto para yatırımcısı ise bu piyasada çok fazla tecrübe etmedikleri resesyonun kendilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Gate.io Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, resesyonun kripto paralara olan muhtemel etkilerini açıklıyor.

Enflasyon tüm dünyada insanların ana gündemine yerleşmiş durumda. Tabi yalnızca insanların değil merkez bankalarının da meşguliyeti son zamanlarda bu yönde. Ancak enflasyonla mücadele bu kadar önemsenirken resesyon tehlikesi de kapımızı çalmaya başladı. Birçok küresel ekonomik kuruluş bu tehlikeye karşı uyarıda bulunuyor. Hala genç bir yapıya sahip olan kripto para piyasalarının ise resesyona karşı nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. Global kripto para borsası Gate.io’nun Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, resesyonun kripto paralar üzerindeki muhtemel etkilerini açıklıyor.

Faiz artırımları ekonomideki çarkları yavaşlatıyor

Pandemiyle birlikte bozulan tedarik zinciri ve Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaş sonucunda enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş dünya ekonomisinde enflasyon ve resesyon beklentisi olarak kendini gösterdi. Özellikle ABD ve Avrupa’da enflasyonun son yılların zirvesine çıkmasıyla merkez bankalarının para politikalarında sıkılaştırıcı bir tutum sergilediğini gördük. Mücadeledeki birinci öncelik olarak enflasyon belirlendi ve müdahale aracı olarak da faiz seçildi. Geçtiğimiz dönemde başta Fed ve ECB olmak üzere birçok merkez bankası faiz artırımında bulundu. Fakat yapılan bu faiz artırımı ekonomideki çarkların daha yavaş dönmesine sebep oluyor. Bu da beraberinde resesyon tehlikesini getiriyor.

Enflasyon ve resesyon endişesiyle küresel ekonomide yaşanan ekonomik çalkantı geleneksel piyasaları olduğu gibi kripto para piyasalarını da etkisi altına alıyor. Beklentiler doğrultusunda hareket eden piyasalar bu beklentiyi oluştururken çoğu zaman enflasyonu takip ediyor. Enflasyondaki yükseliş faizin artırılacağına dair bir beklenti yaratırken, enflasyonda gerçekleşen düşüş faizin indirilmesine yönelik bir beklenti oluşturuyor. Faizin yükseldiği ortamda ise piyasalar negatif bir seyir izliyor.

Enflasyon mu, resesyon mu?

Başta Fed olmak üzere birçok merkez bankası enflasyon ve resesyon arasında yaşanan ikilemde enflasyonu dikkate alacaklarını belirtmişti. Ancak bugüne kadar enflasyonla mücadelede kullanılan faiz artırımı silahı resesyon tehlikesinin daha da güçlenmesine sebep oluyor. Öte yandan global finans kuruluşları resesyon tehlikesine karşı uyarılarda bulunuyor. Resesyonun başta istihdam ve finansal piyasalar olmak üzere birçok ekonomik göstergeyi etkilemesi bekleniyor. Kripto para piyasaları da her ne kadar bağımsız bir yapıya sahip olsa da küresel ekonomik gelişmelerden etkilenebiliyor. Resesyon gibi ekonominin darboğaza düştüğü dönemler ister istemez ekosisteme zarar veriyor.

Merkez bankalarının resesyon yerine enflasyonu önemseyeceklerini açıklaması piyasaları dolaylı beklentiler içerisine soktu. Resesyon tehlikesine karşı bir müdahale beklemeyen piyasalar, enflasyonda düşüş yaşanmasını ve sonrasında para politikalarında gevşeme yaşanmasını ümit ediyor. Bunun gerçekleşmesi de çoğunlukla ana maliyet kalemlerinden enerji emtialarının fiyatlarında düşüş yaşanmasına bağlı. Yani resesyonu önemsemeyen merkez bankalarının düşen enflasyon sonrası para politikasında gevşemeye gitmesi potansiyel resesyon tehlikesinin de dozajını düşürüyor.

Kripto paralar piyasaya dahil olan kurumsal yatırımcılarla birlikte geleneksel piyasalarla olan korelasyonunu artırdı. Dolayısıyla küresel çapta yaşanan gelişmeler piyasaları doğrudan etkileyebiliyor. Resesyon da bunlardan bir tanesi. Ancak kripto paraları geleneksel piyasalardan ayrıştıran ana unsurun temelinde yatan teknoloji ve felsefe olduğunu unutmamak gerekiyor. Kripto ekosistemi bugün dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalardan etkilense de geleceğe yönelik beklenti ve umut taşımaya devam ediyor. Bu durumda muhtemel etkiler karşısında yatırımcıların dikkatli olmalarına karşın uzun vadede odağa alınan hedeflerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

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