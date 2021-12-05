Sağlık Çalışanları öfkeli | Zam haberi yalanu balon çıktı

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Emeklerimizin yok sayılmasını kabul etmiyoruz. Doktorlarımıza da zam adı altında kirli bir operasyon çekiliyor. Ortada zam yok sadece kalemler arası bir düzeltme olacak. Alkış protestolarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı olarak lanse edilen düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin oybirliği ile kabul edildi. Doktorlara zam adı altında sadece bir kalemler arası düzeltme yapıldığı ortaya çıktı. En üst derecedeki uzman doktorun maaşı 5 bin 542 Türk Lirası, sabit ek ödemesi ise 4 bin 133 Türk Lirası’ydı yani toplamda uzman doktorlar ayda 9 bin 675 Türk Lirası gelir elde ediyordu.

Bu sabit ek ödeme hastanelerin döner sermayelerinden ödenerek emekliliğe katkıda bulunmuyordu. Yeni düzenleme ile 5 bin lira zam olarak lanse edilen rakamın sadece 867 lirası ücret artışı olacak maaşlara yansıyacak çünkü sabit ek ödeme kaldırılıyor. Bu hesaba göre sağlık sisteminde kirli bir operasyon yürütülüyor, ortada zam yok ve bir yalan müjde ile sağlık camiasının gözü boyanmaya çalışılıyor.

MAKUL VE KAPSAYICI BİR ZAM MÜJDESİ BEKLİYORUZ

Akarken, “Sağlıkçılarımız için geçerli, makul ve kapsayıcı bir artış yapılması gerekmektedir. Zam yapıldı diyerek anlattıkları masalın altından kocaman bir yalan balonu çıktı. 3600 ek gösterge hakkında memurların yaşadığı haksızlığın bir benzeri yaşanıyor. Sağlık emekçilerimize bir an önce bu müjdenin verilmesini talep ediyoruz. Hak kayıplarına ve liyakatsizliğe karşı sessiz kalmayacağız. Unutulmasın ki sağlık emekçileri olmadan sağlık sisteminin yürütülmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.