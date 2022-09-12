

Saksıdan doğan servet | Maviyemiş

Son yıllarda topraksız tarımın en önde gelen üretim modellerinden biri olan saksıda maviyemiş ya da sektörde bilinen adıyla blueberry yetiştiriciliği, yatırımcısına bıraktığı yüksek kârla dikkat çekiyor. Antalya bölgesinde gitgide yaygınlaşan saksıda maviyemiş üretim çiftlikleri, ihracat ve iç pazarın talebine yetişemiyor.

Netafim sulama sistemleriyle %60’a varan su tasarrufu ve yüksek verimlilik

Akıllı sulama sektörünün önde gelen firmalarından NETAFIM, Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlediği tarla gününde, topraksız maviyemiş yetiştiriciliğinde yeni sulama teknolojilerini tanıttı. Metro Ziraat arazisinde 107 dekarlık alanda yaklaşık 43 bin saksıda blueberry yetiştiriciliği yapılan çiftlikte yılda 240 tona varan hasat yapılıyor.

damla sulama sistemleri, sprink çözümlerine göre %60, mikrosprey çözümlerine göre %45 su tasarrufu sağlayarak yapılan yatırımı kısa sürede amorte ediyor. Saksıda maviyemiş üreticiliğinde, doğru sulama ve gübreleme ekipmanlarının kullanımıyla, bitki başına 5 kg.’a kadar verim sağlanabiliyor. Taze maviyemiş fiyatları kilogram başına piyasada 300 TL’ye kadar ulaşıyor.

A, C ve E vitaminleri yönünden en zengin meyvelerin başında gelen maviyemişin antioksidan özelliği sayesinde vücudun zinde kaldığı, düşük kalorisi, kolestrolün ve kan şekerinin kontrol altına alınmasındaki etkisiyle dikkat çektiği belirtiliyor.

İhracatta Büyük Fırsat

NETAFIM Maviyemiş tarla gününe katılan Serik Kaymakamı Cemal Şahin, küresel iklim krizinde, doğru sulamanın tarımsal sürdürülebilirlik için çok daha kritik öneme haiz olduğunu ifade etti. Pandemiyle birlikte tarımsal üretimin yaşamsallığının tüm dünyanın gündeminde olduğunu söyleyen Cemal Şahin, Netafim firmasını faaliyetlerinden ve tarım teknolojisine katkılarından ötürü tebrik etti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan NETAFIM Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, Netafim, topraksız maviyemiş yetiştiriciliğinde damla sulama sistemlerinin, suyun ve besinlerin doğrudan bitkilerin köküne ulaştırması sebebiyle en etkin metot olduğu belirtirken, dünyadaki benzer topraksız blueberry üretiminin %40’ında Netafim çözümlerinin kullanıldığını ifade etti. Netafim’in 1965’den bu yana dijital tarım başta olmak üzere, akıllı sulama çözümlerinin geliştirilmesinde öncülük yaptığını söyleyen Parmaksız, etkin sulama tekniklerinin benimsenmesiyle maviyemiş üretiminin çok daha kârlı bir iş alanı yarattığını, 2021 verilerine göre dünyada 5,2 milyar doları aşan taze blueberry ihracat pazarında Türkiye’nin önünde duran büyük fırsata, teknolojik ve agronomik bilgi birikimleriyle katkı vermek istediklerini ifade etti.

Netafim Hakkında:

NETAFIM, global ölçekte yıllık 8,8 milyar dolarlık cirosuyla faaliyet gösteren Orbia grubunun önde gelen bir üyesidir. 1965 yılında, tarımsal alanda uzmanlaşmış ürün ve metodolojileriyle, daha sürdürülebilir bir gelecek için kurulan NETAFIM, akıllı damla sulama çözümlerinde dünyanın lider firması konumundadır. Damla sulama sistemlerini geliştirip ilk kez endüstriye kazandırmış olmanın gururunu taşıyan NETAFIM, dünya çapında 30 iştiraki, 18 üretim tesisi ve 4.300 çalışanıyla, 110'dan fazla ülkede gerek küçük gerekse büyük ölçekli üretici ve işletmelere yenilikçi çözümler sunmaktadır.

1997 yılında Türkiye’de faaliyete geçen NETAFIM, 2010 yılında Adana’da 60 dekarlık açık alanda kurulan fabrikasıyla damla sulama boruları üretiminde kalite ve çeşitlilik sağlamak hedefiyle, bölgedeki faaliyetlerini geliştirerek sürdürmüştür. 245 kişilik ekibiyle Türkiye ve Orta Asya operasyonunu sürdüren NETAFIM, ülke genelinde sahip olduğu 165 bayi ve 250’den fazla alt bayisi ile aynı zamanda bölgede kendi sektöründe en büyük satış ve destek ağına sahiptir. Gerek imalat gerekse satış ve pazarlama alanındaki güçlü kadrosu ile yürütülen aktivitelerle, sadece Türkiye’de değil, başta Özbekistan olmak üzere, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve diğer Orta Asya coğrafyalarında bilimsel verilere ve pazar gereksinimlerine dayanarak ürün tedariki, satış ve agronomik hizmetleri sunmaktadır.

Günümüzde NETAFIM, teknik ve ticari alandaki operasyonel bilgi deneyimi sayesinde, tarla bitkileri, meyve bahçeleri, seracılık, peyzaj ve madencilik için son teknoloji damlatıcılardan, gelişmiş otomatik sistemlere kadar, sürdürülebilirlik misyonu ile son teknoloji çözümlerini üreticilerle buluşturmaktadır. Su kaynağından bitki kök bölgesine kadar uçtan-uca çözümler sunan NETAFIM, mühendislik, proje yönetimi ve finansman hizmetleri ile desteklenen anahtar teslim sulama ve sera projeleri de hayata geçirmektedir. NETAFIM Türkiye’nin geniş ürün ve servis portföyü içerisinde, toprak üstü ve toprak altı damla sulama borularının yanı sıra sera çözümleri, otomatik ve yarı otomatik filtreler, sprinkler, hassas dozajlama ve bitki besleme otomasyon ürünleri, yapay zekaya sahip sulama, izleme ve kontrol sistemleri ve diğer tarımsal sulama sisteminde yer alan aksesuarlar yer almaktadır.

Tarımsal sulama sistemleri pazarının lideri NETAFIM’in yenilikçi ve öncü çözümleri, dünyanın daha az kaynak ile daha fazla büyümesine yardımcı olmaktadır.

