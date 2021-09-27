Sağlık turizminde Türkiye'nin yeni gücü | Ambulans uçaklar

Her yıl binlerce insan tedavi olmak amacıyla çeşitli ülkelere seyahat ediyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda sağlık turizminde, Türkiye kaliteli sağlık hizmetleri, başarılı Türk doktorları, tıbbi üstünlük gibi pek çok sebeple en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Bu anlamda, sağlık turizminde sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere pek çok ülke tarafından tercih ediliyor. Sağlık turizminin dünyadaki payı 100 milyar dolar, ülkemiz ise ambulans uçak ve özel jet kapasitesi ile ilk sıralarda yer alıyor. Son yıllarda, hem ülkemizden hem de yurt dışından özel jet ve ambulans uçak kiralama sayısında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M.Fatih Pakır, Türkiye’nin bu sürece daha iyi kanalize olması durumunda hem Avrupa hem de Orta Doğu ülkelerinin ülkemizi tercih edeceğine vurgu yaptı…

HERKESE AÇIK AMBULANS UÇAK HİZMETİ SUNUYORUZ

Yapılan araştırmalar Türkiye’nin, sağlık turizminde her yıl biraz daha gelişme kaydettiğini gösteriyor.

Sektör anlamında, birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumda olduğumuzun altını çizen“Ülke olarak, ambulans uçak hizmeti anlamında diğer ülkelere göre lider konumda bulunuyoruz. Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere pek çok ülke sağlık hizmeti almak Türkiye’yi tercih ediyor. Bu anlamda, hem yurt dışında hem de yurt içinde hizmet verebiliyoruz. Ayrıca, maddi durumu yeterli olmayan kişilerin de kullanımına açık ambulans uçak hizmetimiz ile sektöre destek oluyoruz. Bu kapsamda, giderek büyüyen ambulans uçak hizmeti önümüzdeki yıllarda ülkemiz için daha da önemli hale gelecek” dedi.

TÜM EKİPMANLAR EKSİKSİZ OLARAK BULUNUYOR

Pakır, “Hastanede bulunan tüm ekipmanlar ambulans uçakta da eksiksiz olarak kullanılabilir durumda. Ekipmanların yanı sıra herhangi bir acil durumda uçağın hemen kalkabileceği şekilde bir doktor ve bir hemşire de muhakkak bulunuyor . Bu anlamda, tedavi için seyahat edecek hastaları yurt dışından Türkiye’ye, Türkiye’den de yurt dışına özel uçaklarımızla gönderebiliyoruz” diye konuştu. ALFA HOLDİNG HAKKINDA:

Dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle savunma, havacılık, inşaat hizmetleri, uluslararası yatırım ve danışmanlık sektörlerinde büyümesine hız kesmeden devam eden Alfa Holding, kurulduğu günden itibaren başarılı çalışmalara imza atıyor. Küresel bir oyuncu olma yolunda hızla ilerleyen holding, yenilikçi ve geliştirilebilir bakış açısıyla iş dünyasında fark yaratıyor. Toplumsal ve çevresel konulardaki sorumluluğuyla yatırım, proje ve hizmetler sunan marka, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.