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Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programına rekor başvuru

Sabancı Vakfı’nın 11 yıldır, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan kişi ve kurumları görünür kılmak ve ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 12. sezon başvuruları sona erdi

26 Aralık 2020 Cumartesi 11:14
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programına rekor başvuru

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programına rekor başvuru
 

Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan, topluma cesaret veren kişi ve kurumları görünür kılmak ve ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 12. sezon başvuruları sona erdi. Bu yıl, 9 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinden toplam 3.878 başvuru alındı.

Yeni sezonunda da “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla devam eden programa, en çok başvuru Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin her ilinden başvuru alındı. Programın yeni sezonunda kadınlar erkeklere göre daha fazla başvuru yaptı.

Eğitim, sağlık, toplumsal adalet, yurttaş katılımı, ekonomik gelişme ve çevre olmak üzere toplam 6 kategoride başvuru alan programda, bu sezon en yüksek başvuru 1.953 ile eğitim kategorisinden alındı. Eğitim kategorisini sırasıyla 548 başvuru ile toplumsal adalet, 506 başvuru ile çevre, 341 başvuru ile ekonomik gelişme, 271 başvuru ile yurttaş katılımı ve 258 başvuru ile sağlık kategorileri izledi.  

12 yılda 81 ilden 8 bine yakın başvuru

Bugüne kadar 81 ilden 195 Fark Yaratan’ın ilham veren hikayelerini toplumla buluşturan program, 12. sezonu ile birlikte Türkiye’nin her ilinden toplamda 8 bine yakın başvuru aldı. Sivil toplumun gelişimi için bireylerin desteklenmesinin önemine olan inanç ile yol alan Fark Yaratanlar Programı, sosyal fayda sağlamasının yanı sıra bireyleri fark yaratmaları için de teşvik ediyor.

Toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi hedefleyen programın yeni döneminde de adayların belirledikleri sorunlara getirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması; yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olması bekleniyor. Sürecin adil ve şeffaf olması adına Fark Yaratanlar bağımsız bir danışma kurulu eşliğinde yapılacak değerlendirmeler sonrasında belirlenecek.

12. sezon Fark Yaratanları, 195 kişilik ağa dahil olarak hem diğer Fark Yaratanlar ile iş birliği yapma fırsatına sahip olacak hem de 1 yıl boyunca Sabancı Vakfı ile yakından çalışma ve Impact Hub İstanbul kolaylaştırıcılığında hayata geçirilecek atölye eğitimlerine katılma şansı yakalayacaklar. Program dahilinde; Fark Yaratanların daha geniş kitlelere hitap edebilmesi, somut ve ölçülebilir hedeflerini belirleyebilmesi, sürdürülebilir stratejiler oluşturması için düzenlenen atölyeler ise Fark Yaratanlar ile yapılacak bire bir görüşmeler sonrasında onların ihtiyaçları ve önceliklerine göre belirlenecek. Bunların yanı sıra ihtiyaç analizleri sonrasında belirlenen öncelik alanlarına göre Fark Yaratanlar ile sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanının etkili ve dinamik isimleri Mentorluk Programı dahilinde bir araya gelecekler.

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Sabancı Vakfı Fark YaratanlarSabancı VakfıFark Yaratanlar
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