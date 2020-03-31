Sağlık sektörüne bir destek de Aksa’dan

Jeneratör sektörünün lider markası Aksa, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’nin mücadelesine destek olma amacıyla tüm sağlık kuruluşları ve hastanelerin jeneratör arıza taleplerine ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı.

Aksa Jeneratör, koronavirüs salgınına karşı tüm Türkiye genelindeki hastane ve sağlık kuruluşlarının verdikleri mücadeleye destek olmak amacıyla, jeneratör arıza talepleri ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı. Bu çalışma kapsamında Aksa, Türkiye’deki tüm hastane ve sağlık kuruluşlarına ulaşıp gerekli bilgilendirmeleri yaparak ihtiyaç duymaları halinde kendilerine öncelik tanıyacak Acil Destek kodlarını paylaştı.

Yaşanılan bu zorlu süreçte sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların enerji kesintilerinden etkilenmemelerinin büyük önem taşıdığını belirten Aksa Jeneratör Operasyon Genel Müdürü Nazmi Atalay; “Aksa Jeneratör olarak Türkiye dahil olmak üzere dünyada birçok ülkede görülen ve hızla yayılan koronavirüs ile ilgili gündemi ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zorlu dönemde ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalarak işlerinin başında olan tüm sağlık çalışanlarımız için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda; salgından etkilenen tüm hastaların tedavilerinin kesintisiz olarak devam edebilmesi için bu kuruluşların jeneratör arıza talepleri ve ihtiyaçları için 7 gün 24 saat ücretsiz servis desteğini açtık. Ülke genelinde tüm sağlık kuruluşları ve hastanelere gerekli bilgilendirmelerimizi geçtik. İhtiyaç duyulması halinde yerinde bakım ve müdahale hizmetlerimizi ücretsiz gerçekleştireceğiz. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla hizmet veren tüm sağlık sektörü çalışanlarına teşekkür ederken bu zorlu günleri birbirimize kenetlenerek atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

AKSA Jeneratör Hakkında

1968 yılında Ali Metin Kazancı’nın kurduğu elektrikli motor fabrikasıyla üretim yolculuğuna başlayan AKSA, 1984 yılında ilk jeneratörünü üretti ve kısa zamanda elektrik enerjisi temini için makine ve donanım üretimi konusunda uzmanlaşarak, dünyadaki sayılı jeneratör üreticilerinden biri oldu. 1994 yılında Aksa topluluğunun Kazancı Holding adı altında birleşmesi ve yeni organizasyonu ile Aksa Jeneratör bugünkü yapısına ulaştı. Uzun yıllardır Türkiye jeneratör pazarının lideri olan Aksa, 3 kıtada üretim ile 170 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden Aksa Jeneratör; İstanbul dışında Çin’de ve Amerika’da bulunan üretim tesisleriyle, Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika’da bulunan 19 ofis ve 4 temsilciliği ile küresel sektörde ilk 5 firma arasındadır. Doğal gazlı jeneratörlerin dünyadaki ilk üreticilerinden biri olan Aksa Jeneratör senkron jeneratör projelerinde tartışmasız üstünlüğünü korurken, Ar-Ge yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük ses seviyeli ve çevre dostu jeneratörler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.