Rusya Ukrayna savaşı | Küresel şirketlerin gözü Türkiye'de

Sadece ABD'li değil birçok küresel şirketin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor



CEO Platformu Başkanı Haldun Pak, Rusya'da faaliyetlerini sona erdiren küresel şirketler arasında sadece ABD'lilerin değil birçoğunun Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirterek, aynı zamanda Rusya pazarında doğacak boşlukların da Türk firmalar için fırsatlar sunduğunu söyledi.

CEO Platformu tarafından başlatılan istişare toplantılarının sonuncusuna Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konuk oldu.

Programın açılışında konuşan CEO Platformu Başkanı Haldun Pak, savaşın olumsuz etkilerinden bahsederek, "Bir savaşın zararlarını konuşurken tabii ki maddi ve ticari etkilerinden önce, yaşanan insani dram, can kayıpları ve çekilen acılar sebebiyle canımızın çok yandığını söylemek gerekiyor. Yitip giden her bir can, maddi kayıplarla telafi edilemeyecek şekilde bizleri etkilemektedir" dedi.

Savaşın ekonomik etiklerine değinen Pak, enerji fiyatları ve döviz kurundaki artışlardan ve bu artışların küresel piyasalara, ticarete ve ekonomilere olumsuz etkilerinden bahsetti.

Pak, tekstil ve gıda gibi sektörlerin siparişlerinin iptal edilmesi ya da ödemelerde yaşanan problemlerin durgunluğa yol açtığını kaydederek, "Dolaylı yönden etkilerine baktığımızda lojistik sıkıntıların yaşandığını, ham madde tedarikinin sekteye uğradığını ve birçok sektörün bu gelişmelerden dolaylı olarak etkilendiğini söyleyebiliriz. Tüm bunlar göz önüne alındığında ticaretin milyarlarca dolarlık bir kayba uğradığından söz etmek mümkündür" şeklinde konuştu.

RUSYA PAZARI TÜRK ŞİRKETLER İÇİN FIRSAT

Haldun Pak, uluslararası markaların ve firmaların Rusya pazarından çekilmesinin, Türk şirketler için başta tekstil, perakende ve üretim olmak üzere birçok alanda fırsat sunduğunu söyledi.

Pak, "Rusya pazarından çıkan uluslararası şirketlerden doğan boşluklar bizler için önemli fırsatlar sunuyor. Firmalarımıza bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Özellikle gıda sektörünün, ürünlerin raf ömürlerini geçirmeden yakın coğrafyadaki farklı alternatifleri değerlendirmeye başladığını anlatan Pak, tekstilde bu değişiklikler için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Pak, "Ancak savaş dışındaki konulara baktığımızda ihracatın önündeki en büyük engelin hala navlun bedelleri, liman sorunları, teslim süresi gibi lojistik kaynaklı sorunlar olduğunu vurgulamak gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN ÇIKAN ULUSLARARASI ŞİRKETLER TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

CEO Platformu Başkanı Pak, Rusya'da faaliyet gösteren çok sayıdaki küresel firmanın bu ülkeyi faaliyetlerini sonlandırarak terk ettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece ABD'li firma sayısının 5 bin olduğu belirtiliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi JeffryFlake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberleri hepimiz okuduk. Bu açıklamanın ardından kısa sürede karşılıklı önemli ziyaretler gerçekleştirildi. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı MyronBrilliant da ülkemize geldi. Türkiye'nin sahip olduğu avantajlar nedeniyle sadece ABD'li firmaların değil Rusya'da faaliyetlerini sona erdiren çok sayıda küresel şirketin ülkemize geleceğini düşünüyoruz."

Pak, bu süreçte Türkiye'nin kendisini çok iyi anlatması gerektiğine dikkati çekerek, ülkemizin bu şirketler için yeni operasyon merkezi olabileceğini vurguladı.

PROF. DR. HAKKI CAŞIN CEO'LARIN SORULARINI YANITLADI

İki ülkede milyarlarca dolarlık yatırımı bulunan Türk şirketlerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda uluslararası güvenlik uzmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katılımcıların soruları yanıtladı.

Katılımcılar, Caşın'a, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Türkiye ve dünyayı bekleyen muhtemel gelişmeler üzerine sorular yöneltti.

Türk iş dünyasının bilim insanlarının düşüncelerine verdiği önemi görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Caşın, şu açıklamalarda bulundu:

"Ekonomiden tarıma, sanayiden ticarete, sanattan hukuk ve savunmaya kadar çok değişik yönlerden yetişmiş, iyi eğitimli Türk kardeşlerimi burada bir arada görünce çok mutlu oldum. Türkiye, her iki ülke ile kurduğu büyük ticari ilişkileri sürdürülmeli. Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye büyük etkileri olacak. Rusya, Karadeniz'i kapatmasaydı, bana göre en az 5 milyon göçmen Türkiye'ye gelecekti. 1917 ihtilalinde sadece Kırım'dan 300 bin Rus İstanbul'a gelmişti.Direksiyonu iyi tutabilirsek, bu savaş Türkiye'ye büyük katkılar sağlayabilir.