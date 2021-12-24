Sanko Holding'ten Gaziantep için 100 yıl kutlaması | Bir asrın hikayesi





Davetin ev sahipleri SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun hoş geldiniz konuşmaları gerçekleşti.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “25 Aralık Gaziantepliler için büyük bir gün. Kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıklar unutulmaz” dedi.

Şehitkamil, Karayılan ve Antep Savunmasının isimsiz kahramanlarının büyük bir destan yazdığını anımsatan Konukoğlu, “Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep Savunmasında şehadete yürüyen şehitlerimiz ile vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.

Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde düzenlenen ve sunuculuğunu Pelin Çift’in üstlendiği programda, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Pelin Çift ile söyleşi gerçekleştirdi. Tarihçi, Yazar Saffet Emre Tonguç ve Sanat ve Tarih Yazarı Serda Büyükkoyuncu da gecede konuşmacı olarak yer aldı.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ile Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Hilmi Teymur ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Konukoğlu, Yiğitcan Konukoğlu, Alperen Sani Konukoğlu ve SANKO yöneticileri katıldı.

ATALARIMIZIN MÜCADELE RUHU GENLERİMİZE İŞLEMİŞ

Konuşmasına, “Ben 100 yıl önce bu şehri kurtarmak için mücadele edip canlarını feda eden ecdadımızın torunlarıyım” diye başlayan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gazianteplilerin Kurtuluş Mücadelesinde büyük yokluklar çektiğini ifade etti.

“Antep Savunması yokluğa, açlığa ve yedi düvele karşı kazanılan bir destandır” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep’in bugüne kadar verdiği mücadele, azim ve kararlılığın temelinde atalarımızın çektiği yokluk ve verdiği mücadele var. Atalarımızın mücadele ruhu genlerimize işlemiş. Gaziantep yediden yetmişe aynı ruhu taşımaya devam ediyor. Biz bu ruhla ayakta duruyoruz.

Bütün Gaziantepliler olarak söz veriyoruz. Atalarımızın bıraktığı yüz yılı nasıl sıfırdan buraya getirdiysek biz de bizden sonra ileriye taşıyacak gençlerimize ülkeye ve dünyaya liderlik eden bir Gaziantep bırakacağız.”

Konukoğlu, “Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gazi Şehrimizin Kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

GAZİANTEP GEÇMİŞLE GÜNÜMÜZ ARASINDA BÜYÜK BİR KÖPRÜ

Serda Büyükkoyuncu ise konuşmasında, Gaziantep’in 11 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, “Anadolu topraklarında insan diğer bölgelerden önce gelişmeye başlamış ve ilk yer yerleşik düzene geçip tarımla uğraşmaya başlamış. İlkler hep Anadolu topraklarında gerçekleşmiştir. Anadolu toprakları bu nedenle her zaman hedef olmuştur” ifadelerini kullandı.

Programa videokonferans yöntemiyle katılan Saffet Emre Tonguç da 1990 yılından beri Gaziantep’te 1.500’den fazla tarihi eserin restore edildiğini anımsatarak Gaziantep’in uygarlık tarihine yön veren kadim şehirlerden olduğunu söyledi.

Gaziantep’in kendi kurtuluşunu gerçekleştirerek Gazi unvanını alan bir şehir olduğunu hatırlatan Tonguç, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Gaziantep neredeyse tüm nüfusunu kaybettikten sonra yeniden var olmak için durmadan çalışıp bu noktaya gelmiştir. Sanatını, zanaatını koruyup sanayisi ve ihracatıyla her zaman lider olmuş bir şehir. Genç kuşakların da mücadelesine sahip çıktığını görüyoruz.

Dünyanın en önemli müzelerinin Gaziantep’te olduğunu vurgulayan Tonguç, “Gaziantep geçmişle günümüz arasında büyük bir köprü. Böylesi önemli bir programa ev sahipliği yapan SANKO Ailesine teşekkür ediyor, Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Program, Orkestra şefi ve Besteci Murat Cem Orhan yönetiminde sergilenen özel sahne eseri performansı ile devam etti. Murat Cem Orhan’ın şefliğini ve piyanosunu yönettiği orkestrada Alper Saldıran, Özgür Özaslan, Erdem Şimşek, Utku Bayburt, Evrim Özkaynak, Arda Serindağ, Cem Ergunoğlu’nun performansıyla “Gaziantep” eseri ilk kez burada sergilendi. Program, Serda Büyükkoyuncu’nun anlatımıyla Panorama 25 Aralık G