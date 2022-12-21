Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

SAHİM-SEN üyeleri yüzde 2 barajı için TBMM önünde

AK Parti milletvekillerinin TBMM’ye getirdiği toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 2 barajına karşı sendikalar, Meclis önünde açıklama yaptı. 

21 Aralık 2022 Çarşamba 11:37
SAHİM-SEN üyeleri yüzde 2 barajı için TBMM önünde


SAHİM-SEN üyeleri yüzde 2 barajı için TBMM önünde
 

Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken, ‘’Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz, son nefesine kadar mücadele eden Kuvayı Milliyecileriz, hepimiz Tıbbiyeli Hikmetiz. Ferman onlarınsa meydanlar da bizimdir. İptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz’’ dedi.

AK Parti tarafından TBMM’ye getirilen kanun teklifine göre, yüzde 2 barajını aşamayan sendikalar 700 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak. Memur sendikaları, teklifin sadece ikramiyeye yönelik değil, sendikalaşmaya karşı da olduğunu söyleyerek Meclis önünde açıklama yapmak istedi.

Yüzde barajına takılan sendika üyeleri dün saat 11:00’de TBMM önüne geldiler. Açıklamaya polis müdahalesi olunca Veli Ağbaba, Kani Beko, Yıldırım Kaya, İbrahim Kaboğlu başta olmak üzere milletvekilleri girişimleriyle TBMM önünde basın açıklaması gerçekleşti. Akabinde bir grup sendika başkanında Madenci Anıtı önünde açıklama yaptı.

‘’HAK MÜCADELESİNİN YERİ BAĞIMSIZ SENDİKALARDIR’’

Meclis önünden seslenen Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken şunları söyledi: Çağdaş yaşamın gereklerini bilen, hukukun üstünlüğünü kabul eden, insan haklarına saygılı olan, demokratik yaşama bağlı, laik anlayışı benimsemiş, adama, gruba, tarikata, cemaate, ya da herhangi bir oluşuma tabi olmayan fikri hür, vicdanı hür, kurucu değerlerimize ve Atatürk ilkelerine bağlı, vatanını, milletini, bayrağını ve adil olma prensibini önemseyen %1 %2 %4’leri toplu sözleşme ikramiyesini istemeyen demokratik bir ortamda sendikal örgütlenme isteyenleriz. 

‘’SENDİKAL TARİHE ADINIZI YAZDIRACAĞIZ’’

Burada TSK, emniyet personelleri, infaz memurları, hâkim, savcılar kısacası sendikal hakkı olmayan toplu iş sözleşmesi ikramiyesinden yararlanamayanlar için buradayız. 

Hak hukuk adalet çizgisinden taviz vermeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri olarak %2’nin genel kuruldan iptal edilmesini istiyoruz. İptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz, üyelerimiz bizi bırakmasın çünkü hak mücadelesinin yeri bağımsız sendikalardır. Bugün 3000-4000 üyelerimiz olabilir ama bilinsin ki büyüteceğiz ve sendikal tarihe adınızı yazdıracağız. 

SAHİM-SEN | Temmuz zamları vergiyle geri alınıyor
SAHİM-SEN | Temmuz zamları vergiyle geri alınıyor
SAHİM-SEN uyardı | İlaç ve tıbbi malzeme krizi kapıda
SAHİM-SEN uyardı | İlaç ve tıbbi malzeme krizi kapıda
SAHİM-SEN isyan etti | Şiddet sağlık sistemini yaralıyor
SAHİM-SEN isyan etti | Şiddet sağlık sistemini yaralıyor
SAHİM-SEN'den TSK Personelinin hedef gösterilmesine tepki
SAHİM-SEN'den TSK Personelinin hedef gösterilmesine tepki
SAHİM-SEN Soruyor | Toplu sözleşmeden bugüne ne değişti
SAHİM-SEN Soruyor | Toplu sözleşmeden bugüne ne değişti
Sahim - Sen | Danıştay ayrımcılığa dur dedi
Sahim - Sen | Danıştay ayrımcılığa dur dedi
Sahim-Sen | Sağlıkçılara giyim yardımı ile bir çift çorap alınıyor
Sahim-Sen | Sağlıkçılara giyim yardımı ile bir çift çorap alınıyor
Sağlık Çalışanları öfkeli | Zam haberi yalanu balon çıktı
Sağlık Çalışanları öfkeli | Zam haberi yalanu balon çıktı
Anahtar Kelimeler:
SahimsenEylemProtestoAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigara ve alkole yüzde 30 zam | Otomatik artacak
Sigara ve alkole yüzde 30 zam | Otomatik artacak
Türk gençleri kripto paralara neden ilgi duyuyor?
Türk gençleri kripto paralara neden ilgi duyuyor?
Asgari ücret belirlenirken, vergi yükü dikkat alınsın
Asgari ücret belirlenirken, vergi yükü dikkat alınsın
Yonca krizini önlemek için hazine arazisi formülü
Yonca krizini önlemek için hazine arazisi formülü
İş arayanların asgari ücret beklentisi 8182 TL
İş arayanların asgari ücret beklentisi 8182 TL
Bitcoin'de son durum | Yeni haftada piyasalara bakış
Bitcoin'de son durum | Yeni haftada piyasalara bakış
Evdeki Gündem Yine Geçim Sıkıntısı
Evdeki Gündem Yine Geçim Sıkıntısı
Egeli yaş meyve sebze çitfçisi kalıntısız üretiyor 
Egeli yaş meyve sebze çitfçisi kalıntısız üretiyor 
AB ve Türkiye Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nı imzaladı
AB ve Türkiye Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nı imzaladı
Süper Lig, pandemi öncesine dönüyor
Süper Lig, pandemi öncesine dönüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim