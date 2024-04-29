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Rolls-Royce ve THY stratejik ortaklıklarını güçlendiriyor

Rolls-Royce (LSE: RR., ADR: RYCEY) ve Türk Hava Yolları, Türkiye'nin küresel havacılık endüstrisindeki konumunu desteklemek ve büyütmek amacıyla uzun yıllara dayanan iş birliklerini güçlendiriyor.

29 Nisan 2024 Pazartesi 20:13
Rolls-Royce ve THY stratejik ortaklıklarını güçlendiriyor






Rolls-Royce ve Türk Hava Yolları stratejik ortaklıklarını güçlendiriyor

Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, İstanbul'daki Türk Hava Yolları Genel Merkezi'nde düzenlenen törende ortak bir bildiri imzaladılar. Törene Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı katıldı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen havacılık şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra İngiltere Başkonsolosu ile Fransa ve İspanya müsteşarları da hazır bulundu. Airbus CEO'su Guillaume Faury, Airbus Ticari Uçaklar Birimi CEO'su Christian Scherer ve Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson da törene eşlik eden isimler arasında yer aldı. 

Ortak bildiri, Türk Hava Yolları'nın 80 adet Airbus A350 uçağı için verdiği tarihi siparişin ardından geldi. Bu tarihi anlaşma, opsiyonlar ve yedek motorlar hariç 120 adet Trent XWB-84 ve 40 adet Trent XWB-97 motor siparişini kapsıyor. Anlaşmayla beraber Türk Hava Yolları, Airbus A350'ye güç sağlayan Trent XWB motorlarının dünyadaki en büyük operatörü haline geldi. 

Türkiye’ye yönelik uzun vadeli stratejisinin ve bağlılığının bir parçası olarak Rolls-Royce, bir dizi endüstriyel girişimin hayata geçirilmesi üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında rekabetçi bir Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) kabiliyetinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki tedarik ağının genişletilmesi yer alıyor. Rolls-Royce, bu projelerin önümüzdeki yıllarda Türkiye ekonomisi üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etki yaratabileceğini öngörüyor.

Rolls-Royce’un Türk havacılık tedarik zinciriyle halihazırda köklü ilişkileri bulunuyor. Bu tarihi anlaşmanın ardından Rolls-Royce, Türkiye’de tedarik faaliyetlerini artırmak üzere endüstri ile ortaklaşa çalışacak.

Rolls-Royce CEO’su Tufan Erginbilgiç şunları söyledi: 

“Türkiye, Rolls-Royce için tüm iş kollarımız açısından stratejik öneme sahip bir pazar. Türk Hava Yolları’nın Trent XWB motorlarımıza duyduğu güvenden büyük memnuniyet duyuyoruz. İleri düzeydeki havacılık ve uzay mühendisliği deneyimimizi kullanarak, Türkiye ekonomisine fayda sağlamak, endüstrinin yetkinliklerini artırmak ve enerji dönüşümündeki rolünü geliştirmek üzere Türk Hava Yolları ve ortaklarımızla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Şirketimiz adına, kıymetli Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin güçlenmesinden şahsen büyük bir heyecan duyuyorum.”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise şunları söyledi:

“Rolls-Royce, geçtiğimiz 15 yıl boyunca Türk Hava Yolları için önemli bir ortak oldu. Bu son satın alma ile XWB motorlarının en büyük operatörü olmaya hazırlanıyoruz. Bu satın alma, Rolls-Royce ve Türkiye için karşılıklı fayda sağlayan stratejik ortaklığımızda önemli bir kilometre taşı. Bu stratejinin bir parçası olarak, bir 'İdari Komite (Steering Committee)' kurmayı kabul ettik. Bu komite aracılığıyla, belirlenen projeler performans, rekabetçilik ve kalite kriterlerine göre yürütülecek.

Türk havacılık sektörünün son 20 yılda kaydettiği ciddi büyüme, bu komiteyi ve ekosistemi yeni zirvelere taşıyacak. Sadece Türkiye'ye değil küresel havacılık sektörüne de daha fazla katma değer sağlayacak. Bu girişim sayesinde hem Türk havacılık sektörü hem de Rolls-Royce için sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir ortam yaratmayı hedefliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
RollsRoyceThy
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