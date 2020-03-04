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Rüzgar türbinlerinin ömrü ne kadar? | Rüzgar türbinlerinin bakımı

Düzenli bakımlarla rüzgar türbinlerinin ömürlerinin ortalama 25 yıla kadar çıkabiliyor. Türbinlerin bakımı sadece ömrünü değil, verimliliğini de artırıyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 09:00
Rüzgar türbinlerinin ömrü ne kadar? | Rüzgar türbinlerinin bakımı


Rüzgar türbinlerinin ömrü ne kadar? | Rüzgar türbinlerinin bakımı



Ülkemizde rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 8’lere çıkmasında yeni kurulan ve bakımlarına önem verilmesi gereken rüzgar türbinlerinin payı çok yüksek. Halen ülkemizde kurulu 3.285 adet rüzgar türbini verimliliğinin elektrik üretimine direkt etkisi olduğunu dile getiren Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, bir rüzgar türbinin yaklaşık 25 yıllık ekonomik ömründe düzenli bakımların çok büyük rol oynadığının altını çiziyor.

Rüzgar enerjisini elektriğe dönüştüren en önemli noktalardan birini rüzgar türbinleri oluşturuyor. Yıllar içerisinde yapılan yatırımlar ve rüzgar enerjisine duyulan ihtiyaç ile sayıları artan rüzgar türbinlerinin geleceğini ise düzenli ve düzensiz bakımlar belirliyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, 25 yıllık bir ekonomik ömür için rüzgar türbinlerinde düzenli bakımların yapılması gerekiyor.

Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın

Hayata Geçmesi Yılları Alabiliyor

Bir rüzgar türbinin işlev hale gelmesi ciddi bir süreci kapsıyor. Kurulacak rüzgar türbini için yüksek yatırımların yapılmasının yanı sıra, bürokratik işlemler ve inşası yıllar içerisinde gerçekleşebiliyor. Zorlu bir süreçten sonra üretime başlayan rüzgar türbinlerinin zorlu hava şartlarında yıpranarak ömrünü kısaltması ise büyük bir tehlike olarak görülüyor. Rüzgar türbinlerinin bakımları yapılmadığında yatırımcıya, üreticiye ve ülke enerjisine dönüşünün zararlı olduğunu belirten Ali Aydın, rüzgar türbininden beklenilen performansı alabilmenin anahtarı olarak düzenli bakımları işaret ediyor.

Türbinin Ömrü Bakımlara Bağlı

Kurulu olan ve üretime başlayan rüzgar türbinlerinde gözle görülen ya da görülmeyen birçok hasar ömrünü etkiliyor. Özellikle gözle görülemeyen hasarların tespit edilememesi nedeniyle rüzgar türbinlerinde zamanla büyük sorunlar oluşabiliyor ya da türbin kanatlarındaki ilk başta önemsenmeyen bir çizik, türbinin durmasından kanadın türbinden ayrılmasına kadar pek çok soruna yol açabiliyor. Düzenli bakımlarla rüzgar türbinlerinin ömürlerinin ortalama 25 yıla kadar çıkabildiğini ifade eden Ali Aydın, Rüzgar türbinlerine ait bileşenlerin bakım takipleri ve bakımları düzenli yapılmadığı takdirde alarm verdiğini ve ciddi zararlar ortaya çıkaracağını aktarıyor.

“Gerçekleştirilen Bakım ve Hizmetlerde Avrupa ile Aynı Performanstayız”

Düzenli ve düzensiz bakımlarla ekonomik ömürlerine destek olunan rüzgar türbinlerinin sağlıklı çalışabilmelerinde gelişen teknolojinin ve uygulamaların katkısı oldukça büyük. Avrupa ile kıyaslandığında ülkemizde sundukları bakım ve hizmetlerin yüksek seviyede olduğunu aktaran Ali Aydın, sahip oldukları teknolojik altyapı, nitelikli çalışma arkadaşları ve tecrübe ile rüzgar enerjisinin bel kemiği olan türbinlerin ömürlerini uzattıklarını ve verimlilikleri artırdıklarını ifade ediyor.

Ülke Enerji Hakkında:

Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile özel çözümler sunmaktadır. Rüzgar enerjisi santralleri alanında Türkiye'nin en deneyimli kadrosunu bünyesinde barındıran Ülke Enerji, santrallerdeki maksimum üretim sürekliliği için önceden belirlenen hizmet seviyelerini daima korumayı amaçlar. Hızlı çözümler üretebilen, dinamik ve tecrübeli mühendislik desteği sayesinde santrallerin yaşam döngülerini en verimli hale getiren Ülke Enerji, oluşabilecek arıza ve problemler için proaktif çözümler hazırlar.

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Anahtar Kelimeler:
Rüzgar Türibini
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