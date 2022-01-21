Sandoz Türkiye 4. Kez “En İyi İşveren” markası oldu İstanbul, 21 Ocak 2022 - Sandoz Türkiye insan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetlerde dünya çapında bir otorite olarak kabul edilen Top Employers Institute tarafından dördüncü kez “En İyi İşveren” seçildi. “İnsan Stratejisi, Çalışma Ortamı, Yetenek Yönetimi, Öğrenme, Refah, Çeşitlilik ve Dahil Etme” kategorilerinde başarılı performans gösteren Sandoz, aldığı bu ödülle insan kaynakları alanında yürüttüğü yeni nesil uygulamalarla sektörde lider konumda olduğunun bir kez daha altını çizdi. Novartis Grup Türkiye Başkanı ve Sandoz Türkiye Genel Müdürü Dr. Altan Demirdere, Sandoz Türkiye’nin istikrarlı bir çalışma ortamı yaratma azminin yanı sıra sürekli gelişen insan kaynakları trendlerine de hakim olma refleksine vurgu yaparak, “Bu yıl, dördüncü kez layık görüldüğümüz ‘En İyi İşveren Ödülü’ çalışanlarımıza verdiğimiz değerin ve onların şirket kültürümüze katkısının en önemli göstergesi. Bu yıl da hastaların tedavilerine en hızlı şekilde erişebilmelerini sağlamak üzere ekip olarak tüm gücümüzle çalıştık. Bu ödülle Sandoz’un, bütün çalışanlarımız için kendi potansiyellerini en verimli şekilde ortaya koyabilecekleri yer olduğunu bir kez daha tescilledik. Zorlu pandemi koşullarına rağmen, çalışanlarımızın dünya çapında kritik öneme sahip ilaçların eksiksiz temini gibi zorlu bir görevin üstesinden başarıyla gelmesi, beni özellikle gururlandırdı.” Sandoz Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Özge Benel Bozkurt ise, “Bizim önceliğimiz her zaman çalışanlarımız. Dördüncü kez bu ödüle layık görülmemiz çalışan odaklı yaklaşımımızın devamlılık arz ettiğinin en önemli göstergesidir. Çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimler ve onların hayatlarına dokunan fark yaratan uygulamalarla geleceğimizi şekillendirmeye devam edeceğiz.” Top Employers Institute, insan kaynakları yönetiminde mükemmelliği ödüllendiren küresel bir otoritedir. Top Employers Institute Ödül Programı’yla katılımcı şirketler tercih edilen işveren olarak onanır, ödüllendirilir ve tanınırlar. 1991 yılında kurulan Top Employers Institute, 120 ülke/bölgede 1.600’den fazla şirkete ödül verdi. Küresel bağlamda bu ödülün sahibi olan En İyi İşverenler, yedi milyondan fazla çalışanın hayatına olumlu anlamda etki ediyor.