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Sahibinden satılık kelepir yolcu uçağı

Restoran, cafe, otel ya da turistik işletme açmak isteyenler için verilen satılık uçak ilanında 600 bin TL isteniyor.

14 Aralık 2019 Cumartesi 21:52
Sahibinden satılık kelepir yolcu uçağı

Sahibinden satılık kelepir yolcu uçağı


Airbus A340 tipi yolcu uçağı sahibinden satılığa çıkarıldı. Mekanik uçuş sistemleri ve motorları sökülen aracın uçma özelliği yok, ancak farklı tarz mekanlar açmak isteyen yatırımcılar için verilen ilanla 1995 model uçak için 600 bin TL talep ediliyor.


Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapanmasıyla birlikte uçuş özelliğini yitirmiş büyük ve küçük gövdeli uçaklara ev sahipliği yapıyor. Apronda kullanılmayacak şekilde parçaları sökülmüş halde duran 1995 model yolcu uçağı, bir ilan sitesi aracılığıyla satışa sunuldu.

Airbus A340 tipi hurda uçak, 600 bin liradan satışa çıkarıldı. İlanda, uçağın restorana çevrilebileceği, kafe, otel veya ev olarak da kullanılabileceği bilgisi yer alıyor. Pazarlıksız ve takas kabul edilmeyeceği belirtilen 1995 model uçak nakliye masrafları hariç 600 bin liradan satışa sunuldu.

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