Sağlık sektörü Expomed Eurasia Fuarında buluşuyor!



Pandemi sonrası normalleşme sürecinde sektöre yön veren şirketler 2023 yılı için geliştirdikleri yeni ürünleri dünya pazarlarına sunmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirdiği Expomed Eurasia’ya bu yıl 120 ülkeden 40 bini aşkın ziyaretçi gelmesi hedefleniyor.

GIDA TAKVİYELERİNDE BÖLGE LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYORUZ

HEDEF 6 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Expomed Eurasia Fuarı'nın en eski katılımcıları arasında yer alan, bu yıl Türkiye'nin gıda takviyesi ürünleri ihracatında bölge liderliğini pekiştirirken, AB ülkeleri başta olmak üzere yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.gıda takviyesi alanında en büyük rakiplerinin ABD, İngiltere ve Almanya merkezli şirketler olduğunu belirterek "Bu yıl öncelikli olarak ABD, AB ülkeleri ile Uzak Doğu ülkelerine daha fazla satış yapmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin gıda takviyesi ürünleri konusunda çok önemli ham madde kaynaklarına ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğunu belirten Yunus AKSU şu bilgileri verdi: "İmmun sistemini güçlendiren her yaş grubundan insanı, hastalıklara karşı daha dirençli hale getiren doğal ürünlere ağırlık verdik.35 yıldır Koruyucu Hekimliğin izinde; Apiterapi, Fitoterapi, Aromaterapi ürünleri alanında Türkiye’de son derece başarılı çalışmalar sürdürüyoruz.

Bugün 600 m2’lik AR-GE Merkezi ile birlikte toplamda 23.500 m2 üretim alanıyla dünyada 5 kıtada 93 ülkeye ulaşarak İbn-i Sina’nın reçeteleriyle insan sağlığına katkı sağlıyoruz; Aksuvital çatısı altındaki Shiffa Home, Softem, Natural Hekimce, Eznevita markalarına ait toplam 400 farklı ürün ile Türkiye'de 40.000 satış noktasına ulaştırıyoruz.

Bu yıl ise Expomed Eurasia Fuarı ile ihracat hedefimizin 6 milyon doları aşacağına inanıyorum"