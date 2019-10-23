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Salon Dekorasyonunda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Salonu dekore ederken en önemli kural dekorasyonda bütünlüğün korunması ve sağlanmasıdır. Oturma grubu ve yemek odasının iki ayrı bölüm olduğunu unutmamanız gerekiyor.

Salon Dekorasyonunda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Salonu dekore ederken en önemli kural dekorasyonda bütünlüğün korunması ve sağlanmasıdır. Oturma grubu ve yemek odasının iki ayrı bölüm olduğunu unutmamanız gerekiyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 01:09
Salon Dekorasyonunda Dikkat Etmeniz Gerekenler


 

Salon Dekorasyonunda Dikkat Etmeniz Gerekenler


 

Büyük projelere imza atmış Uç İç mimarlık kurucusu İç mimar Uğur Çoban’ a sorduk. 

Salon tasarımında nelere dikkat ekmeliyiz?

 Evlerin en önemli alanları salonlardır. Çünkü salonunuz ne kadar gösterişli olursa bu evin düzenine etki edecektir. Bunun için insanlar özellikle ev dekorasyonunda salona dikkat ederler. Salon dekorasyonuna başlarken dikkat edilecek olan en önemli husus konforun elden bırakılmamasıdır. Görsel olarak güzel bir salon hazırlamak isterken siz konforu geri plana bıraktığınızda bir süre sonra bu durum sizde rahatsızlık yaratacaktır. Bu makalemizde size salon dekorasyonu için uygulayabileceğiniz birkaç öneriden bahsedelim istedik. 

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Salon Dekorasyonu 

Salonu dekore ederken en önemli kural dekorasyonda bütünlüğün korunması ve sağlanmasıdır. Oturma grubu ve yemek odasının iki ayrı bölüm olduğunu unutmamanız gerekiyor. Ancak bu iki parçanın birbiri ile olan uyumu çok önemlidir. Uyumu oluşturamazsanız ortaya iki parçalı bir salon çıkacak ve bu da göze hoş bir görüntü sağlamayacaktır.  

Salon geniş ve ferah olması gereken bir yerdir. Bunun için salonunuzu olduğundan daha geniş göstermeniz gerekiyor. Bunun içinde minimalist ve ufak eşyaları tercih edebilirsiniz. Evinizde ne kadar çok eşya varsa o kadar daralacaktır. Bunun için az eşya ve minimal bir tarzla hareket etmelisiniz. 

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Salon dekorasyonunda aksesuar kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Seçtiğiniz parçaların size ve salonunuza özel olmasını sağlamalısınız. Çünkü aksesuar salonun bir tamamlayıcısıdır ve olmaması halinde eksikliğini ciddi anlamda hissettirebilecektir. Dekoratif olan ürünleri tercih edebilirsiniz. Örneğin bir lambader aydınlatma ve estetik olarak çok hoş görüntü sağlayacaktır. 

Küçük bir salona sahip olabilirsiniz ancak bu tarz salonları büyük göstermekte sizin elinizdedir. Bunun için doğru renkleri kullanmanız gerekiyor. Renk seçiminde açık olan bir tarz belirlemeniz ve renklerin mobilyalarla uyum içerisinde olmasını sağlamalısınız. Yumuşak renkler küçük salonlarda kendisini daha fazla gösterir ve eşyaların ortaya çıkmasını sağlar.

Salonda mobilyalar kadar perde seçimine de dikkat etmek gerekiyor. Perdelerin desenlerinde aşırıya kaçmamak gereklidir aksi takdirde tüm dikkatleri perdelere çekebilirsiniz. Bu da salonun bütünlüğünün bozulmasına neden olacaktır. Dekorasyon tarzınızı belirledikten sonra perde seçimini yapmak en doğru olandır.

 Son olarak ise aydınlatmadan bahsetmek gerekiyor. Küçük salonlar daha aydınlık olurken geniş salonlarda aydınlatma geçişleri tercih edilebilir. Son yıllarda LED lambalar hem estetik hem de tasarruf açısından tercih ediliyor. 

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