Salgın sonrası şehirler arası otobüs seferleri nasıl olacak?



Pandemi sonrası riskin ortadan kaldırılması için yolcu taşımacılığı konusunda önemli düzenlemeler getiriliyor. Koronavirüs salgını sonrasında şehir içi ve dışı otobüsler, bulaşı riskini azaltmak için kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı. Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında “fahiş” artışlar yapıldığı iddiaları gündeme geldi; tepkiler dile getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs firmalarını ve yolcuları ilgilendiren 3 kritik konuda tebliğ hazırlıyor. İşletmeler, yolcularını (yolcu sayısının çok düşük olduğu durumlar göz önünde tutularak) bir başka otobüs firmasına devredebilecek. Böylece, firmalar 3-5 yolcuyla sefer yapmayacak. Firmalara, terminal ücretlerinde yüzde 50 dolayında indirim yapılacak. Şehirlerarası biletlerde, (seyahat edilecek kilometre ya da mesafe dikkate alınarak) “tavan” fiyat uygulanacak. Otobüs bilet fiyatları, ilan edilecek “tavan”ı aşamayacak.

Koronavirüs salgını sonrasında getirilen bazı kısıtlar, otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığını önemli ölçüde azalttı. Resmi verilere göre salgın öncesine göre yolcu sayısı, yüzde 80-90 aralığında geriledi.

İçişleri Bakanlığı, mart ayının sonunda bir genelge yayımladı. Genelgeye göre salgınla mücadele kapsamında gerek şehir içi gerekse de şehirler arası çalışan otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alabiliyor.

“BİLET FİYATLARI ARTTI” ŞİKAYETLERİ

Şehirlerarası otobüs firmalarının, “otobüs kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma” uygulaması sonrasında bilet fiyatlarında “fahiş” artışlar yaptığı iddiaları gündeme geldi. Yolcular, tepkilerini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, gerek otobüs firmalarını, gerekse de yolcuları ilgilendiren 3 kritik konuda tebliğ hazırlıyor.

1- YOLCU DEVRİ: Otobüs işletmelerinin, yolcu sayısının düştüğü bu zor dönemde maliyetlerini olumlu etkileyecek bir değişiklik yapılacak. Bir ilden diğer bir ile farklı işletmeler otobüs seferi düzenliyor. İşletmelere, yolcularını (yolcu sayısının çok düşük olduğu durumlar göz önünde tutularak) bir başka otobüs firmasına devretme olanağı sunulacak. Böylece, firmalar 3-5 yolcuyla sefer yapmayacak. Maliyetleri azalacak. Şehirlerarası seferlerde, gelirinden daha çok harcama yapmak zorunda kalmayacak.

2- TAVAN FİYAT: Şehirlerarası bilet fiyatlarına ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaya göre şehirlerarası biletlere, (seyahat edilecek kilometre ya da mesafe dikkate alınarak) “tavan” fiyat uygulanacak. Otobüs bilet fiyatları, ilan edilecek “tavan”ı aşamayacak. Bu düzenleme, pandemi döneminde uygulanacak.

3- TERMİNAL ÜCRETLERİNDE İNDİRİM: Firmalara, terminal ücretlerinde yüzde 50 dolayında indirim yapılacak. Böylece, firmaların nefes almaları sağlanacak.