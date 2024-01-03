Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

SAHİM-SEN Başkanı Akarken | Memur emekli zamları karakomik

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken zamları karakomik olarak değerlendirdiklerini söyledi.  

03 Ocak 2024 Çarşamba 11:34
SAHİM-SEN Başkanı Akarken | Memur emekli zamları karakomik






SAHİM-SEN Başkanı Akarken | Memur emekli zamları karakomik


Memur ve emekli zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Memur ve emekli zamlarını karakomik olarak değerlendiriyoruz. Açlık sınırının 47 bin TL olduğu bir ortamda neyi konuşuyoruz?” diyerek tepkisini dile getirdi.


Türkiye’nin nefesini tutup beklediği emekli ve memur aylıkları ile ilgili zam oranları açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

 

SAHİM-SEN BAŞKANI AKARKEN: BU ZAMLARLA GEÇİNİLEMEZ!

Emekli ve memurların aylıklarına yapılan zamlarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, “TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. 6 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur ve emeklinin maaş zam oranı da netleşti. Memur ve memur emeklisinin maaşı yüzde 49.25, işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı ise yüzde 37.5 artacak. Bu oranlara refah payının eklenmesi bekleniyor” dedi. Bütün bu bilgiler ışığında TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının ilk etapta ciddi bir handikap oluşturduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akarken, “Gerçekleştirilen bu zamlar çok ama çok yetersiz. Bu zamlarla geçinilemez.” yorumunu kullandı.

 
AÇLIK SINIRI 47 BİN TL


Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti. ENAG'ın verilerine de değinen SAHİM-SEN Başkanı Akarken, “TÜİK ile ENAG ya da İstanbul Ticaret Odası verileri birbiri ile örtüşmüyor. Maalesef TÜİK gerçek oranlardan uzak açıklamalarda bulunuyor” dedi.

Açlık sınırına vurgu yapan Akarken, “Açlık sınırının 47 bin TL olduğu bu enflasyonist ortamda yapılan bu zamları komik olarak değerlendiriyoruz. Verilen sözlerden Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, birinci dereceye inen herkese 3600 ek gösterge verilmesi sözü tutulmadığı gibi, memurlara ulaşım bedeli yemek bedeli kira yardımı verilmesi, giyim yardımının nöbet ücretlerinin güncellenmesi gerekirken sağlık çalışanları, sağlık emekçileri başta olmak üzere çalışan memur ve emeklilerin bu zamlarla geçinmesini beklemek safdillilik olur. Aralık ayındaki enflasyonun TÜİK verileri ışığında beklenen oranların altında kalması kelimenin en yumuşak tabiri ile ironidir. SAHİM-SEN olarak bu gelişmeleri karakomik olarak değerlendiriyoruz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
AkarkenSahimsenözlem Akarken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam geldi
Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam geldi
2024 memur ve emekli maaşları belli oldu
2024 memur ve emekli maaşları belli oldu
Milyonlarca emekli ve memurun gözü TUİK rakamında
Milyonlarca emekli ve memurun gözü TUİK rakamında
2024 yılında dolar 40 lirayı bulacak mı?
2024 yılında dolar 40 lirayı bulacak mı?
TOKİ mağdurları AKP önünde eylem yaptı
TOKİ mağdurları AKP önünde eylem yaptı
2024 zamları durmuyor | Sigara fiyatları arttı
2024 zamları durmuyor | Sigara fiyatları arttı
2024 yılının ilk zamları yol ve köprülere geldi
2024 yılının ilk zamları yol ve köprülere geldi
2024 Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak | Gözler TUİK'te
2024 Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak | Gözler TUİK'te
Yeni yılda ehliyet, kimlik ve pasaportlara zam geldi
Yeni yılda ehliyet, kimlik ve pasaportlara zam geldi
Zengine milyarlar, emekçiye bu kadar | 2024 asgari ücret 17 bin 2 TL
Zengine milyarlar, emekçiye bu kadar | 2024 asgari ücret 17 bin 2 TL

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim