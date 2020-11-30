Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sakıp Sabancı Araştırma Ödülü konusu Korona Sonrası Dünya ve Türkiye

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında 2021 temasına önemli katkılarda bulunmuş bir kişiye Jüri Özel Ödülü verilecek. 

30 Kasım 2020 Pazartesi 12:12
Sakıp Sabancı Araştırma Ödülü konusu Korona Sonrası Dünya ve Türkiye

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2021 Yılı Konusu Korona Sonrası Dünya ve Türkiye

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2021 yılı konusu Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri” olarak belirlendi. Ödüle 15 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında 2021 temasına önemli katkılarda bulunmuş bir kişiye Jüri Özel Ödülü verilecek. Makale Ödülü kategorisinde ise 45 yaşının altındaki araştırmacılar tarafından yazılmış makaleler ödüllendirilecek. Makale Ödülleri ve Jüri Özel Ödülü sahiplerini uluslararası ve bağımsız bir jüri belirleyecek.

Ödül Teması

Covid-19 pandemisiyle mücadelede dünyada hükümetlerin izlediği politikalar önemli farklılıklar göstermiştir. Bazı hükümetler olağanüstü hâl düzenlemeleriyle sosyal mesafe uygulaması yoluna gitmişken, diğerleri bu konuya bireysel tercih meselesi olarak yaklaşarak yurttaşlarını kendi kendilerini izole etmeye ikna etmeyi seçmiş ve bunda farklı oranlarda başarı elde etmişlerdir. Pandemiyle mücadelede hükümet politikalarının başarısı giderek daha fazla yurttaşların davranışlarına bağlı hâle gelmiştir. Sivil aktivizm, yurttaşların bir araya gelme, örgütlenme ve müdahil olma kabiliyetindeki düşüşle beraber kısıtlanmıştır. Yine de gıda ve maske gibi temel hizmetlerin sağlanması, doğru olmayan ve zararlı bilgilerin yayılmasının önlenmesi ve dezavantajlı ve marjinalleşmiş grupların korunmasına yönelik olarak yeni sivil toplum aktörleri ve yeni tip bir sivil aktivizm ortaya çıkmıştır.

Covid-19’un yayılmasıyla ilgili olarak algılanan tehdidin etkisini anlamamızda etkili olan sosyal ve psikolojik faktörler nelerdir? Pandemi; yaftalama, yabancı düşmanlığı, toplumsal tecrit, işini kaybetme korkusu, sağlık sistemine ve hükümetlere güvensizlik gibi potansiyel olarak uyumu bozan kolektif savunmacı davranışlar ile sosyal destek, yaratıcı kolektif eylemler ve yardımseverlik gibi uyumlu toplumsal davranışları artırmış mıdır?

Pandemi karşısında bu tür farklı hükümet politikaları benimsenmesinin ve yurttaş davranışının arkasında yatan faktörler nelerdir? Pandemi yeni hükümet politikaları ve yurttaş davranışını mı tetiklemiştir, yoksa hâlihazırdaki eğilimlere ve statükoya prim mi vermiştir? Pandemiye yaklaşımda, farklı toplumlarda bireysel ve/veya kolektif hayat tarzlarının yaygınlığı gibi toplumsal dayanakların etkileri nelerdir? Bireysel özerklik pandemi karşısında toplumların kolektif ihtiyaçları ile birlikte var olabilir mi? Türkiye’de hükümet ve yurttaşlar pandemiye nasıl yanıt vermişlerdir ve diğer ülkelerdekilere kıyasla bu yanıtlar nasıl değerlendirilebilir? Pandemiye verilen yanıtlar iklim değişikliği gibi diğer yakın tehditlerle daha iyi baş edebilmemize yardımcı olabilir mi?

Bu soruları ele alan ve farklı bağlam ve tarihi dönemleri kıyaslayan makaleler değerlendirmeye alınacak.

Ödüller

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında, uluslararası ve bağımsız bir jüri tarafından belirlenen bir araştırmacı 25.000 USD tutarında Jüri Özel Ödülü kazanacak. Makale kategorisinde ise yine aynı jüri tarafından yapılan başvurular arasından seçilen belirli sayıda makaleye 10.000 USD tutarında ödül verilecek.

Sabancı Vakfı 2020-2021 bursları açıklandı
Sabancı Vakfı 2020-2021 bursları açıklandı
Karadeniz'de doğalgaz | Türkiye'nin hedeflerine katkısı olacak
Karadeniz'de doğalgaz | Türkiye'nin hedeflerine katkısı olacak
Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM ortak Covid-19 kiti geliştirecek 
Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM ortak Covid-19 kiti geliştirecek 
Sabancı vakfından hibe desteği alacak 8 proje belli oldu
Sabancı vakfından hibe desteği alacak 8 proje belli oldu
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2021 Konusu Korona Sonrası Dünya
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2021 Konusu Korona Sonrası Dünya
Sanat dolu bir mola | Sakıp Sabancı Müzesi 
Sanat dolu bir mola | Sakıp Sabancı Müzesi 
Sakıp Sabancı Eğitim ödülleri 26'ncı kez sahiplerini buldu
Sakıp Sabancı Eğitim ödülleri 26'ncı kez sahiplerini buldu
Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrimiçi olarak başlıyor
Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrimiçi olarak başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Sakıp SabancıSakıp Sabancı ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Roche İlaç Türkiye Felis 2020’den 5 ödülle döndü
Roche İlaç Türkiye Felis 2020’den 5 ödülle döndü
Bayer’de, Uluslararası Pozisyonlarda Türk Yönetici Sayısı Artıyor!
Bayer’de, Uluslararası Pozisyonlarda Türk Yönetici Sayısı Artıyor!
Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi?
Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi?
Faizsiz Nakit Avans Veren Bankalar
Faizsiz Nakit Avans Veren Bankalar
Koronavirüs Sürecinde Hangi İşe Yatırım Yapılmalı? Koronavirüste iş fikirleri
Koronavirüs Sürecinde Hangi İşe Yatırım Yapılmalı? Koronavirüste iş fikirleri
Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler
Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler
18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar
18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar
NETAŞ’ta CEO değişimi | NETAŞ 50. yıla hazırlanıyor
NETAŞ’ta CEO değişimi | NETAŞ 50. yıla hazırlanıyor
2021 yılı için ücret artışı beklentisi yüzde 13.8
2021 yılı için ücret artışı beklentisi yüzde 13.8
Dünyanın en uzun tünelinde Türk imzası var
Dünyanın en uzun tünelinde Türk imzası var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim