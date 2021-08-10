

Sabancı Üniversitesi'nden Nano-Teknoloji Start-up'larına Destek

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM, hayata geçireceği Spin-SUNUM programıyla, seçilecek start-up’ları 1 yıl boyunca himayesine alarak Ar-Ge ve altyapıdan pazara erişime kadar pek çok konuda destekleyecek. Nanoteknoloji üzerine odaklanmış start-up’ların başvurabileceği programla seçilecek start-up’lar, SUNUM ile iş birlikleri geliştirme ve yatırımcılarla tanışma fırsatı da bulabilecek.





Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM, hayata geçireceği “Spin-SUNUM” projesiyle, nano-ölçekli teknolojilere dayalı yöntem ve süreç kullanan, ürün ve hizmet geliştiren start-up’ları destekleyecek. Nano ölçekli teknolojilere sahip start up’lara yönelik olarak kurguladığı programla SUNUM, 30 Ağustos 2021 tarihine kadar büyümek isteyen start-up’lardan başvuru için talep toplayacak.

Seçilen Start-up’lar kendi Ar-Ge altyapılarını oluşturmak için zaman ve kaynak harcamadan, mevcut imkanların desteği ile pazara daha hızlı ulaşma imkanı da bulacak.

Erken aşamalardaki “Derin teknoloji-Deep tech” girişimlerin, belirlenen hizmetlerle destekleneceği program kapsamında oluşturulan kurul, ilk etapta bir ön eleme yapacak ve ardından, seçeceği maksimum 20 start-up’ın “Pitching” sunumlarını değerlendirmeye alacak. 15 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak finalistler arasından seçilecek 5 start-up ise SUNUM himayesine alınarak 1 yıl boyunca altyapıdan araştırmacılara erişime kadar birçok alanda desteklenecek.

YATIRIMCILARLA TANIŞMA İMKANI

Himayeye alınacak start-up’lar, derin teknolojilere yatırım yapan yatırımcılar ile tanışma imkanı bulurken, 1 yıl boyunca fikirlerini geliştirebilmek ve daha gelişmiş prototipler üreterek verilerini doğrulamak için, SUNUM imkanlarından (cihaz, laboratuvar, teknik uzman vb..) ücretsiz ve/veya indirimli yararlanabilecek.

Bunun yanı sıra SUNUM İş ve Proje Geliştirme ekibi desteğiyle SUNUM araştırmacılarına erişebilecek ve iş birliği ile danışmanlık fırsatlarından faydalanabilecek. SUNUM İş Geliştirme ekibi desteği ile de ürün geliştirme, SUNUM İş Ekosistemine erişim, büyük firmalar ve KOBİ’ler ile eşleşme ve işbirliği imkanına da sahip olabilecek.

BAŞARILI BULUNANLARA 2 YIL DAHA DESTEK

TÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu fonlarından yararlanmak için mentörlük de verilecek olan programda, start-up’ların görünürlüğünün artmasıyla beraber yatırımcı ve yeni ekip üyeleri bulabilme fırsatları yakalamaları da mümkün olacak. 1 yılın sonunda başarılı bulunan start-up’lar, 2 yıl daha bu hizmetlerden yararlanmaya devam edebilecek ve uygun görülenlere daha uzun soluklu iş birlikleri teklif edilebilecek.

Programa başvurular, 30 Ağustos akşamına kadar, https://sunum.sabanciuniv.edu adresi üzerinden doldurulacak başvuru formu ile yapılabilecek.