SAHİM-SEN Soruyor | Toplu sözleşmeden bugüne ne değişti

Kazanım ve oranlarıyla en kapsamlı toplu sözleşmeye imza attıklarını savunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın “Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı açıklamasını anlamadık” çıkışına Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken tepki gösterdi. Memurların hakkı için mücadele ettiklerini belirten Akarken, “Yüzde 40 zam aldık, yüksek kazanım sağladık diye anlatılan toplu sözleşmenin baş imzacısı şimdi çark ediyor” dedi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ın “Asgari ücreti alkışladık, ‘Emekli gündemimizde’yi anladık, ‘Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı’yı hala anlayamadık” sözlerine SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken’den sert tepki geldi. Akarken, “En iyi toplu sözleşmeye imza attık, en iyisini biz yaptık, memurun hakkını sonuna kadar aldık diyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın çark etti” ifadelerini kullandı

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN NE DEMİŞTİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara yönelik zam gündemiyle yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti alkışladık, 'Emekli gündemimizde'yi anladık, 'Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı'yı hala anlayamadık. 'Memura da zam yapacağız'dan; evli-2 çocuklu memura şu ortamda, 'Vergi muafiyetinden gelen aylık 38 TL ile yetinin" denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz. Bürokratların doğru bilgiyi vermek, siyasetin doğruları duymak, Sendikaların ise doğruları söylemek gibi bir sorumlulukları var. Doğruları söylüyor, kaç gündür anlatıyoruz. Vergi muafiyeti tek başına ek zam talebini karşılayacak adım olarak görülemez. Bu doğru bir yaklaşım olamaz. Yıllardır vergi yükümüzü hafifletin/sabitleyin dedik. "Asgari ücret tutarına vergi muafiyeti" şeklinde atılan adıma memnuniyetimizi ifade ettik. Muafiyet tek başına sorunu çözmüyor, memura eşit gelir artışı değil dedik. Tablo sunduk. Ek zam talebimizi ısrarla yineledik, yineliyoruz" diye konuştu.

MEMUR-SEN KENDİ İÇİNDE ÇELİŞİYOR

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, memurların hak kayıpları için verdikleri mücadeleden geri adım atmayacaklarını ve hiçbir olaya tepkisiz kalmayacaklarını vurguladı. Akarken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Memur-Sen toplu sözleşme sürecinde emekçilerin hakkına adeta ihanet etti. Büyük puntolarla, renkli cümlelerle ‘zafer’ adı altında tanıtılan toplu sözleşmenin ardından bugün Memur-Sen çark ederek biz bunu anlamadık diyor. Bu açıklamayı kabul etmiyoruz. Onlar baş imzacıları oldukları sözleşmenin içinin ne kadar boş olduğunu imzalarken de biliyorlardı. Aynı zamanda kendi içlerinde çelişmeye devam ediyorlar. Sadece bir gün arayla Genel Başkan Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen açıklama yapıyor. Ali Yalçın, ‘Memurlara gerekli zam yapıldı açıklamasını anlamadık’ derken, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, ‘Kazanım ve oranlarıyla en kapsamlı toplu sözleşmeye imza attık’ diyor. Kamudaki yozlaşmanın liyakatsizlik sebebiyle olduğunu defalarca söyledik. Bu çelişkiler, liyakatsizliği gözler önüne seriyor. Yozlaşmış, içi boşaltılmış kurumlar memurun hakkını savunamaz”.

TÜİK ENFLASYONU İLE DEĞİL GERÇEK ENFLASYON ORANINDA EK ZAM

Akarken SAHİM-SEN’İN taleplerini şöyle sıraladı, “Memur maaşlarına aylık olarak gerçek enflasyon oranında fark uygulanmalıdır. Maaş katsayıları 2022 yılında yüzde 40+35 zamlanmalı, esas vergi oranı yüzde 15’e sabitlenmeli ya da yüzde 15’in üzerindeki vergi artış miktarları devlet tarafından sübvanse edilmelidir. Sağlık çalışanlarımıza tek kalem maaş ödemesi yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarının özel hizmet tazminat oranlarında yüzde 150 artış yapılmalı ve eğitim-öğretime göre ek göstergeler düzenlenmelidir. Kamu personellerine başta yardımcı hizmetler sınıfı olmak üzere iyileştirme yapılmalı, 669 sayılı KHK ile devredilen personelin hak kayıpları giderilmelidir”