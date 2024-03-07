Revo Capital, dördüncü Building Bridges etkinliğini gerçekleştirdi

600’den fazla yerli ve yabancı yatırımcı İstanbul’da bir araya geldi

Girişim ve yatırım dünyasına yön veren Revo Capital, 2024 yılının ilk yarısında hayata geçirmeyi hedeflediği 100 milyon dolarlık üçüncü fonunun lansmanını ‘Building Bridges’ Etkinliği’nde gerçekleştirdi. Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, “Türkiye’deki girişim ekosisteminde ileri aşama girişimciler için çok önemli olan yatırım boşluğunu doldurmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi fonlarından Revo Capital’in, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Revo Building Bridges etkinliği, 42 Venue Maslak’ta gerçekleşti. Türkiye ve Avrupa’dan önde gelen 600’den fazla yatırımcı, girişimci ve iş insanının katıldığı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Revo Building Bridges etkinliğinin açılış konuşmasını Revo Capital Kurucu Ortağı ve CEO’su Cenk Bayrakdar yaptı. Revo Capital’in Türkiye girişimcilik ekosistemindeki katkılarına ve potansiyeline dikkat çekilen etkinlikte, ayrıca girişimcilerin ve yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında olan yapay zekâ, teknolojide kadın liderlik, siber güvenlik, fintek, gaming trendleri ve enerjide sürdürülebilirlik konularında tematik paneller düzenlendi.

Bayrakdar: “Son 4 yılda $100 milyon’luk ikinci fonumuzla yatırım yaptığımız teknoloji şirketleri, %92'si yabancı yatırımcılardan olmak üzere toplamda $2.9 milyar yatırım aldı. Türkiye ekonomisine üçüncü fonumuz ile katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Üçüncü fonun detayları hakkında bilgi veren Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar şunları söyledi: “Revo Capital olarak Türkiye’nin şu anda en değerli şirketleri arasında yer alan Getir’in 2017 yılında ilk yatırımcıları arasındaydık ve diğer yatırım yaptığımız Param, Midas, ikas, Massive Bio ve Akinon’da Türkiye’de sektörlerinde lider konuma ulaştı. Yatırım alanındaki 10 yıllık başarılı stratejimizi devam ettirmek için 100 milyon dolarlık üçüncü fonumuzu kuruyoruz. Yatırımlarımızın yüzde 80’ini Türkiye’ye yapmayı hedefliyoruz ve diğer 2 fonumuzda da olduğu gibi Doğu Avrupa bölgelerinde de yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye’deki büyüme aşamasındaki girişimciler için önemli olan yatırım boşluğunu doldurmayı hedefliyoruz. Fonumuz, stratejik olarak Ar-Ge ve yazılımcıları Türkiye’de olan ve 6 temel sektörde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak: Fintek, B2B SaaS, siber güvenlik, sağlık teknolojileri, enerji ve oyun. Özellikle yapay zekâ teknolojilerine büyük ilgi duyuyoruz ve bunların tüm sektörlerde inovasyonun katalizörleri olarak potansiyeline inanıyoruz.’’

“Son 12 yılda Türkiye'ye yapılan küresel yatırımlar 260 milyar doları aştı”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Hisse Senedi Genel Müdürü Dirk Wener, yaptığı açılış konuşmasında, 2023 yılında 2.5 milyar Euro ile Türkiye’nin EBRD tarafından en fazla yatırım yaptığı ülke olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise konuşmasında, 2024-2028 stratejilerinin, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım pazarındaki payını %1’den %1,5'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Dağlıoğlu, son iki on yılda Türkiye'nin istikrarlı ekonomik büyümesini vurgulayarak, bölgede uluslararası yatırım için bir merkez olarak kilit rolünü vurguladı. Türkiye’de şu anda teknoparklarda ve AR-GE merkezlerinde faaliyet gösteren 700'den fazla uluslararası şirketin bulunduğunu ve farklı sektörlerde hizmet veren 80 binden fazla uluslararası şirketin çeşitli hizmetler sağladığını açıkladı.

“İstanbul'un Avrupa'nın Silikon Vadisi olarak yükselişte”

Etkinlikte, teknoloji, girişimcilik, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik, finansal teknolojiler, enerji ve oyun sektörleri üzerine paneller düzenlendi. Oyun panelinde Istanbul’un Avrupa’daki oyun alanındaki silikon vadisine dönüşmesi ve Türkiye’deki 700 aktif oyun şirketi ile bu alandaki önemine dikkat çekildi. Kurumsal girişimcilik panelinde Fortune 100 şirketlerinin yüzde 71'inin şu anda kurumsal girişim sermayesi fonlarına sahip olması ve bu sayının 2000 yılından sadece 10 olduğu vurgulandı. Borsada işlem gören şirketlerin girişim sermayesi fonlarının piyasayı neredeyse yüzde 50'ye kadar aşan bir performansla geride bırakması ve girişimcilikte aktif kurumların sayısının artırılmasına yönelik öneriler de panelde tartışıldı. Kadınların teknoloji alanında liderliği ve iş dünyasındaki yönetici rollerinde artış, girişim sermayesi yatırımları, yapay zeka ve bulut bilişimdeki gelişmeler, finansal teknolojilerin yükselişi gibi konular ön plana çıktı. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi ve ekonomik potansiyeli üzerine raporlar sunuldu. Büyük şirketlerin yapay zeka kullanımı ve ekonomik büyümeye katkısı tartışıldı.

Ayrıca etkinlik kapsamında McKinsey & Company tarafından yapılan sunumda, 2030'a kadar şirketlerin yüzde 70'inin yapay zekayı kullanacağı ve ekonomik faaliyetlerde ekstra 13 trilyon dolarlık bir artış sağlayacağı öngörüldüğü paylaşıldı.

Girişimciliği destekleyen kurumların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte; Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı, TEB ve Microsoft, PwC Türkiye ana sponsorlar olarak yer alırken, Türkiye İş Bankası ve Integra Sigorta Brokerlik ise destekçiler arasında yer aldı.