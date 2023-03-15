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Sağlık sektörü Expomed Eurasia Fuarında buluşuyor!

Türkiye'nin sağlık sektöründe üretim potansiyelini sergilediği Expomed Eurasia fuarı kapılarını 16 Mart Perşembe günü açıyor. Fuarda bu yıl, sağlık sektöründe küresel oyuncu haline gelen Türk şirketleri yeni ürünleri ile boy gösterecek.

15 Mart 2023 Çarşamba 12:27
Sağlık sektörü Expomed Eurasia Fuarında buluşuyor!

Sağlık sektörü Expomed Eurasia Fuarında buluşuyor!

 
Pandemi sonrası normalleşme sürecinde sektöre yön veren şirketler 2023 yılı için geliştirdikleri yeni ürünleri dünya pazarlarına sunmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirdiği Expomed Eurasia’ya bu yıl 120 ülkeden 40 bini aşkın ziyaretçi gelmesi hedefleniyor.

GIDA TAKVİYELERİNDE BÖLGE LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYORUZ

Expomed Eurasia Fuarı'nın en eski katılımcıları arasında yer alan Aksuvital, bu yıl Türkiye'nin gıda takviyesi ürünleri ihracatında bölge liderliğini pekiştirirken, AB ülkeleri başta olmak üzere yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. Aksuvital Doğal Ürünler Gıda San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus AKSU, gıda takviyesi alanında en büyük rakiplerinin ABD, İngiltere ve Almanya merkezli şirketler olduğunu belirterek "Bu yıl öncelikli olarak ABD, AB ülkeleri ile Uzak Doğu ülkelerine daha fazla satış yapmak istiyoruz" dedi.

HEDEF 6 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türkiye'nin gıda takviyesi ürünleri konusunda çok önemli ham madde kaynaklarına ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğunu belirten Yunus AKSU şu bilgileri verdi: "İmmun sistemini güçlendiren her yaş grubundan insanı, hastalıklara karşı daha dirençli hale getiren doğal ürünlere ağırlık verdik.35 yıldır Koruyucu Hekimliğin izinde; Apiterapi, Fitoterapi, Aromaterapi ürünleri alanında Türkiye’de son derece başarılı çalışmalar sürdürüyoruz. 

Bugün 600 m2’lik AR-GE Merkezi ile birlikte toplamda 23.500 m2 üretim alanıyla dünyada 5 kıtada 93 ülkeye ulaşarak İbn-i Sina’nın reçeteleriyle insan sağlığına katkı sağlıyoruz; Aksuvital çatısı altındaki Shiffa Home, Softem, Natural Hekimce, Eznevita markalarına ait toplam 400 farklı ürün ile Türkiye'de 40.000 satış noktasına ulaştırıyoruz.

Bu yıl ise Expomed Eurasia Fuarı ile ihracat hedefimizin 6 milyon doları aşacağına inanıyorum" 

GIDA TAKVİYELERİNİN ÖNEMİ YENİ YENİ ANLAŞILIYOR
 
İç pazarda gıda takviyesi satışlarının pandemi sonrası arttığına dikkat çeken Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus AKSU, özellikle Omega, Kolajen, Biotin, Magnezyum, B12, D3&K2 vitamini içeren ürünlerin yetişkinleri daha iyi hissettirdiğini ve çocuklar için üretilen Omega 3 Şurubu'nun çocukların fiziksel büyüme/zihinsel gelişimine katkı sağladığını aileler tarafından yeni keşfedildiğini belirtti.
 

Son Güncelleme: 15.03.2023 16:38
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