Sahte ateş ölçerlere dikkat | Sağlığınızı riske atmayın



Çok sayıda tıbbi cihazın sahtesini üreten Çinli şirketler halkın sağlığını tehdit ediyor. Bahte tansiyon cihazı, sahte solunum aletlerinin ardından piyasada çok sayıda sahte ateş ölçerler halk sağlığını tehdit ediyor.

SAHTE ATEŞ ÖLÇERE DİKKAT!

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (COVID-19) genç-yaşlı, sağlıklı ya da kronik hastalığı olan herkesi tehdit etmeye devam ediyor. Salgın, her ne kadar aşı ile kontrol altına alınmaya çalışılsa da tamamen yok olana kadar kontrollü bir hayat sürmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Virüsten korunmak için alınan önlemlere de sıkı sıkıya uymak hayatta kalmanın en önemli formülü. Son 2 yıldır hayat tarzımız haline gelen bu önlemler ile birlikte günlük yaşantımıza bir çok tıbbi cihaz da dahil oldu. Bunlardan en önemlisi ve en sık kullandığımız ise ateş ölçerler. Birçok evde bulunan ateş ölçerler COVID-19 ile birlikte hepimizin vazgeçilmez tıbbi cihazı oldu. Özellikle alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, restoranlar başta olmak üzere kapalı sosyal alanlara ateş ölçümü yapılarak girilebiliyor. Böylece hem kendi sağlığımızı hem başkalarının sağlığını riske atmamak için en önemli önlem alınmış oluyor.

Bununla birlikte, günlük yaşantımızda bu kadar önemli hale gelen ateş ölçerlerin "uygun şartları" taşıyıp taşımadığı da önem arz ediyor. Medisana Türkiye Medikal Ürünler Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Atalay Yiğit, pandemi ile birlikte bu zamana kadar tıbbi cihaz işinde olmayan bazı fırsatçıların Çin’den sahte ya da gerekli standartları karşılamayan cihazları getirerek halk sağlığını tehlikeye

attıklarına dikkat çekiyor.

"Özellikle içinde olduğumuz pandemi döneminde ortaya çıkan bazı ticari fırsatlarla uluslararası standartlara uygun olmayan ve güvenilirliği kanıtlanmamış ateş ölçerlerin piyasada olduğuna fazlaca tanıklık ediyoruz" diye konuşan Yiğit, şöyle açıklıyor: “Birçok uzmanın da sıklıkla dile getirdiği gibi biz de vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyoruz. Böylesine hassas bir dönemde hem kendi hem başkalarının sağlığını tehlikeye atmamak için doğru ateş ölçümü hayati önem taşıyor. Bu cihazların uluslararası geçerlilikte bir belge olan Medikal CE belgesi ve Sağlık Bakanlığı uygunluk belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ateş ölçer seçimi yaparken piyasada yaygın olan cihazlar ve markalar tercih edilmeli. Satın alınacak cihazın doğru tekniklerle ve prosedürlerle üretildiğinden emin olunmalı. Normal fiyatının 10’da 1’i fiyatına satılan bir ürünün sağlıklı bir ölçüm yapması mümkün değil. Fırsatçıların sağlığımızla oynamasına izin vermeyin."