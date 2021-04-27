Sahte Rulmanlar Mali Kayıplara Neden Oluyor



Silkar Endaş, tüm fabrikaları sahte rulmanlar ve güç aktarım ürünleri konusunda bilgilendiriyor. Sahte ürünlerin kullanılması halinde üretim hatlarına zarar verdiğini ve makinalarda büyük hasarlara neden olduğunu belirten Silkar Endaş, büyük mali kayıplar oluştuğunun altını çizdi.

SİLKAR ENDAŞ HOLOGRAMI MÜŞTERİLERİNE SUNUYOR

Sahte güç aktarım ürünlerinin önüne geçmek isteyen Silkar Endaş, satışını gerçekleştirdiği ürünlerin takip ve garantisine yönelik olarak tüm ürünlerini Silkar Endaş hologramı ile müşterilerine sunuyor. Silkar Endaş hologramı, ürünlerin yüzde yüz orijinal ve garanti altında olduğunu belirtiyor. SCHAEFFLER, FAG & INA, NSK, KG, GBM, HRB, MGM gibi çok çeşitli markaların temsilciliğini yapan Silkar Endaş, rulmanın ömrünü etkileyen; yağlama, sızdırmazlık, sökme takma ve güç aktarım, zincir, kayış, kaplin, kasnak gibi ürün gruplarında da OKS, SIMRIT, NAK, FENIX, REXNORD, MEGADYNE, OPTIBELT markalarıyla endüstriye çözümler sunuyor.

ONLINE EĞİTİMLER VERİYOR

Silkar Endaş aynı zamanda Endaş Akademi Güç Aktarım Eğitimleri ile Türkiye’nin her noktasındaki fabrikaların verimliliği artırmak için çalışıyor. Güç aktarım ürünlerinin doğru kullanılması ve bakımlarının doğru yapılması ile ürün kalitesi yükseliyor.

Endaş Akademi’nin fabrikalarda verdiği mesleki eğitimler ile güç aktarım ürün arıza ve hasarları en aza iniyor.

Hem teknik ve hem de pratik konuları içeren ‘Güç Aktarım Eğitimleri’nde: montaj-demontaj yöntemleri ve ekipmanları, rulman hasarları, rulman hasar sebepleri, rulman hasarlarını önleme yöntemleri ve rulman konusundaki son gelişmeler işleniyor.