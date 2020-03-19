ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile İşbirliğine Devam Ediyor

Görüşmede, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda yapılacak ortak girişimler konuşuldu. Likhachev, ayrıca Bangladeş’in ilk nükleer santrali olacak Roopur NGS’nin inşaat sahasını da ziyaret etti. Heyet üyeleri hem inşaat halindeki yapıyı inceledi hem de Rus uzmanlar için inşa edilmiş Yeşil Kent isimli bölgeyi ziyaret etti.

Likhachev NGS ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “İnşaat çalışmaları hız kazandı. Uzmanlarımızın istedikleri gibi yaşama imkanına sahip oldukları, boş zamanlarını değerlendirdikleri aktiviteler ile uğraşabildikleri ve sağlık hizmetleri alabildikleri onlara özel olarak inşa edilmiş bir alanda yaşadıklarını görmek oldukça memnuniyet verici.”

Ziyaret sırasında nükleer enerji alanındaki işbirliğinin devamına yönelik bir işbirliği anlaşması imzalandı. Rusya Federasyonu ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma, Roopur NGS’nin faaliyet, bakım ve onarımında işbirliği yapmasına ilişkin bir protokolle yeniden düzenlenip imzalandı. Protokol Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman tarafından imzalandı.Protokol, Bangladeş tarafına Roopur NGS’nin 1. ve 2. güç ünitelerinin faaliyet, bakım ve onarım işleri ile ekipman ve yedek parça sağlamanın yanısıra NGS faaliyetleri boyunca bakım ekibine eğitim verilmesi hususlarında uzun vadeli olarak Rus şirketle beraber hareket etme hakkı sağlıyor. Buna göre Rosatom bakım ve faaliyet desteği verebileceği gibi Bangaldeş tarafına Roopur NGS’nin işletilmesine verilen desteğin bir paçası olarak, yaşam döngüsü boyunca Roopur NGS’nin onarım hususlarında da yardım sağlanacak.

Rooppur ile Akkuyu aynı teknolojiye sahip

Ayrıca protokolün ek bölümleri kapsamında,arasında Roopur NGS’nin nükleer yakıt tedariğine dair bir anlaşma imzalandı. Bu antlaşma, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman’ın huzurunda imzalandı. Anlaşma, Roopur NGS’nin her iki güç ünitesinin faaliyet ömrü sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Bu güç istasyonu, Generation III + (NPP-2006) Projesi adı altında yurt dışında inşa edilen ve 18 aylık yakıt döngüsüne bağlanacak ilk NGS olacak. Likhachev, ziyareti süresince Bangladeş Halk Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Abulkalam Abdul Momen ve Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman ile de görüşmelerde bulundu.

Genel yüklenicisi Rosatom’un Mühendislik Bölümü Atomstroyexport olanRooppur NGS, Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 160 km uzağında inşa ediliyor. İki adet VVER-1200 reaktörüne sahip, 2400 MW kapasiteli Bangladeş’teki ilk NGS olan Rooppur için seçilen Rus tasarımı, Türkiye’de Mersin’de inşa edilen Akkuyu NGS’nin de referans santrali olan Novovoronej NGS-2’nin 1 ve 2 no’lu ünitelerinde başarıyla çalışıyor.

Rooppur NGS hakkında:

2 adet VVER-1200 reaktörüne sahip, 2400 MW kapasiteli Rooppur NGS Rus tasarımı bir yapıdır. 25 Aralık 2015 tarihli genel kontrat uyarınca Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 160 km uzağında inşa edilmiştir. Rooppur NGS’nin genel üstlenicisi Atomstroyexport’dir (Rosatom’un Mühendislik Bölümü).

Bangladeş’teki ilk NGS için seçilen Rus tasarımı VVER-1200 reaktörleri Novovoronej NGS-2’nin 1 ve 2 nolu ünitelerinde başarıyla çalışmaktadır. Bunun nedeni sahip olduğu uluslararası güvenlik taleplerini karşılayan devrimsel GEN III+ tasarımıdır. 2017 yılında dünyanın sayılı dergilerinden POWER (ABD), dünyanın en iyi üç güç ünitesi sıralamasına Rus yapımı yeni güç ünitesini de aldı. 2015-2016 yılları arasında inşaat alanında hazırlık çalışmaları yapıldı ve güç ünitesinin inşaat yeri ve inşası için gerekli lisansı almak amacıyla detaylı tasarım dokümanları ve materyalleri hazırlandı. 30 Kasım 2017’de Roopur NGS’nin 1 nolu ünitesinin resmi temel atma seremonisi düzenlendi. 8 Temmuz 2018’de Bangladeş Nükleer Enerji Düzenleme Kurulu Yetkili Mercii (BAERA) Roopur NGS’nin 2 nolu güç ünitesinin inşası için lisans onayını verdi. 14 Temmuz 2018’de 2 nolu ünitenin aktif inşasına başlandı ve bu ünitenin resmi temel atma töreni yapıldı. Bangladeş’te bulunan Roopur NGS’nin her iki inşaat aşaması Uluslarası Nükleer Enerji Ajansı (IAEA) ve ulusal düzenleme merciileri tarafından sıkı olarak denetleniyor.