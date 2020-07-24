Robot kullanabilen işsiz kalmayacak | Tezmaksan

Robot kullanabilen işsiz kalmayacak

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihte bulunacak olan gençlere seslenen Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, robotların bugün üretimde yüzde 10 görev üstlendiğini, 2025 yılında bu oranın yüzde 45'e çıkacağını, dolayısıyla robot ve otomasyonla ilgili iş kollarının çok önemli bir hale geleceğini ifade etti.

Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon genç iyi bir eğitim ve meslek sahibi olmak için yarıştığı üniversite sınav sonuçlarına kilitlendi. Sanayinin kalbine yerleşen robotlar, yapay zeka ve dijitalleşme çağında meslek liseleri ve üniversitelerle eğitim işbirlikleri yapan Tezmaksan Akademi, tercih yapmaya hazırlanan gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, robotların bugün üretimde yüzde 10 görev üstlendiğini, 2025 yılında bu oranın yüzde 45'e çıkacağını dolayısıyla robot ve otomasyonla ilgili iş kollarının çok önemli bir hale geleceğini ifade etti.

Robot kullanımı arttıkça yeni meslekler ortaya çıkacak

Aydoğdu, endüstriyel robot pazarında yaşanan büyüme ve ortaya çıkan yeni iş fırsatlarını şöyle anlattı: “2018 verilerine baktığımızda dünyada kurulu robot sayısının 2,5 milyon adete ulaştığını görüyoruz. Robotların kullanım alanlarının yeni endüstri sahalarıyla birlikte artması sonucu 2018 yılında 420 bin olan yıllık satış adedinin 2025 yılında 3,4 milyona çıkması bekleniyor. Robot kullanımının artmasının insanların işlerini elinden alacağı gibi hem doğru hem de yanlış bir yanılgı var. Teknolojik ilerlemeler insanın üretim sürecinde ortaya koyduğu katma değerin ve zanaatkârlığın yerini alamıyor. Ancak diğer yandan, üretim süreçlerinde sürekli tekrar eden, manuel yapılan, zorlu ya da riskli işlerde robot kullanmak hem iş güvenliği sağlıyor hem de kaliteyi artırıyor. Zorlu, riskli ve rutin işleri robotların yaptığı için insanlar daha yaratıcı süreçlerde görev aldığı bir dönem hızla yaklaşıyor.”

Bu tablonun geleceğin mesleklerini de yeniden şekillendireceğine dikkat çeken Aydoğdu, üniversite tercihi yapacak gençlere şu önerilerde bulundu: "Bu iş kolları arasında robot operatörlüğü çok kıymetli bir noktaya gelecek. Robot operatörlerinden beklenen ise tüm değişkenliklere göre robot ve CNC takım tezgahı makinelerini tekrardan programlayacak becerilere sahip olması. Sanayide önemi hızla artacak olan bir diğer meslek ise ‘otomasyon danışmanlığı’ olacak. Bu iş kollarında aranan becerilere sahip olarak mezun olan her genç, çok kolay iş bulacak. Doğru donamlara sahip her robot operatörü ya da otomasyon danışmanı işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlayacağı gibi daha hızlı robotlaşmasına da katkı sunacak. Tüm dünyada ve ülkemizde artık, robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri ve otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital alt yapıları oluşturan, bu konuda uzmanlaşan başka bir iş gücüne ihtiyaç olacak. "

Tezmaksan Akademi’de ücretsiz robot kullanım eğitimleri

Aydoğdu, Tezmaksan Akademi olarak, sanayinin kalifiye iş gücü sorununa çözüm olmak, sanayi – üniversite, sanayi – meslek lisesi işbirliklerini arttırmak için geniş bir alanda faaliyet yürüttüklerini gençlere sosyal sorumluluk projesi olarak ücretsiz eğitimler verdiklerini söyledi. Aydoğdu, “Bu sayede gençlerin robot teknolojisiyle tanışmalarını ve kullanma becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Geleceğin mühendis ve teknisyenlerinin doğru robot bilincine erişmelerini önemsiyoruz. Tezmaksan Akademi olarak, robot operatörlük eğitimleri başta olmak üzere pek çok farklı başlıkta eğitimler veriyoruz " dedi.

