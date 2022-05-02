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Rusya Ukrayna savaşı | Petrole büyük zam geliyor 

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik Ukrayna yaptırımları, petrol fiyatlarında yeni bir dalgalanmayı beraberinde getiriyor.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 22:39
Rusya Ukrayna savaşı | Petrole büyük zam geliyor 

Rusya Ukrayna savaşı | Petrole büyük zam geliyor 

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı ve işgali sonrası uygulanan yaptırımlar, enerji fiyatlarının artışına neden oluyor. AB altıncı yaptırım paketinde Rus petrolünün yaptırım kapsamına alınması tartışılacak. Rus petrolüne bağımlı olan AB'nin ithalatı yasaklaması petrol fiyatlarının patlamasına neden olabilir. Olası bir yaptırım kararında dünya genelinde petrol fiyatlarının hareketlenmesi bekleniyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Moskova’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara yenilerinin eklenmesi planlanıyor. Avrupa Birliği’nin (AB) görüştüğü yeni yaptırım paketinde daha fazla Rus bankasının SWIFT’den çıkarılması ve Rus petrolünün yaptırım kapsamına alınması tartışılacak.

Bloomberg’in konuya hakim bazı kaynaklardan aktardığına göre, AB kademeli ithalat kısıtlamalarıyla birlikte yıl sonuna kadar Rus petrolünü yasaklamayı teklif etmeye hazırlanıyor.

Müzakerelerden Rusya aleyhine sonuç çıkması halinde halihazırda yüksek olan petrol ve akaryakıt fiyatları daha da artabilir.

BANKALAR DA HEDEFTE

AB’nin ayrıca Rusya ve Belarus’tan daha fazla bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT’den çıkarılması için baskı yapacağı öğrenildi. Rus bankacılık devi Sberbank’ın da yaptırım kapsamına alınması bekleniyor.

Yeni yaptırımlarla ilgili kararın önümüzdeki hafta AB büyükelçilerinin yapacağı toplantıda verilebileceği belirtildi. Ancak AB’nin altıncı yaptırım paketini oluşturacak önlemler henüz resmi olarak açıklanmadı. Toplantıdan önce üye ülkelerin tutumları nedeniyle yaptırımların içeriği de değişebilir.

ALMANYA PETROL YAPTIRIMINA MESAFELİ

AB’nin bir ülkeye yaptırım uygulaması için 27 üye ülkenin karar alması gerekiyor. Macaristan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler ise Rus petrolünü hedef alan önlemlere uzun süredir direniyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, perşembe günü devlet televizyonu ZDF’ye verdiği röportajda, Berlin’in petrol ambargosuna engel olmayacağını söyledi. Ancak Habeck, bu önlemin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e zarar vermenin en etkili yolu olduğuna ilişkin şüphelerini dile getirdi.

AB RUS PETROLÜNE BAĞIMLI

Rusya, ABD ve Suudi Arabistan’ın ardından dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi. Rusya’nın her gün ihraç ettiği yaklaşık beş milyon varil ham petrolün yarısından fazlası Avrupa’ya gidiyor.

Bu nedenle yaptırımların ardından AB üyesi ülkelerde halihazırda yüksek olan enerji fiyatları daha da artabilir. Rus gazı, AB’nin doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Petrol akışının kesilmesi durumunda özellikle İtalya ve Almanya çok zor durumda kalabilir.

DOĞALGAZDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Müzakereler aynı zamanda, Rusya ile AB arasında doğalgaz ithalatının ödemesi ile ilgili tartışmaların ışığında gerçekleştiriliyor. Rusya ödemelerin ruble ile gerçekleştirilmesini isterken diğer ülkeler bu öneriye sıcak bakmıyor.

Polonya ve Bulgaristan'a Rusya'nın öne sürdüğü ödeme şartlarına karşı çıktıkları için gaz tedariki kesilse de diğer ülkeler gaz akışının kesilmesini beklemiyor.

AB, Rusya'nın gaz karşılığında ruble ile ödeme yapılması talebinin birliğin yaptırımlarını ihlal edeceğini söylerken Rusya ise ruble ile ödeme talebine uymayan ülkelere gaz tedarikini durduracağını açıkladı.

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ZamPetrol Zammı
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