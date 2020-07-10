Sağlık Sektörünün En İyi Web Sitesi Fark Yaratan Eller

Sanofi Genzyme’dan nadir hastalıklar konusunda farkındalık projesi

Sanofi Genzyme’ın nadir hastalıklar konusunda hasta ve hasta yakınları için Türkçe içeriğe ulaşma konusunda çözüm olarak geliştirdiği Fark Yaratan Eller platformu www.farkyarataneller.com 18. Altın Örümcek Ödülleri’nde iki kategoride birden ödülün sahibi oldu.

Sanofi Genzyme’ın Dünya Nadir Hastalıklar Günü’nde hizmete sunduğu bilgi ve farkındalık platformuwww.farkyarataneller.com, Altın Örümcek Ödülleri’nde iki ödülün birden sahibi oldu. Sağlık kategorisinde 1.’lik, Sosyal Sorumluluk kategorisinde 2.’lik ödülüne layık bulunan platform, görülme sıklığı 1/40.000 ile 1/250.000 arasında değişen nadir hastalıklar olan lizozomal depo hastalıkları konusunda Türkçe bilgi kaynağı ihtiyacını karşılaması ile çok önemli bir adım. Platformda bu alanda yazılmış güncel makaleler, bilimsel çalışmalar, infografik veriler, hasta hikayeleri ve hastalıkların tanımları yer alıyor.



Türkiye’de 6 milyonu etkiliyor…

Sanofi Genzyme Türkiye, İran ve Levant Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu, “Dünyada 350 milyon, Türkiye’de ise 5 milyon insanı etkilediği öngörülen Nadir Hastalıklar adı üstünde çok nadir görüldüklerinden teşhisleri de bir o kadar zor oluyor. Sanofi Genzyme olarak bu alanda görüşlerini aldığımız tüm paydaşların en önemli sıkıntılarından birinin bilgi kaynağı yetersizliği olduğunu gözlemledik. Bu doğrultuda hasta ve hasta yakınlarını, hekimleri ve hemşireleri kısacası tüm paydaşları kapsayıcı bir bilgi ve farkındalık platformu olan www.farkyarataneller.com’u hayata geçirdik. Fark yarattığına inandığımız bu çabamızın fark edilerek ödüllendirilmesinden ötürü mutluyuz” dedi.