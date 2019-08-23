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Sahte kaçak çay vurgunu | Sri Lanka Türk çay tiryakilerini uyardı

Türkiye'de kaçak çay olarak bilinen Sri Lanka'nın dünyaca ünlü Ceylan Çayı'nın sahtesini piyasaya sürmüşler..

Sahte kaçak çay vurgunu | Sri Lanka Türk çay tiryakilerini uyardı

Türkiye'de kaçak çay olarak bilinen Sri Lanka'nın dünyaca ünlü Ceylan Çayı'nın sahtesini piyasaya sürmüşler..

23 Ağustos 2019 Cuma 09:27
Sahte kaçak çay vurgunu | Sri Lanka Türk çay tiryakilerini uyardı

Kaçak çayın sahtesine dikkat | Sri Lanka Türk çay tiryakilerini uyardı



Türkiye'de çok sayıda gıda ürününün, uluslararası markanın sahtesi ile mücadele sürerken, çay tiryakilerinin severek tükettiği kaçak çayın da aynı akibete uğradığı ortaya çıktı. Sri Lanka Türkiye'de çay tiryakilerini, Türkçe ilan vererek uyardı. Sri Lanka Çay Kurulu tarafından hazırlanan uyarıda, piyasaya sahte çay sürenler hakkında dünyanın her yerinde hukuki mücadele başlattıklarını duyurdu. 

Genellikle aktarlarda satılan ve halk arasında 'kaçak çay' olarak bilinen Seylan çayına ilişkin Sri Lanka Çay Kurulu açıklama yaptı. Kurul, Seylan çayıyla ilgili ticari markayı hibe eden tek organ olduğunu ve kaçak çayların ihbar edilmesini istedi.

Türkiye’deki çay tiryakilerinin dikkate alması gereken kararı Sri Lanka Çay Kurulu aldı. Çay kültürünün yoğun olduğu ülkemizde kaçak çay olarak tabir edilen, demlendiğinde rengi ve tadı yerli çaylardan farklı olan Seylan çayına ilişkin sahteciliğe karşı mücadele başlatıldı.

UYARI ÖNEMLİ

Hürriyet gazetesinde bugün Burak Taşçı imzasıyla yer alan habere göre; kaçak çaylara ilişkin Sri Lanka Çay Kurulu açıklamada bulundu. Türkiye’de Seylan çayı olarak satılan ve halk arasında ‘kaçak çay’ olarak bilinen ürünlere ilişkin Sri Lanka Çay Kurulu hukuki haklarını kullanacağını gazeteye verdiği ilanla duyurdu.

Sri Lanka Çay Kurulu ticari marka olarak ‘Ceylon Tea Symbol of Quality’ logosunu hibe eden tek organ olduğunu açıkladı.

Bazı çaylarda izin alınmadan, yasal olmayan şekilde ‘Aslan’ logosunun yer almasından dolayı yapılan uyarıya göre, Sri Lanka Çay Kurulu’nun belirlediği kalite standartlarına uygun olarak yüzde 100 Saf Seylan Çayı içeren Saf Seylan Çay markaları Aslan logosunu kullanabiliyor.

Türkiye’de ise bazı markalar uygun olmayan koşullarda üretilen ya da yurda kaçak yollarla sokulan çaylarda Sri Lanka Çay Kurulu’nun Aslan logosu bulunuyor.

İHBARLA BİRLİKTE HUKUKİ ADIMLAR ATILABİLİR

Genellikle aktarlarda bulunan kaçak çaylara ilişkin olarak Sri Lanka Çay Kurulu “İmtiyaz sahibi belirtilen hakları ihlal eden herhangi bir Şirket veya kişiye karşı ticari markaya ilişkin tüm hakları iddia edebilir ve gerekli hukuki adımları atabilir” uyarısını da yaptı.

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Kaçak çayın SahtesiSahte Kaçak çay
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