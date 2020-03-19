Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile İşbirliğine Devam Ediyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Bangladeş ziyareti sırasında Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina görüştü.

19 Mart 2020 Perşembe 10:15
ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile İşbirliğine Devam Ediyor

ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile İşbirliğine Devam Ediyor

Görüşmede, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda yapılacak ortak girişimler konuşuldu. Likhachev, ayrıca Bangladeş’in ilk nükleer santrali olacak Roopur NGS’nin inşaat sahasını da ziyaret etti. Heyet üyeleri hem inşaat halindeki yapıyı inceledi hem de Rus uzmanlar için inşa edilmiş Yeşil Kent isimli bölgeyi ziyaret etti.

Likhachev NGS ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “İnşaat çalışmaları hız kazandı. Uzmanlarımızın istedikleri gibi yaşama imkanına sahip oldukları, boş zamanlarını değerlendirdikleri aktiviteler ile uğraşabildikleri ve sağlık hizmetleri alabildikleri onlara özel olarak inşa edilmiş bir alanda yaşadıklarını görmek oldukça memnuniyet verici.”

Ziyaret sırasında nükleer enerji alanındaki işbirliğinin devamına yönelik bir işbirliği anlaşması imzalandı. Rusya Federasyonu ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma, Roopur NGS’nin faaliyet, bakım ve onarımında işbirliği yapmasına ilişkin bir protokolle yeniden düzenlenip imzalandı. Protokol Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman tarafından imzalandı.Protokol, Bangladeş tarafına Roopur NGS’nin 1. ve 2. güç ünitelerinin faaliyet, bakım ve onarım işleri ile ekipman ve yedek parça sağlamanın yanısıra NGS faaliyetleri boyunca bakım ekibine eğitim verilmesi hususlarında uzun vadeli olarak Rus şirketle beraber hareket etme hakkı sağlıyor. Buna göre Rosatom bakım ve faaliyet desteği verebileceği gibi Bangaldeş tarafına Roopur NGS’nin işletilmesine verilen desteğin bir paçası olarak, yaşam döngüsü boyunca Roopur NGS’nin onarım hususlarında da yardım sağlanacak.

Ayrıca protokolün ek bölümleri kapsamında, TVEL AŞ ve Bangladeş Nükleer Enerji Komisyonu arasında Roopur NGS’nin nükleer yakıt tedariğine dair bir anlaşma imzalandı. Bu antlaşma, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman’ın huzurunda imzalandı. Anlaşma, Roopur NGS’nin her iki güç ünitesinin faaliyet ömrü sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Bu güç istasyonu, Generation III + (NPP-2006) Projesi adı altında yurt dışında inşa edilen ve 18 aylık yakıt döngüsüne bağlanacak ilk NGS olacak. Likhachev, ziyareti süresince Bangladeş Halk Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Abulkalam Abdul Momen ve Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman ile de görüşmelerde bulundu.

Rooppur ile Akkuyu aynı teknolojiye sahip

Genel yüklenicisi Rosatom’un Mühendislik Bölümü Atomstroyexport olanRooppur NGS, Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 160 km uzağında inşa ediliyor. İki adet VVER-1200 reaktörüne sahip, 2400 MW kapasiteli Bangladeş’teki ilk NGS olan Rooppur için seçilen Rus tasarımı, Türkiye’de Mersin’de inşa edilen Akkuyu NGS’nin de referans santrali olan Novovoronej NGS-2’nin 1 ve 2 no’lu ünitelerinde başarıyla çalışıyor.

Rooppur NGS hakkında:

2 adet VVER-1200 reaktörüne sahip, 2400 MW kapasiteli Rooppur NGS Rus tasarımı bir yapıdır. 25 Aralık 2015 tarihli genel kontrat uyarınca Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 160 km uzağında inşa edilmiştir. Rooppur NGS’nin genel üstlenicisi Atomstroyexport’dir (Rosatom’un Mühendislik Bölümü).

Bangladeş’teki ilk NGS için seçilen Rus tasarımı VVER-1200 reaktörleri Novovoronej NGS-2’nin 1 ve 2 nolu ünitelerinde başarıyla çalışmaktadır. Bunun nedeni sahip olduğu uluslararası güvenlik taleplerini karşılayan devrimsel GEN III+ tasarımıdır. 2017 yılında dünyanın sayılı dergilerinden POWER (ABD), dünyanın en iyi üç güç ünitesi sıralamasına Rus yapımı yeni güç ünitesini de aldı. 2015-2016 yılları arasında inşaat alanında hazırlık çalışmaları yapıldı ve güç ünitesinin inşaat yeri ve inşası için gerekli lisansı almak amacıyla detaylı tasarım dokümanları ve materyalleri hazırlandı. 30 Kasım 2017’de Roopur NGS’nin 1 nolu ünitesinin resmi temel atma seremonisi düzenlendi. 8 Temmuz 2018’de Bangladeş Nükleer Enerji Düzenleme Kurulu Yetkili Mercii (BAERA) Roopur NGS’nin 2 nolu güç ünitesinin inşası için lisans onayını verdi. 14 Temmuz 2018’de 2 nolu ünitenin aktif inşasına başlandı ve bu ünitenin resmi temel atma töreni yapıldı. Bangladeş’te bulunan Roopur NGS’nin her iki inşaat aşaması Uluslarası Nükleer Enerji Ajansı (IAEA) ve ulusal düzenleme merciileri tarafından sıkı olarak denetleniyor.

Rosatom, Akkuyu Nükleer Santral Projesinin Tedarikçileri için seminer
Rosatom, Akkuyu Nükleer Santral Projesinin Tedarikçileri için seminer
Akkuyu Nükleer Santrali töreninde çevreciler eylem yaptı
Akkuyu Nükleer Santrali töreninde çevreciler eylem yaptı
Rosatom Başkanı Kiriyenko: Türk nükleer santral modeli dünyaya örnek olacak
Rosatom Başkanı Kiriyenko: Türk nükleer santral modeli dünyaya örnek olacak
Anahtar Kelimeler:
RosatomBangaldeş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ROSATOM “Uluslararası Radyokimya Yaz Okulu”na davet ediyor
ROSATOM “Uluslararası Radyokimya Yaz Okulu”na davet ediyor
Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı
Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı
Futbolun koronavirüs kaybı 4 milyar euro
Futbolun koronavirüs kaybı 4 milyar euro
Ford Otosan, çalışanlarının sağlığı için üretime ara verdi
Ford Otosan, çalışanlarının sağlığı için üretime ara verdi
AVM'lerde ünlü markalar mağazalarını geçici olarak kapatıyor
AVM'lerde ünlü markalar mağazalarını geçici olarak kapatıyor
Türk çiftin sahip olduğu şirket, ABD ordusuna taarruz uçağı satacak
Türk çiftin sahip olduğu şirket, ABD ordusuna taarruz uçağı satacak
Elektrik dağıtım sektöründen koronavirüs önlemleri 
Elektrik dağıtım sektöründen koronavirüs önlemleri 
Paketlenmiş gıda ürünlerine talep yoğunlaştı | Bereket Döner uretimini artırdı
Paketlenmiş gıda ürünlerine talep yoğunlaştı | Bereket Döner uretimini artırdı
Egeli ihracatçıların gündemi koronavirüs
Egeli ihracatçıların gündemi koronavirüs
Önceliğimiz belirsizlik ortamında ekonomide uzun vadeli güven
Önceliğimiz belirsizlik ortamında ekonomide uzun vadeli güven

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim