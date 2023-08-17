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SAHİM-SEN teklif edilen zammı kabul etmedi | Sadaka istemiyoruz

Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümet kanadından gelen teklife SAHİM-SEN'den sert tepki

17 Ağustos 2023 Perşembe 10:01
SAHİM-SEN teklif edilen zammı kabul etmedi | Sadaka istemiyoruz

SAHİM-SEN teklif edilen zammı kabul etmedi | Sadaka istemiyoruz


Gündemin ortasına adeta bir bomba gibi düşen 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'nin ilk görüşmesi memurları ve memur emeklilerini adeta şoka soktu. SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, sadaka değil, insanca, eğitimlerinin karşılığı olan bir ücret istediklerini belirterek, “İğneden ipliğe her şeye her gün gelen zamlardan dolayı bu zam oranını duyunca kendimizi bir komedi filminin içinde zannettik. Ama maalesef komedi filmi değil hayatın gerçekleri yüzümüze tabiri caizse bir tokat oldu. Türkiye yüzyılında artık geçinemiyoruz seslerini daha çok duyacağız. Orta direk diye bir sınıf kalmadı. Durum böyle devam ederse sağlıkçılarımız tek tek yurt dışına gitmek zorunda kalacak” dedi. 

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'nde süreç devam ediyor. Hükümetin ilk zam teklifinin kabul edilmesinin ardından taraflar 17 Ağustos'ta yeniden toplanacak. 


BU ZAM ORANINI DUYUNCA KENDİMİZİ BİR KOMEDİ FİLMİNİN İÇİNDE ZANNETTİK

İlk zam teklifi ile ilgili resmen ‘hayal kırıklığı’ yaşadıklarını ifade eden Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Kamu çalışanı ve emeklilerine teklif edilen zammı kabul etmiyoruz. İğneden ipliğe her şeye her gün gelen zamlardan dolayı bu zam oranını duyunca kendimizi bir komedi filminin içinde zannettik. Ama maalesef komedi filmi değil hayatın gerçekleri yüzümüze tabiri caizse bir tokat oldu. Türkiye yüzyılında artık geçinemiyoruz seslerini daha çok duyacağız. Orta direk diye bir sınıf kalmadı” dedi. Hükümet kanadının teklif ettiği rakamla ilgili Akarken, “Günümüz ekonomik şartlarına göre çok komik rakamlar. Biz sağlık kurum çalışanları artık ekonomist oldu. Geçenlerde bir ekonomist katıldığı bir programda kamu çalışanı ve emeklisi için 2024-2025 yılında zam verilmeyecek demişti. Hayaldi gerçek oldu. Bu zam   ha verilmiş ha verilmemiş hiçbir anlamı yok” ifadesini kullandı.

KAMU HİZMETİ VERİRKEN MESLEĞİMİZE ODAKLANAMAYACAĞIZ

Hükümetin sunduğu bu rakamların enflasyon oranlarının çok altında olduğunun özenle altını çizen SAHİM-SEN Başkanı Akarken, “Artık bizler kamu hizmeti verirken özellikle mesleğimize odaklanamayacağız. Akşam evimize götüreceğimiz ekmeğin yemeklik malzemesinin temizlik malzemesinin en ucuz nerde hangi markette ya da hangi internet sitesinde olduğuna odaklanacağız. Kamu çalışanı geçim derdini yani cüzdanını düşünme derdinde ama maalesef bu zamlarla geçinmek mümkün değil. En düşük kira bedelleri 10.000 TL’den başladığı ülkemizde bu zam teklifi bizimle dalga geçmektir.  Keşke hükümetimiz zam oranını bu şekilde açıklayacağına hiçbir malzemeye 2 sene zam yapılmayacak kamu çalışanının en düşük memur maaşı 35.000 TL olacak diyebilseydi. Teklif edilen zam gelmeden mum gibi eridi. Misal temmuz ayında zam gelmeden önce manav reyonundaki sebze-meyvelerin fiyatına bir de zam geldikten sonra fiyatlarına bakın her şey % 100 zamlı… Ulaşım ücretleri zamlandı. Herkesin katığı olan simidin fiyatı el yakıyor. Sadaka değil, eğitimimizin ve yaptığımız işin karşılığı olan ücretleri istiyoruz” dedi.

KATSAYI DÜZENLENMESİ YAPILARAK EMEKLİLİĞE YANSIYACAK TEK KALEM MAAŞ TALEP EDİYORUZ

Akarken açıklamasının son bölümünde şunları söyledi: “Bizler diyoruz ki yüzdelik komik zam oranları değil. Taban aylık gösterge rakamı 2.000 olarak güncellenmelidir. Toplu sözleşmesi ikramiyesi iptal edilerek, “Üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine’’ 2.000 olan taban aylık gösterge rakamına ilaveten 50 gösterge rakamı ilave edilmelidir. Kıdem aylık gösterge rakamı her bir hizmet yılı için 40 olarak güncellenmelidir. Aylık gösterge tablosundaki rakamlar en az %50 oranında artırılmalıdır. Yani bizim istediğimiz kısacası katsayı düzenlenmesi yapılarak emekliliğe yansıyacak tek kalem maaş talep ediyoruz. Komik zam oranları değil gelecek vaad eden Türkiye yüzyılına yaraşır düzenlemeler talep ediyoruz. Bizler, eğitime saygıyı beklerken liyakat gelecek günleri sevmiştik. Bizler, Türkiye yüzyılında hayatımıza güzelliklerle dokunulmasını istiyoruz. Bizler, kamu çalışanının ve emeklisinin sesi olmak istedik. Emeğin gerçek taleplerini ilettik. İletmeye devam edeceğiz. Enflasyonun yüzde yüzü geçtiği yaşam koşullarından anlaşılıyor. TUİK in açıklamalarına inat. Bu teklifler yetersiz değil maalesef komik.Yapılacak memur maaş artışları ülkemizin ,gelişmiş ülkelere ya da gelişmiş ülkelere doğru ilerlemenin göstergesi olmakla beraber ,hangi yöne evrileceğine dair atılacak en büyük adım olacaktır. Devletin memuru ve emeklisiyle dalga geçer gibi zam teklifi yapılmamalıdır. Önümüzdeki sene hekim dışı personelinde ülke dışına akışı olacak. Çalışacak nitelikli sağlık kurum çalışanı bulamayacaklar.

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