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ROSATOM “Uluslararası Radyokimya Yaz Okulu”na davet ediyor

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’ninev sahipliği yapacağı ISSR, radyokimya ile radyokimyanın tüm temel ve pratik yönlerini kapsayan bir dizi konferansı içeriyor

19 Mart 2020 Perşembe 12:38
ROSATOM “Uluslararası Radyokimya Yaz Okulu”na davet ediyor

ROSATOM “Uluslararası Radyokimya Yaz Okulu”na davet ediyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Şirketi ROSATOM, işbirliği yaptığı ülkelerdeki üniversiteler ve enstitülerden uzmanları 13-22 Temmuz 2020 tarihlerinde Moskova’da yapılacak İkinci Uluslararası Radyokimya Yaz Okulu'na (ISSR) davet ediyor. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’ninev sahipliği yapacağı ISSR, radyokimya ile radyokimyanın tüm temel ve pratik yönlerini kapsayan bir dizi konferansı içeriyor. ISSR’nin bu yılki ana temasını ise radyoaktif materyalleri kullanan her ülkenin vazgeçilmez konusu olan ‘Radyoaktif Atık Yönetimi’ oluşturuyor.

ISSR’2020 programında radyokimyasal analiz, radyoaktif atıkların radyasyon tehlikeleri, radyoaktif atıkların en aza indirilmesi ve immobilizasyon yöntemleri, depolanması ve immobilizasyonu, radyoaktif atık yönetiminin düzenleyici yönleri gibi konular yer alıyor.

Yaz Okulu’nda Rusya ve uluslararası alanın önde gelen bilim insanları ve uzmanlar tarafından verilecek derslerin yanı sıra çağdaş radyokimya yöntemleri, deneysel alıştırmalar ve radyoaktif atık immobilizasyon tesisine yönelik geziler, seminerler ve yüz yüze eğitimler de yapılacak.

ROSATOM’DAN KATILIMCILARA DESTEK

ROSATOM, yaz okuluna katılmak isteyen ve belirli koşulları taşıyan katılımcıların kayıt ücretini ve konaklamalarını karşılayacak. Buna gore, kimya veya başka bir doğa bilimi alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar 30 Mart 2020'ye kadar bir başvuru formu ve bir 500-1000 kelime arasında neden katılmak istediklerini belirten bir mektup gönderecekler. İyi İngilizce bilen adaylarla Skype veya alternatif iletişim aracılığıyla yapılacak 10 dakikalık kısa bir röportajın ardından Düzenleme kurulu 30 Nisan 2020'ye kadar değerlendirmelerini yapacak ve sonuçlar başvuru sahiplerine bildirilecek.

Adayların bu destekten yararlanamayan adaylar ise ISSR’ye 750 ABD Dolar kayıt ücretini ve diğer giderleri kendileri karşılayarak katılabilecekler. Programa katılım başvurusu ISSR’nin (https://www.issr.chem.msu.ru/) web sayfasında yer alan form üzerinden yapılacak.


 

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Son Güncelleme: 19.03.2020 12:45
Anahtar Kelimeler:
Rosatom
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