

SAHİM-SEN üyeleri yüzde 2 barajı için TBMM önünde



Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken, ‘’Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz, son nefesine kadar mücadele eden Kuvayı Milliyecileriz, hepimiz Tıbbiyeli Hikmetiz. Ferman onlarınsa meydanlar da bizimdir. İptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz’’ dedi.

AK Parti tarafından TBMM’ye getirilen kanun teklifine göre, yüzde 2 barajını aşamayan sendikalar 700 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak. Memur sendikaları, teklifin sadece ikramiyeye yönelik değil, sendikalaşmaya karşı da olduğunu söyleyerek Meclis önünde açıklama yapmak istedi.

Yüzde barajına takılan sendika üyeleri dün saat 11:00’de TBMM önüne geldiler. Açıklamaya polis müdahalesi olunca Veli Ağbaba, Kani Beko, Yıldırım Kaya, İbrahim Kaboğlu başta olmak üzere milletvekilleri girişimleriyle TBMM önünde basın açıklaması gerçekleşti. Akabinde bir grup sendika başkanında Madenci Anıtı önünde açıklama yaptı.

‘’HAK MÜCADELESİNİN YERİ BAĞIMSIZ SENDİKALARDIR’’

Meclis önünden seslenen Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken şunları söyledi: Çağdaş yaşamın gereklerini bilen, hukukun üstünlüğünü kabul eden, insan haklarına saygılı olan, demokratik yaşama bağlı, laik anlayışı benimsemiş, adama, gruba, tarikata, cemaate, ya da herhangi bir oluşuma tabi olmayan fikri hür, vicdanı hür, kurucu değerlerimize ve Atatürk ilkelerine bağlı, vatanını, milletini, bayrağını ve adil olma prensibini önemseyen %1 %2 %4’leri toplu sözleşme ikramiyesini istemeyen demokratik bir ortamda sendikal örgütlenme isteyenleriz.

‘’SENDİKAL TARİHE ADINIZI YAZDIRACAĞIZ’’

Burada TSK, emniyet personelleri, infaz memurları, hâkim, savcılar kısacası sendikal hakkı olmayan toplu iş sözleşmesi ikramiyesinden yararlanamayanlar için buradayız.

Hak hukuk adalet çizgisinden taviz vermeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri olarak %2’nin genel kuruldan iptal edilmesini istiyoruz. İptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz, üyelerimiz bizi bırakmasın çünkü hak mücadelesinin yeri bağımsız sendikalardır. Bugün 3000-4000 üyelerimiz olabilir ama bilinsin ki büyüteceğiz ve sendikal tarihe adınızı yazdıracağız.