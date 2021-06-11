Sağlık çalışanlarına covid ek ödemeleri adil dağıtılmıyor





Yıllardır sağlık personeli mağdur eden ek ödemeler “COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde yapılacak ek ödeme” kararıyla yeni bir adaletsiz sistemle dağıtılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın tavandan yüzde yüz ödenecek diye duyurduğu ek ödeme ödemeleri aynı koşullarda çalışan sağlık çalışanları arasında ayrıştırıcı bir şekilde dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Ek ödeme yönetmeliğine eklenen pandemi maddeleriyle geçtiğimiz Mart ayından itibaren pandemi ödemeleri olarak sağlık çalışanlarına ödenmeye başlandı. Ancak aynı unvana sahip, eş koşullarda çalışan sağlıkçılar farklı miktarda ödeme aldı. Son yayınlanan ödemelerde ise sağlık hizmetleri sınıfına mahsuplaşma kaldırılırken teknik hizmetler, idari hizmetler, yardımcı hizmetler çalışanlarına ise mahsuplaşma kaldırılmadı” dedi.

Küresel salgın boyunca kamu sağlığı için canını dişine takan sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeler, eşit ve adil dağıtılmıyor. Aynı unvana sahip, eş koşullarda çalışan sağlık kurum çalışanları farklı miktarlarda ek ödeme aldı ya da hiç ödeme alamadı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “1,5 yılı aşkındır devam eden küresel salgında Nisan 2021 ayından itibaren dört ay boyunca ödenecek ek ödemelerin Nisan ayı ödemeleri adaletsiz şekilde dağıtılıyor. Yönetmelikte bırakılan boşluklar nedeniyle hastaneler kendi koşullarına göre kararı yeniden yorumluyor. Aynı emeği veren çoğu çalışan ek ödemeden faydalanamıyor” diye konuştu.

“EK ÖDEME KATSAYILARI ADİL DEĞİLDİR”

“AYNI UNVANLAR FARKLI ÖDEMELER ALIYOR”

Pandemi boyunca adaletsiz olarak dağıtılan ek ödemeler Nisan ayı ile yeni katsayı oranlarıyla dört ay ödeneceğini vurgulayan, “1,5 yıldır devam eden küresel salgında sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme kararı Nisan ayından itibaren yeni katsayı oranlarıyla ödenecek. Nisan ayı itibariyle salgınla bir yıldır mücadele eden sağlık hizmet sınıfı çalışanları için mahsuplaşmanın kaldırılması geç alınmış bir karardır. Buna rağmen ödemelerin eşit şekilde yapılmaması ve diğer sınıflarda çalışan sağlık kurum çalışanlarının motivasyonunu daha da düşürmüştür” şeklinde konuştu.

Ek ödeme ücretlerinin hastanelere göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken Özlem Akarken, “Aynı unvana sahip, eş koşullarda çalışan sağlıkçılar farklı miktarlarda ek ödeme alıyor. Bunun temel sebebini ise ek ödemeler konusunda hazırlanan yönetmelikteki boşluklar oluşturuyor. Aynı dönemde mesaiye kalmış, aynı emeği sarf etmiş, aynı unvana sahip çalışanların arasında ödeme konusunda farklılık yaratılması büyük bir adaletsizlik örneğidir” dedi.

“BAZILARIMIZ HİÇ ÖDEME ALAMADI”

“Pandemi ile mücadelede tüm sağlık kurum çalışanları emek sarf etti” diyen SAHİM-SEN Genel Başkanı Akarken, “Buna rağmen 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığına kapatılan asker hastanelerinden devrolan sağlık astsubaylarının ödemeleri hastane yönetimlerinin kararlarına göre ödenmedi ya da ödenen miktarlar farklı yapıldı, yine Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin önemli bir kısmı ve filyasyon ekiplerinde görev yapan tabip dışı personel çok az ya da hiç ödeme almadı” ifadelerini kullandı.

“ADALETSİZ ÖDEMELERLE ALAKALI NET GÖRÜŞ BEKLİYORUZ”

Adaletsiz ödemelerle alakalı gerekli hukuki başvurularda bulunduklarının altını çizen Özlem Akarken, “Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan personelin ek ödeme hesaplamasının nasıl yapıldığının, ek ödeme kapsamının ve meslek gruplarına göre en yüksek/en düşük ek ödeme miktarlarının bildirilmesine, ek ödeme almayan sınıflar için esnek mesai uygulamasının getirilip getirilmeyeceğine ayrıca 669 sayılı KHK ile geçen astsubayların ek ödeme alıp alamayacağına dair net görüşe ihtiyaç vardır. Sağlık Hizmetleri Sendikası olarak sağlık kurumunda çalışan herkesin eşit ve adil ek ödeme alması için bakanlığımıza yazılı başvuru yapıp mağdur olan meslektaşlarımız içinde hukuk başvurularımızı yaptık. Mağduriyetler giderilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hukuki başvurularımızda ise son söz yüce yargınındır” diyerek sözlerini sonlandırdı.