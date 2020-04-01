Salgın dönemlerinde ev ve iş yeri kiracıları ne yapmalı?



Bu sebeple, salgın sürecinde alınan önlemler kapsamında iş yeri kiralarıyla ilgili de yasal bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre;1 Mart ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında işyeri kiralarının ödenememesi hâlinde, işyeri sahiplerinin kiracı hakkında tahliye davası açma ve kira sözleşmesini feshetme haklarını kullanabilmeleri yasaklandı. En kısa zamanda konut kiraları için de benzer önlemlerin alınması gerektiğini belirten Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak “Kirada yaşayan milyonlarca insan için yaşadıkları evlerin yasal olarak güvence altına alınması ertelenemeyecek, önemli bir ihtiyaçtır” diyor.



KONUT KİRALARI İÇİN ÖZEL BİR ÖNLEM YOK!



İş yerleriyle ilgili yapılan düzenlemenin, bu dönemde açılacak tahliye davalarının, sosyal ve ekonomik açıdan ağır sonuçları olabileceği öngörüsüyle yapıldığını ve doğru bir karar olduğunu belirten Umut Yeniocak “İş yerleri için alınan önleme karşılık, şu anda konut kiraları için özel bir önlem alınmış değil. Ancak 30 Nisan’a kadar genel olarak icra takipleri durdurulduğu ve acil işler dışında mahkemeler de işlem yapmadığı için şimdilik, 30 Nisan’a kadar ev kirasını ödemeyene işlem yapılamaz. Ama sonrasında, bu süreçte ödenmeyen kiralar için geriye dönük olarak işlem yapılıp geçmiş kira borcunu ödemeyen kiracı tahliye edilebilir” diyor.

İŞ YERİ SAHİBİ KİRACIYI TAHLİYE EDEMEYECEK!



İşyerleri için yapılan özel düzenlemede, konutlara nazaran iki farklı koruma getirildiğinin altını çizen Yeniocak, ödenemeyen iş yeri kiraları için tanınan sürenin 30 Haziran’a kadar devam etmesinin yanı sıra, bu tarihten sonra da, bu süreçte ödenmeyen kiralar için geriye dönük işlem yapılıp kiracıların tahliye edilemeyeceğini belirtiyor.