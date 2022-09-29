Rusya’da Türk yaş meyve sebze sektörüne yoğun ilgi





Rusya’nın başkenti Moskova’da 31’inci kez 20-23 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen WorldFood Moscow Fuarı’nda 24 ülkeden 700 katılımcı ve 75 ülkeden 17 binin üzerinde ziyaretçi yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “31’inci WorldFood Moscow Fuarı’na Türk yaş meyve sebze ihracatçıları olarak yoğun katılım göstererek gıda sektörümüzden 65 firma ile yerimizi aldık. Rusya yaş meyve sebzede en önemli pazarımız, meyve sebze mamulleri sektörü için de önemli bir potansiyel pazar durumunda. 2021 yılında Türkiye’nin 148 ülke ve bölgeye 3 milyar 80 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya 1 milyar 13 milyon dolarla ilk sırada. Ege’nin ise 2021 yılı 369 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya 165 milyon dolarla ana pazarımız.” dedi.

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 33’ünü Rusya’ya gerçekleştirdiğinin altını çizen Uçak, “Her ne kadar savaş ortamı olsa da ticaretimiz akıcı bir şekilde devam ediyor.” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Rus firmalarının ürünlerimize ilgisi her zamanki gibi üst düzeydeydi. Türkiye’nin tüm ürünlerinde hem coğrafi yakınlık hem de kalite güvencesi nedeniyle Rus pazarında avantajı büyük. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın normalleşmesi en büyük temennimiz. Ayrıca bu süreçten sonra Rusya’nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Fuar süresince bizleri yalnız bırakmayan Moskova Büyükelçimiz Sayın Mehmet Samsar’a, Ticaret Başmüşavirlerimiz Sayın Alper Eriten ve Sayın Mustafa Gökçeoğlu’na, Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan’a ve bizlere destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz. Fuar'ın ülkemize, ihracatçılarımıza ve ithalatçılara hayırlı olmasını diliyorum. Sektörümüzün ihraç ürünlerini tanıtmak amacıyla önümüzdeki dönemde fuar ve heyet katılımlarımız artarak devam edecek.”

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatı 651 milyon dolar, Ege’nin ise 98 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 9 aylık dönemde Rusya’ya ihracatımızda öne çıkan ürünlerimiz; 89 milyon dolarla nektarin, 80 milyon dolarla şeftali, 57 milyon dolarla kayısı, 56 milyon dolarla kiraz, 30 milyon dolarla limon, 29 milyon dolarla üzüm, 26 milyon dolarla elma, 23 milyon dolarla çilek, 21 milyon dolarla domates yer alıyor.

WorldFood Moscow 2022 Fuarı’na; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık katılım sağladı.

WorldFood Moscow Fuarı hakkında

WorldFood Moscow her yıl gıda üreticileri ve tedarikçileri, yerli ve yabancı ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, toptancılar, perakendeciler, zincir mağazalar, HoReCa sektörünün birçok segmentinden satınalmacıları bir araya getiriyor.

Fuar, bu sene dünyanın dört bir yanından, gıda endüstrisi liderlerinin, Rus perakende sektörünün üst düzey yöneticilerinin ve uzmanlarının katılımıyla 24 ülkeden 700 katılımcı ve 75 ülkeden 17 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Bu yıl 700 firmanın yer aldığı WorldFood Moscow’da 260'tan fazla firma ürünlerini ilk kez sergiledi. Organik üreticilerin ortak stantları ilk kez Fuar’da yer aldı.

Ön kayıtlara göre fuara katılan ülkeler; Cezayir, Ermenistan, Rusya, Şili, Çin, Çek Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, Hindistan, İsrail, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Polonya, Sri Lanka, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Türkiye, ABD, Özbekistan.

WorldFood Moscow’da bu sene 25'ten fazla etkinlik gerçekleştirildi. Bunlardan ilki Gıda Endüstrisi Liderleri Forumu, endüstrinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla sektörün önemli sorunlarına yönelik deneyim ve çözümler, güncl istatistikler ve pazar trendleri masaya yatırıldı.

Perakende Akademisi Programı kapsamında meyve ve sebzeler, hazır yemekler, şekerlemeler, süt ürünleri ve peynirler, sağlıklı ve organik gıdalar, private labels-özel markaların geliştirilmesi, üretimden rafa satışı hızlandıran nöropazarlama stratejileriyle ilgili konferanslar düzenlendi, başarı öyküleri paylaşıldı.

Her gün Chefs Team Russia'dan şefler, katılımcı firmaların ürünlerinden menüler hazırladı.

Foodtech startup projeleri değerlendirilerek, en iyi fon yatırımcıları, tanınmış girişimciler ve büyük şirket temsilcilerinden oluşan jüri tarafından yatırım için yenilikçi projelere ödüller verildi.

Ayrıca iki ödül töreni; Yılın Yemeği Tadım Yarışması ve WorldFood Organik Yarışması da düzenlendi.